Un activista sueña con liberar tierra drusa en Siria: sus aspiraciones nacionales

En primer lugar, quiero darles las gracias", abrió Khalifa Khalifa. "A la sombra de los acontecimientos en Gaza y la guerra con Hezbolá, es difícil llamar la atención sobre algo que está lejos de los ojos y lejos del corazón, y a nadie parece importarle, así que esto tiene un gran significado para mí".

Khalifa se define como "un druso israelí que se preocupa y se ocupa de mis hermanos drusos de Siria". Es investigador de Medio Oriente, activista que conciencia sobre la situación de los drusos en Siria y propietario de un podcast llamado La rebelión de los califas. "Cuando empecé mi podcast, nunca pensé que habría una verdadera rebelión en Siria", añadió pensativo.

Khalifa se refirió a los acontecimientos en curso en Jabal Al-Druze, o Montaña Drusa, una región predominantemente drusa en la gobernación de Suwayda, en el sur de Siria, donde la población drusa local, que cuenta con varios cientos de miles de personas, está haciendo oír su voz cada vez más fuerte contra el régimen de Bashar Assad.

Khalifa explicó que, durante la guerra civil en Siria, que ha tenido lugar durante la última década, el régimen ha tenido como objetivo a la población drusa de la zona, supuestamente por su negativa a participar en la guerra.

"Los drusos de Siria votaron con los pies para no tomar parte en lo que está ocurriendo Siria, y lo consideraron una intervención extranjera en los asuntos del Estado", explicó Khalifa, refiriéndose a la participación de Hezbolá e Irán.

DURING THE civil war in Syria, which has been taking place for the last decade, the Assad regime has been targeting the Druze population, allegedly for its refusal to take part in the war. (credit: AMMAR AWAD/REUTERS)

"Al régimen sirio no le gustó esto", continuó el activista druso. "Los drusos sólo representan entre el 3% y el 4% de la población siria. Se consideraban parte integrante del Estado sirio hasta que empezó la guerra. Estaban muy integrados: oficiales en el ejército, en inteligencia, en todos los aspectos de la vida. La mayoría son agricultores que sólo quieren vivir en paz.

"Pero entonces empezó la guerra y se negaron a participar. El régimen empezó a aplicar todo tipo de tácticas de terror contra la población drusa. Asesinaron a líderes drusos que se oponían a la guerra, como Waheed Bal'ous en 2015. Los drusos veían esta guerra como un factor inmoral, desde luego con la ocupación iraní y la intervención de Hezbolá".

Khalifa añadió que como los drusos viven en una zona tan amplia y el régimen estaba ocupado librando sus propias guerras, Assad recurrió a una táctica de limpieza étnica de facto. "Esto implicó el estrangulamiento económico, el despojo de tierras. El régimen se sienta en las principales arterias de la vida, levanta barreras a la entrada y salida de los pueblos, secuestra a la gente indiscriminadamente. Los drusos que se dirigían de Suwayda a Damasco se encontraban en sótanos de interrogatorios y sufrían torturas".

Según Khalifa, decenas de miles de personas han huido de la región de Suwayda porque la vida se ha vuelto demasiado difícil en la tierra natal de los drusos. "También se están empobreciendo. Los más ricos de allí, con un estatus socioeconómico alto, ganan entre 400 y 450 dólares al mes".

Khalifa explicó que a principios de agosto del año pasado, los drusos empezaron a organizar manifestaciones recurrentes no violentas, pidiendo abiertamente la destitución de Assad, el fin de la guerra y el establecimiento de una nueva Siria. Este llamamiento explícito a destituir a un dirigente político es un hecho poco habitual en este grupo étnico-religioso, conocido por su lealtad casi religiosa a los dirigentes políticos locales, independientemente de dónde se encuentren.

"Por desgracia, el mundo no presta atención a esto. Todo el mundo está, comprensiblemente, ahogado en los acontecimientos del 7 de octubre, pero hay una escalada muy extrema de la violencia aplicada contra los manifestantes drusos por el régimen de Assad. En el último mes, el ejército de Assad ha estado enviando agentes con el objetivo de sembrar el caos y atizar la guerra. Los drusos se limitan a manifestarse y cantar, sin amenazar a nadie, pero los hombres de Assad vienen y les disparan por la espalda para tratar de sembrar el terror y el miedo" ISRAEL HAS the world’s third-largest Druze population, after Syria and Lebanon. Here, Druze gather to contact their relatives on the Syrian side of the border from the Israeli Golan Heights. (credit: AMMAR AWAD/REUTERS)

Ayuda de amigos inesperados

No se ha dado mucha cobertura a lo que Khalifa considera "la versión drusa siria del 7 de octubre, hace apenas unos años".

