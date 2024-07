Los hutíes de Yemen llevan a cabo operaciones militares en el Golfo de Adén, en la ciudad de Eilat

La organización terrorista hutí de Yemen dijo el domingo que habían llevado a cabo dos operaciones militares, una en el Golfo de Adén y otra en Eilat, en el extremo sur de Israel.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, dijo que el grupo había atacado el barco israelí MSC UNIFIC en el Golfo de Adén con misiles balísticos y drones, además de atacar objetivos militares en Eilat con drones.

El portavoz dijo que las últimas operaciones hutíes fueron en respuesta al ataque aéreo israelí en Khan Yunis el sábado, un ataque que cobró la vida de al menos 90 palestinos y dejó heridos a otros 300, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas.

Declaraciones del Comando Central de EE. UU.

Por separado, el Comando Central de EE. UU. dijo en un comunicado el domingo que había "destruido dos vehículos aéreos no tripulados (UAV) respaldados por Irán y los hutíes sobre el Mar Rojo y un vehículo no tripulado de superficie no tripulado (USV) en el Mar Rojo", así como "un UAV hutí en una zona controlada por los hutíes en Yemen".

El Comando Central de Estados Unidos agregó: "Se determinó que estos sistemas representaban una amenaza inminente para las fuerzas de EE. UU., las fuerzas de coalición y los buques mercantes en la región". El portavoz MILITAR houthi Yahya Sarea hace una declaración en Sanaa, Yemen, en marzo, anunciando que los houthis habían lanzado un ataque con misiles contra el buque ''Pacific 01'' en el Mar Rojo. (credit: KHALED ABDULLAH/REUTERS)

Desde noviembre, el grupo hutí de Yemen alineado con Irán ha estado lanzando ataques con drones y misiles en las rutas de navegación en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. El grupo afirma que estas acciones son en solidaridad con los palestinos afectados por la guerra de Israel en Gaza.

En docenas de ataques, los hutíes han hundido dos buques, han capturado otro y han matado al menos a tres marineros.