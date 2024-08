Personal de EE.UU. herido en ataque a base en Irak, informan autoridades

Al menos cinco miembros del personal de EE. UU. resultaron heridos en un ataque contra una base militar en Irak el lunes, informaron funcionarios estadounidenses a Reuters, mientras que Oriente Medio se preparaba para una posible nueva ola de ataques por parte de Irán y sus aliados tras el asesinato la semana pasada de miembros destacados de los grupos militantes Hamas y Hezbollah.

Según dos fuentes de seguridad iraquíes, dos cohetes Katyusha fueron disparados contra la base aérea de al Asad en el oeste de Irak. Una fuente de seguridad iraquí dijo que los cohetes cayeron dentro de la base. No estaba claro si el ataque estaba relacionado con las amenazas de Irán de retaliar por el asesinato del líder de Hamas.

Los funcionarios de EE. UU., que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato, dijeron que uno de los estadounidenses heridos estaba gravemente herido. El recuento de víctimas se basó en informes iniciales que aún podrían cambiar, dijeron.

"El personal de la base está llevando a cabo una evaluación de daños posterior al ataque", agregó uno de los funcionarios.

Soldados estadounidenses durante una ceremonia de traspaso de la base militar de Taji de las tropas de la coalición liderada por Estados Unidos a las fuerzas de seguridad iraquíes, en la base al norte de Bagdad, Irak, 23 de agosto de 2020. (credit: THAIER AL-SUDANI/REUTERS)

Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas, fue asesinado en la capital iraní, Teherán, la semana pasada, un ataque que provocó amenazas de venganza por parte de Irán contra Israel. Irán culpó a Israel por el asesinato, pero Israel no ha reclamado responsabilidad.

Junto con el asesinato del comandante militar senior del grupo libanés Hezbollah, Fuad Shukr, por parte de Israel en un ataque en Beirut la semana pasada, los asesinatos han aumentado la preocupación de que el conflicto en Gaza se esté convirtiendo en una guerra más amplia en Medio Oriente.

Irán ha dicho que Estados Unidos tiene responsabilidad en el asesinato de Haniyeh debido a su apoyo a Israel.

En una llamada el lunes, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, acordaron que el ataque marcaba "una peligrosa escalada", según un comunicado del Pentágono.

Consecuencias del asesinato de Haniyeh

La semana pasada, Estados Unidos llevó a cabo un ataque en Irak contra individuos que funcionarios estadounidenses dijeron que eran militantes preparándose para lanzar drones y representaban una amenaza para las fuerzas estadounidenses y de la coalición.

Estados Unidos ha estado observando para ver si Irán cumpliría su promesa de responder al asesinato de Haniyeh hace dos días en Teherán, uno de una serie de asesinatos de figuras importantes en el grupo militante palestino mientras la guerra entre Israel y Hamás en Gaza continúa.

El Pentágono ha dicho que desplegará aviones de combate adicionales y buques de guerra de la Armada a Oriente Medio, mientras Washington busca reforzar las defensas tras las amenazas de Irán y sus aliados, Hamás y Hezbolá.

Irak, un raro aliado tanto de Estados Unidos como de Irán, alberga 2,500 tropas estadounidenses y tiene milicias respaldadas por Irán vinculadas a sus fuerzas de seguridad. Ha sido testigo de ataques en escalada de represalias desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás en octubre.

Irak quiere que las tropas de la coalición militar liderada por Estados Unidos comiencen a retirarse en septiembre y que formalmente finalicen el trabajo de la coalición para septiembre de 2025, han dicho fuentes iraquíes, con algunas fuerzas estadounidenses probablemente permaneciendo en una capacidad de asesoramiento recién negociada.

Bagdad ha luchado por controlar a los grupos armados respaldados por Irán que han atacado a las fuerzas estadounidenses allí y en el vecino Siria docenas de veces desde el 7 de octubre.

El primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani habló con el Secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, el domingo.

Un funcionario iraquí dijo que Blinken pidió a Sudani que ayudara a disminuir las tensiones regionales persuadiendo a Irán para que atenuara su respuesta a lo que dice que fue un ataque israelí en Teherán que mató al líder de Hamas la semana pasada.

El General del Ejército de EE. UU. Michael "Erik" Kurilla, jefe del Comando Central de EE. UU., se encuentra actualmente en Medio Oriente. Uno de los funcionarios de EE. UU. dijo que Kurilla estaba hablando con aliados para asegurarse de que haya coordinación en caso de un ataque iraní contra Israel.

Tzvi Joffre y el personal del Jerusalem Post contribuyeron a este informe.