Guerra Israel-Hamas: China y Rusia buscan su influencia en Gaza desafiando al Occidente

La semana pasada se produjo un acontecimiento interesante en el ámbito interno palestino, ya que funcionarios de Hamás y Al Fatah se encontraban entre los firmantes de una declaración de unidad bajo los auspicios de Rusia y China.

La firmaron las principales organizaciones terroristas palestinas, entre ellas Hamás, filial de los Hermanos Musulmanes, la Yihad Islámica Palestina (YIP), aficionada a la República Islámica, y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), de orientación marxista, así como organizaciones que ya no están reconocidas formalmente como grupos terroristas a pesar de su participación admitida y activa tanto en la masacre del 7 de octubre como en otros actos violentos, como Al Fatah y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP).

La "Declaración de Pekín", como se la calificó, no aportaba nada nuevo ni entraba en demasiados detalles. Las facciones palestinas acordaron comprometerse a establecer un Estado palestino con Jerusalén como capital, reafirmaron el derecho de los palestinos a "resistir la ocupación", se comprometieron a combatir el asedio a Gaza y cualquier supuesto intento israelí de evacuación, rechazaron cualquier intervención extranjera en la cuestión del "día después" en Gaza, expresaron su apoyo a "la resistencia" y elogiaron a los shaheeds y a los presos.

La declaración también afirmaba que las facciones trabajarían para formar un gobierno de unidad que ejercería el poder tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, e incluso incluía una cláusula por la que se comprometían a preparar el terreno para la celebración de elecciones generales y un "desarrollo" de la OLP. Russian President Vladimir Putin speaks with Chinese President Xi Jinping during a welcoming ceremony at the Belt and Road Forum in Beijing, China, October 17, 2023. (credit: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

A pesar del contenido familiar de la declaración, las perspectivas y los auspicios fueron ostensiblemente las principales variantes esta vez. En el pasado se han hecho intentos de reconciliar a los enconados rivales islamistas y nacionalistas musulmanes, pero normalmente fueron supervisados por Estados árabes, lo que simboliza el interés árabe -y, lo que es más importante, el desinterés mundial- por la cuestión de la reconciliación palestina.

Esta vez, sin embargo, Rusia y China, ambos mencionados cordialmente en la declaración, participaron como actores principales y como anfitriones, lo que claramente exige una explicación.

La pregunta que surge es: ¿qué encuentran dos de las mayores superpotencias del mundo en términos de economía, población y territorio en las disputas internas de un grupo asesino islamista con otro grupo asesino muy musulmán, aunque más nacionalista, ambos con no más de unos pocos millones de personas y ambos situados a miles de kilómetros de Moscú y Pekín?

Se me ocurren tres explicaciones interrelacionadas.

La cuestión del día después

La primera explicación que se me ocurre es el momento. Aproximadamente nueve meses después de la masacre del 7 de octubre y en plena guerra de represalias, tanto el primer ministro israelí Netanyahu como el ministro de Defensa Gallant han insinuado en las últimas semanas que la parte intensiva de la guerra contra Hamás terminaría pronto, allanando el camino a la inminente cuestión del "día después".

La

mediación en un acuerdo entre las principales partes afectadas por el "día después" e implicadas en una de las guerras de las que más se ha hablado permitiría a los grandes rivales de Estados Unidos tener una participación en la supervisión de la aplicación del día después y, al mismo tiempo, un pie en la puerta.

En este contexto, cabe preguntarse si, si Israel es visto por su gran aliado como un bastión de la democracia y los valores occidentales en medio de una jungla totalitaria que se avecina, tal vez estos actores rivales querrían ver al Estado palestino como un bastión del desprecio a Occidente, al tiempo que contribuyen a los adversarios más inmediatos de Israel.

El teorema global

La segunda posible explicación reside en profundas cuestiones económicas y políticas de rivalidad. Los dirigentes de Hamás han declarado en repetidas ocasiones que una de las razones por las que lanzaron su campaña asesina contra las comunidades israelíes era anular cualquier avance hacia la normalización entre Arabia Saudí e Israel.

Aunque la lucha contra la normalización tiene repercusiones religiosas y políticas, algunos analistas sugirieron que la normalización israelí-saudí facilitaría aún más el puente energético anunciado por el presidente estadounidense Joe Biden, que pretendía conectar India con Europa a través de la Península Arábiga e Israel.

