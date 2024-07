Ataque al puerto de Hodeida: Los hechos valen más que las palabras - análisis

La alharaca de los líderes de Israel después del ataque del sábado al Puerto de Hodeida en Yemen fue comprensible, aunque innecesaria.

¿Tenía el Primer Ministro Benjamin Netanyahu que alardear sobre el éxito? ¿Tenía el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir que tuitear "¡Increíble!"? ¿Realmente necesitaba el Ministro de Defensa Yoav Gallant presumir, "El fuego en Yemen se ve en todo Oriente Medio"? Dejemos que el fuego hable por sí mismo; Gallant no necesita narrarlo.

Es comprensible por qué los líderes políticos y de seguridad del país sintieron la necesidad de responder de esta manera. Lo que hizo la Fuerza Aérea Israelí el sábado: volar 3,400 kilómetros de ida y vuelta sobre áreas hostiles y atacar un activo estratégico enemigo, es algo de lo que enorgullecerse y un logro significativo. Es natural querer hacer alarde de esto.

Sin embargo, a veces, simplemente vale la pena dejar que las acciones hablen. A veces, los comentarios son superfluos. Este fue uno de esos momentos.

Los enemigos de Israel son disuadidos por las acciones, no por las palabras. Si las palabras tuvieran un poder disuasorio, el Norte del país no seguiría bajo una lluvia diaria de cohetes de Hezbolá, porque las amenazas de Israel contra Hezbolá, con Gallant a la cabeza, han sido muchas y frecuentes.

Foto del secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en un mitin en el valle de Bekaa, Líbano. (credit: Francesca Volpi/Getty Images)

Sin embargo, Hezbolá no recibió el mensaje. Son las acciones las que cuentan, no las amenazas.

Y es por eso que la acción tomada el sábado contra los hutíes fue tan significativa. Como dijo Gallant, los hutíes han atacado a Israel 200 veces desde el 7 de octubre, y esta fue la primera vez que Israel respondió de manera significativa.

¿Acabará con los ataques de los hutíes? No, como indicó el lanzamiento de un misil balístico hacia Eilat el domingo que fue interceptado antes de entrar en el espacio aéreo israelí. Sin embargo, los hutíes y sus patrocinadores iraníes ahora se dan cuenta de que hay un costo.

¿Moderará esto su comportamiento? Tal vez, pero solo si el costo sigue siendo alto.

¿Por qué tardó tanto Israel en responder?

Una pregunta que debe plantearse es ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué a Israel le llevó más de nueve meses responder contundentemente a las provocaciones de los hutíes?

¿Fue porque el país ya tenía suficiente en su plato como para abrir otro frente? ¿O fue porque, como insinuó Netanyahu, el ataque con drones del viernes en Tel Aviv que mató al ciudadano de 50 años Yevgeny Ferder fue la primera vez que los hutíes lograron matar a alguien en Israel?

Si esta última es la razón, es decir, que la ferocidad de la represalia se debe a que esta vez el ataque tuvo éxito, entonces es una indicación de que una lección importante del 7 de octubre no se ha aprendido ni internalizado.

Desde que Hamás derrocó a la Autoridad Palestina y tomó el control de Gaza en 2007, estuvieron construyendo frenéticamente sus capacidades militares. Israel lo vio, y, a excepción de varias rondas de combates, no hizo esfuerzos concertados para desmantelarlo.

¿Por qué no? Porque no parecía mortal. Verifícalo, sí lo era. Los cohetes disparados desde Gaza, el sistema de túneles que construyeron y los globos inflamables, todos eran potencialmente mortales. Pero una amenaza potencial no es lo mismo que un cohete que mata personas.

Israel gastó miles de millones de dólares para proteger a sus ciudadanos: construyó un muro de alta tecnología tanto por encima como por debajo del suelo, desarrolló e invirtió en la Cúpula de Hierro, y construyó salas de seguridad y refugios para las comunidades en la frontera de Gaza.