"El 25 de julio de 2018, un grupo de radicales del ISIS se infiltró en algunas de las aldeas drusas de Suwayda, cometiendo horrores y atrocidades muy parecidas a las del 7 de octubre", dijo. "Ver la masacre de Hamás después de saber lo que sucedió en Suwayda fue absolutamente impactante. Se infiltraban en las casas, secuestraban y asesinaban. Circuló un vídeo espantoso de la decapitación de una joven drusa de 17 años".

Otros actos cometidos por los terroristas del Estado Islámico fueron atentados suicidas y secuestros de mujeres y niños, con más de 200 víctimas mortales, según algunas fuentes, la mayoría de ellas civiles inocentes.

Khalifa sostiene que estos horribles ataques se produjeron con la bendición silenciosa del régimen de Assad, como otra forma de represalia contra lo que consideraba población drusa "desleal". "Assad les permitió un paso seguro a Jabal Al-Druze y les permitió 'masacrar a los infieles'. Estamos seguros de ello."

"Los drusos son fuertes luchadores, así que consiguieron repeler a los terroristas, pero pagaron un alto precio. Varios jóvenes fueron secuestrados, y el Estado Islámico exigió un rescate; tal vez eso también fuera la dote de Assad", añadió Khalifa.

Entonces, los drusos de Siria encontraron ayuda desde una dirección inesperada. "Los drusos de Israel estuvieron al lado de sus hermanos y reunieron dinero. Nuestros líderes religiosos se implicaron especialmente. Para los drusos sirios fue un gesto significativo. En Israel sólo hay 130.000 drusos, frente a los cientos de miles que hay en Siria. Pero a pesar de ello, conseguimos recaudar dinero y apoyarles. Así, los drusos de Siria sintieron por primera vez el poder de la alianza judeo-drusa".

Khalifa explicó que esta ayuda de sus hermanos israelíes fue muy significativa para los drusos sirios. "Desde entonces, vemos un deseo y un anhelo de conocer a los drusos israelíes. Tal vez sea un paralelismo con la forma en que los judíos de Israel ven a los judíos del extranjero, tanto como familiares perdidos hace tiempo como benefactores que hacen donaciones y ayudan".

La alianza judeo-druza

Khalifa describió cómo estos tiempos le llevaron a reflexionar sobre la cuestión de la esencia de la alianza judeo-druza.

"Para muchos fuera de Israel, la idea general es que los drusos de Israel decidieron ligar su destino al Estado de Israel porque consideraban que Israel era fuerte o por sus propios intereses". Walid Jumblatt, líder druso libanés, expresó exactamente esta idea en una entrevista que concedió no hace mucho.

"Pero cualquiera que viva aquí sabe que esta descripción no se sostiene, ¡no capta la esencia de la vida aquí!

"Lo vimos mejor el 7 de octubre, cómo los drusos sacrificaron sus vidas con sus homólogos judíos para salvar la vida de la gente y luchar contra Hamás en Gaza. Si su percepción de nuestra alianza fuera cierta, nunca habríamos tenido a gente como el teniente coronel Salman Habka, que cayó el 7 de octubre tras haber movilizado a sus fuerzas para luchar contra los terroristas de Hamás en el festival [de música Super]nova, a pesar de vivir a cientos de kilómetros de distancia.

"Me encontré con un libro titulado La idea del Estado druso, de Shawki Amran", continuó Khalifa. Empieza dedicando el libro a la comunidad drusa y abre con una cita del viajero judío Benjamín de Tudela, del siglo XII, en la que habla de una nación llamada "los drusos", que viven en las montañas y grietas de las rocas, y que son amados por los judíos y no se puede luchar con ellos ni derrotarlos. Sentí escalofríos: ¡esto se remonta a mil años atrás!"

Khalifa explicó que percibió muchos sentimientos positivos hacia Israel por parte de sus homólogos sirios, así como un fuerte deseo de recibir reconocimiento y ayuda.

"Le conté a un amigo druso lo bueno que es vivir en Israel con judíos y luchar juntos, y todas sus respuestas fueron de gran simpatía hacia Israel. Le dije que algunos drusos del Golán no quieren votar en las elecciones israelíes, no quieren un consejo local, izan la bandera de Assad y van a manifestaciones. Me dijo: 'Diles a esos hombres deshonrosos que vengan a vivir aquí, a Suwayda; con mucho gusto cambiaría de lugar con ellos'"

¿Con quién podemos hablar?

