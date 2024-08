Varios miembros de EE.UU. y aliados resultan heridos en ataque en Siria

Varios miembros del personal de Estados Unidos y de la coalición resultaron heridos en un ataque con drones el viernes en Siria, informó un oficial de Estados Unidos a Reuters, en el segundo ataque importante en los últimos días contra las fuerzas estadounidenses en medio de crecientes tensiones en Oriente Medio.

Inicialmente, el ejército de Estados Unidos evaluó que no hubo bajas en el ataque con drones, pero una revisión más profunda encontró que algunos miembros del personal tenían lesiones leves, incluyendo inhalación de humo, y los trasladaron a un lugar diferente.

El oficial, que habló en condición de anonimato el sábado, dijo que ninguna de las lesiones era grave, pero algunos miembros del personal también estaban siendo examinados por lesiones cerebrales traumáticas.

Varios soldados fueron trasladados a un lugar diferente para una evaluación adicional, agregó el oficial.

Ningún grupo ha reclamado la responsabilidad del ataque, dijo el oficial, pero ataques similares en el pasado han sido llevados a cabo por grupos respaldados por Irán.

Soldados estadounidenses durante una ceremonia de traspaso de la base militar de Taji de las tropas de la coalición liderada por Estados Unidos a las fuerzas de seguridad iraquíes, en la base al norte de Bagdad, Irak, 23 de agosto de 2020. (credit: THAIER AL-SUDANI/REUTERS)

Las lesiones del ataque con drones siguieron a un ataque con cohetes de una milicia sospechosa respaldada por Irán el lunes que hirió a cinco personal de EE.UU. en la base aérea de Ain al-Asad en el oeste de Iraq el lunes.

Las noticias de las últimas lesiones llegaron mientras que Oriente Medio se prepara para una posible nueva ola de ataques por parte de Irán y sus aliados.

Asesinato del líder de Hamas

Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas respaldado por Irán, fue asesinado en la capital iraní de Teherán el 31 de julio, un ataque que provocó amenazas de venganza por parte de Irán contra Israel, que está combatiendo al grupo islamista palestino en Gaza. Irán culpó a Israel por el asesinato. Israel no ha reclamado responsabilidad.

El asesinato y la muerte del comandante militar senior del grupo libanés Hezbollah respaldado por Irán, Fuad Shukr, por Israel en un ataque en Beirut, han alimentado la preocupación de que el conflicto en Gaza se está convirtiendo en una guerra más amplia en el Medio Oriente.

Irán ha dicho que EE.UU. tiene responsabilidad en el asesinato de Haniyeh debido a su apoyo a Israel.

El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha dicho que Estados Unidos no toleraría ataques contra el personal estadounidense, pero Washington también estaba tratando de reducir la tensión en la región.

El ataque del viernes tuvo lugar en la Zona de Aterrizaje de Rumalyn, que alberga tropas estadounidenses junto con las de la coalición liderada por Estados Unidos.

Estados Unidos tiene 900 tropas en Siria y 2,500 en el vecino Iraq, que según ellos están en una misión para asesorar y asistir a las fuerzas locales que intentan evitar un resurgimiento del Estado Islámico, que en 2014 tomó grandes extensiones de ambos países pero luego fue repelido.