El resultado fue que aunque Hamás seguía intentándolo, su capacidad para matar a grandes cantidades de israelíes al mismo tiempo parecía limitada.

Israel no trató el intento de asesinato, es decir, el disparo de cohetes en áreas civiles, de la misma forma que el asesinato, y como resultado no actuó de manera agresiva ni contundente para eliminar la amenaza. Mientras la Cúpula de Hierro funcionara, mientras que el cohete de Hamás no aterrizó en un jardín de infantes en Sderot durante el horario escolar y mató a decenas, entonces Israel podría vivir con la amenaza justo al otro lado de la frontera. Hasta que no pudo.

Hasta que el 7 de octubre llegó y ocurrió el equivalente a 1,000 cohetes impactando en 1,000 jardines de infantes de Sderot, dejando 1,200 personas muertas y otras 250 secuestradas y llevadas como rehenes.

Se deben tomar acciones

La lección que se necesita aprender es que se deben tomar medidas incluso si los intentos de ataques fallan o son frustrados por las fuerzas de seguridad israelíes o la tecnología israelí.

Lo que es cierto en Gaza también lo es en Líbano. Israel hizo la vista gorda ante el rearme de Hezbolá hasta los dientes y su acumulación directamente en la frontera norte de Israel, todo en flagrante violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano en 2006.

Israel vio lo que estaba sucediendo pero no actuó.

¿Por qué no? Porque la vida en Israel era buena. La industria de alta tecnología estaba en auge, la economía estaba en auge y las relaciones diplomáticas en todo el mundo estaban expandiéndose. Si las cosas van bien, ¿por qué volcar la manzana del carro? El único frente donde Israel actuó para evitar una acumulación fue en Siria, donde durante años actuó con firmeza para evitar que Irán convirtiera a Siria en otra plataforma de lanzamiento de ataques contra Israel.

Pero, en su mayor parte, el lema del país era: "Si el ataque no mata a nadie, si los misiles no son disparados, déjalo en paz".

Desde el 7 de octubre, ese lema también ha guiado la política de Israel hacia los hutíes.

Pero hubo un par de problemas con esa política. En primer lugar, es inevitable que en algún momento uno de esos ataques tenga éxito, uno de esos drones o misiles balísticos logrará atravesar el sistema de defensa, y la gente será asesinada. En segundo lugar, si no respondes, solo estás invitando a más ataques.

Si los hutíes, durante los últimos nueve meses, pudieron disparar drones suicidas y misiles balísticos a Israel, si pudieron disparar contra barcos en el mar rumbo a los puertos israelíes y no pagar un precio, entonces ¿por qué cesar?

Un ataque como el del sábado en un puerto hutí - por importante que sea ese puerto - tampoco los obligará a cesar. Esta es una razón por la cual parte de la jactancia israelí es prematura. Guarda la danza de la victoria para una victoria; no te pavonees después de cada enfrentamiento exitoso.

Sin embargo, ese único ataque a un puerto hutí envía una señal a los hutíes y a sus amos iraníes de que habrá un precio a pagar por ataques continuos, y que no pueden atacar impunemente y salirse con la suya solo porque el sistema de defensa de Israel protege a sus ciudadanos y estos ataques no han llevado a una pérdida masiva de vidas.

Los hutíes han violado la soberanía israelí durante meses, y eso solo - incluso sin un gran número de muertes - merecía una respuesta enérgica de Israel.

Esa respuesta finalmente llegó el sábado. De ahora en adelante, Israel no debería esperar a que los ataques de los hutíes maten a alguien más antes de tomar medidas de represalia, sino que debería responder de manera enérgica contra su infraestructura e instalaciones que generan ingresos cada vez que ataquen. Si se hace esto, entonces una de las lecciones del 7 de octubre habrá sido aprendida, incluso sin el establecimiento de una Comisión de Investigación Estatal.