Esto habría supuesto un golpe devastador para el presidente ruso, Vladimir Putin, en su empeño por garantizar el dominio ruso sobre el suministro energético a Europa, cuestión que quedó claramente demostrada durante la invasión de Ucrania y el "misterioso" corte del suministro de gas natural durante el invierno a quienes actuaron con demasiada crudeza contra Rusia.

Hay que subrayar de nuevo que esto no quiere decir que el lanzamiento de la masacre del 7 de octubre por parte de Hamás estuviera coordinado con Rusia, sino que se trató de una convergencia de intereses entre muchos actores para los que la normalización puede verse como una grave amenaza. President Assad meets President Putin in Moscow, July 25, 2024 (credit: SCREENSHOT/X)

Por esta razón, Hamás es visto como un activo para el bloque antioccidental, haciéndose eco de las palabras del líder de Hamás, Osama Hamdan, quien agradeció a Rusia y China en un seminario web hace un par de meses su rechazo a la criminalización de Hamás en el CSNU, añadiendo que existe "un entendimiento por parte rusa y china de que el poder de este eje de resistencia está a favor del papel internacional de Rusia y China". Si sus palabras son ciertas, quizá Rusia y China quieran asegurarse específicamente de que Hamás quede al mando "el día después".

La segunda Guerra Fría

Y quizás este interés ruso-chino por la reconciliación palestina sea en realidad un método para reforzar un bloque antioccidental en su conjunto.

La guerra de Gaza creó efectos dominó en todas las naciones occidentales, desencadenando que una generación de jóvenes ciudadanos que se odian a sí mismos saliera a la calle y expresara su desprecio y repugnancia hacia los países en los que viven, su patrimonio y su historia. Estos jóvenes están llenos de odio hacia su país, sus valores, sus libertades, su historia -sin duda manchada, sí- e incluso hacia sus propias fuerzas de seguridad. Los ejemplos de esto varían, desde llamamientos de "abajo el imperialismo estadounidense" en las protestas, a referirse a los policías como "cerdos" en las redes sociales.

Aunque estas convicciones son sin duda sinceras a nivel individual, son inflamadas por los adversarios de Occidente a través de las redes sociales y la academia. En Estados Unidos, los participantes eran ONG relacionadas con el Partido Comunista Chino, como el People's Forum, e incluso simpatizantes de Corea del Norte, como Nodutdol.

Por otra parte, los tentáculos financieros de Qatar, a través de la adquisición de facultades enteras, promueven el sentimiento antioccidental, así como avivando el fuego de cuestiones divisorias en la política estadounidense, como el caso de AJ+, un editor de medios sociales propiedad de Al Jazeera. Irán también está presente con el Proyecto Mapping y los centros religiosos. Las ONG juran abiertamente lealtad a Qasem Suleimani y al líder supremo de Irán, al igual que los Hermanos Musulmanes, que presionan todo el tiempo a través de organizaciones de presión, ONG y grupos religiosos en todo el país.

Todos ellos convergen en el intento de recrear un mundo bipolar, en el que "Occidente" se enfrenta al "Sur global". Tachan a Occidente de violento, colonialista y explotador; y al Sur de pacífico, indígena y explotado, olvidando el imperialismo del "sur global", la supresión de las etnias indígenas y el rechazo a la autodeterminación de los pueblos en los dominios de sus imperios.

Sin embargo, esta vez parece que el bloque del "sur global" ha aprendido la lección, centrándose en empujar, tirar y ejercer presiones desde dentro, lo que popularmente se conoce como "romper la casa con las herramientas del amo"."

Lo que une a todos estos grupos vagamente relacionados es su odio a Occidente, su política tiránica y su abierto respaldo a una organización que asesinó a miles de civiles inocentes.

Asegurarse de que Hamás siga siendo relevante y promover el acercamiento entre Hamás y Al Fatah envía un mensaje de "unir el bloque" y hacerse cargo de los asuntos del llamado "Sur Global".

Rusia y China están ideológicamente tan distantes como puede estarlo de las milicias yihadistas que buscan el califato como Hamás. Podría parecer que Rusia y China reflejan las acciones de Estados Unidos durante la Guerra Fría en Vietnam, Corea y Afganistán. Sin embargo, en su afán por bloquear a Estados Unidos y a sus "agentes" en la búsqueda de un mundo bipolar, parece que consideran imprescindible apoyar a terroristas que queman vivas a familias y secuestran a niños y bebés.