Khalifa describió cómo buscaba una forma de reconciliación entre los israelíes y sus vecinos, pero el 7 de octubre le hizo cambiar de perspectiva en cuanto a la identidad de esos vecinos.

"Nosotros, los drusos, estamos en una constante crisis de identidad, como si viviéramos entre padres divorciados -israelíes y palestinos- y sólo quisiéramos que se reconciliaran y conectaran", añadió irónicamente. "Pero entonces ocurrió el 7 de octubre, que para mí fue como el Holocausto. Al igual que en la Alemania nazi, muchas de las atrocidades fueron cometidas por quienes podríamos considerar 'gente corriente': profesores, comerciantes, personal del OOPS, pescadores. En cuanto se traspasó la frontera, llevaron a cabo todas estas atrocidades. Me recordó a la "banalidad del mal" de Hanna Arendt [Eichmann en Jerusalén: Un informe sobre la banalidad del mal]. Entonces, ¿con quién podemos siquiera hablar?

"Para mí está claro que no se trata de una cuestión de líderes -continuó Khalifa-. El movimiento Hamás se asienta sobre unos cimientos muy profundos. Incluso después de un año de sufrimiento en Gaza, no hay anarquía; siguen apoyando a Hamás. [Había] entre 100.000 y 150.000 beneficiarios de sueldos de Hamás, es decir, la mitad de la población educada en el sistema educativo de Hamás. Se sientan en las mezquitas, en los medios de comunicación, en las escuelas: éste es el método de trabajo de los Hermanos Musulmanes.

"Por tanto, seguramente no hay nada de qué hablar con los gazatíes en estos momentos. Se trata de una generación perdida, quizá dos, y su brújula moral está tan mal calibrada que siguen viendo a Hamás como representante del "islam moderado".

"Lo que quería era llegar a gente cuyas mentes pudieran cambiar, no a los niños de los campamentos de verano de Hamás", explicó.

Khalifa describe que esto le llevó a darse cuenta de que debía llegar a los drusos de Siria.

"Empecé en Gaza, pero de alguna manera acabé en Suwayda", dijo.

Una nueva alianza

Khalifa empezó a hablar con organizaciones drusas de todo el mundo y se dio cuenta de que no se habla lo suficiente de la situación de los drusos sirios.

"Mi amigo druso sirio va a su lugar de trabajo con un Kalashnikov porque las tensiones son muy altas. Ayer mismo hubo tiroteos y una escalada por parte del régimen.

"La conexión más inmediata es la que existe entre Israel y los drusos de Siria. Claro que no todo es de color de rosa, y no es que mañana los drusos vayan a izar la bandera israelí, pero sí vemos que durante todo un año no han protestado con ninguna bandera palestina, e incluso han roto todo tipo de monumentos de la familia Assad adornados con banderas palestinas.

"Así que todo esto apunta en la dirección de la normalización con Israel. Necesitan cosas muy básicas, como romper el bloqueo económico que les impone el régimen de Assad".

Khalifa media ahora en reuniones entre drusos de todo el mundo con el objetivo último de establecer un consejo global que represente las aspiraciones drusas ante el mundo entero.

"También formo parte de un 'centro de normalización' que se está creando actualmente con la ayuda de algunos amigos que piensan como yo e intentan crear alianzas entre los judíos y otras minorías étnicas de la región que están cansadas de los interminables ciclos bélicos", añadió.

"Intentamos llegar a drusos, maronitas, kurdos, árabes ahwazíes de Irán, suníes del distrito sirio de Deraa, que tienen una actitud relativamente comprensiva hacia Israel, incluso a beduinos del Néguev que se negaron a dar refugio a los militantes de Nukhba de Hamás y los entregaron a la policía", relató Khalifa emocionado.

"Deberíamos dejar de ver Medio Oriente de un solo color y darnos cuenta de que tenemos muchos aliados potenciales. Para muchos en los países suníes moderados, el mayor enemigo no es Irán, sino los extremistas en casa".

Khalifa se aferra a la aspiración de una autonomía drusa en el sur de Siria. "Los drusos tienen una bandera, son una nación, con símbolos y una cultura, y ¿por qué no también aspiraciones nacionales?"

"Sueño con que, dentro de no muchos años, podamos ir a los hoteles de Suwayda y contemplar Damasco desde una tierra drusa liberada, gestionada por sus legítimos propietarios.

"Si el enemigo de mi enemigo es mi amigo, en el caso druso, el hermano de mi hermano es un amigo", concluyó.

Los canales de Khalifa se encuentran en: https://youtube.com/@khalifa_shrugged o Khalifashrugged.com