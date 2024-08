Hezbollah destaca su entrevista en CNN: Perspectivas desde la prensa árabe

Hezbolá saca partido de una entrevista de la CNN

An-Nahar, Líbano, 18 de julio

Hace unos días, la CNN emitió una entrevista con Ibrahim Moussawi, parlamentario libanés del "Bloque de Lealtad a la Resistencia", brazo político de Hezbolá. En ella, Moussawi advertía a Israel contra una invasión de Líbano.

Hasta ese momento, el acontecimiento era relativamente anodino. Sin embargo, inmediatamente después de la entrevista, la maquinaria propagandística de Hezbolá explotó la entrevista, otorgándole importancia política y militar. Los observadores podrían haber pensado que Hezbolá no sólo había llegado a Jerusalén, sino que también había izado sus banderas amarillas sobre la Casa Blanca.

Moussawi defendió su decisión de entrevistarse con un canal de noticias estadounidense, alegando que la operación "Inundación de Al-Aqsa" remodeló la conciencia del público estadounidense, obligando a los medios de comunicación estadounidenses a adaptarse a estas nuevas realidades para conservar la credibilidad ante su audiencia.

Lo que Moussawi no declaró explícitamente fue completado por el aparato propagandístico, que sugirió que Estados Unidos, que en su día había calificado a Hezbolá de organización terrorista, había decidido conceder tiempo de antena a un alto miembro de esta organización.

A la luz de las crecientes quejas sobre sus importantes pérdidas humanas y el difícil entorno en el que opera, Hezbolá ha intentado crear una imagen de victoria. Este esfuerzo está supuestamente dirigido por el Secretario General del partido, Hassan Nasrallah.

Con este fin, el aparato de propaganda de Hezbolá exagera sistemáticamente los acontecimientos, dejando de lado todos los hechos. Al perpetuar esta imagen, Hezbolá pretende socavar a los críticos que sostienen que las acciones de la organización sólo sirven a los intereses de Irán a expensas del Líbano.

Nasrallah encabeza esta campaña. Quienes escuchan sus discursos podrían creer momentáneamente que la principal razón de Israel para querer cesar la agresión en Gaza es aliviar la presión de Hezbolá. Quienes ahonden en la retórica del partido podrían suponer que la Fuerza Aérea de Israel se siente intimidada y se abstiene de enviar aviones a Líbano por miedo a las avanzadas capacidades de misiles tierra-aire de Hezbolá.

En este contexto, la entrevista de Moussawi con la CNN ha quedado impregnada de un significado "mítico". Sin embargo, la maquinaria propagandística de Hezbolá ignora convenientemente varios hechos cruciales. Pocos días antes de la invasión estadounidense de Afganistán, la CNN envió a un equipo para una extensa entrevista con el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Los acontecimientos posteriores revelaron que no se trataba ni de una "capitulación estadounidense" ante Al Qaeda ni de una señal de rendición de Estados Unidos.

Existen numerosos ejemplos de este tipo, demasiados para enumerarlos aquí. De hecho, si tuviéramos que extrapolar teorías a partir de estos precedentes de la televisión estadounidense, parecería que cualquier apertura hacia un "enemigo" es a menudo precursora de un ataque decisivo. Esto sugiere que el intento de Hezbolá de dramatizar la aparición de uno de sus representantes en la CNN es fundamentalmente erróneo. Los precedentes históricos contradicen claramente la narrativa que Hezbolá intenta construir. - Fares Khachan

¿Ganará impulso Trump tras el mitin de Butler?

Al-Jarida, Kuwait, 17 de julio

El tiroteo en el mitin electoral del ex presidente estadounidense Donald Trump en Pensilvania la semana del 13 de julio resonó en los medios de comunicación más rápido que la bala que le rozó la oreja. Los medios de comunicación diseccionaron sin descanso los detalles y las interpretaciones del "fallido intento de asesinato" al que sobrevivió Trump, arrojando luz sobre el consiguiente drama político dentro del partido republicano, que oscila entre la unidad y la división entre sus votantes.

Las escenas de sangre durante acontecimientos críticos atraen la atención de los medios, como los tiburones al cebo. Este incidente no fue una excepción y atrajo la atención de los medios de comunicación para calibrar su impacto en el respaldo y el apoyo del partido republicano a Trump, al tiempo que delineaba el marcado contraste entre Trump y el presidente Joe Biden.

La pregunta clave se cierne: ¿Conseguirá Trump recuperar la Casa Blanca tras estos acontecimientos? Trump se ha erigido en héroe y víctima a la vez. Biden se puso en contacto con Trump para comprobar su estado de salud y denunció la violencia política en un gesto propio de un estadista. Sin embargo, Biden ha tenido problemas para comunicar eficazmente los logros de su administración en medio de frecuentes meteduras de pata, como referirse erróneamente a Zelensky como Putin.

Ahora, Trump se enfrenta a la hercúlea tarea de convencer a los votantes de su compromiso con la protección de la democracia. Las redes sociales han exacerbado la división política, como ocurre invariablemente durante los ciclos electorales. La polarización provocada por una figura como Trump, que desafía el comportamiento presidencial convencional, ha inflamado aún más el panorama político. Algunos republicanos intentan echar la culpa de la violencia política a los demócratas, una etiqueta que antes se atribuía a la extrema derecha.

En un movimiento sorprendente, Trump eligió como compañero de fórmula a J.D. Vance, un antiguo crítico que había arremetido contra él en numerosos artículos. Vance, senador republicano, fue apodado anteriormente por los medios de comunicación como el hombre del semblante enfadado. Es autor del artículo del Washington Post titulado "La dictadura de Trump es inminente" y autor de una novela titulada Hillbilly Elegy, que ahonda en su educación en la clase trabajadora y en los retos socioeconómicos a los que se enfrentó.

En la actualidad, Vance es el candidato de Trump a la vicepresidencia, respaldado por su esposa, una distinguida jurista de ascendencia india. Esta elección podría salvar la división dentro del partido republicano y reforzar la aceptación de Trump.

El disparo de la bala y la dinámica de la carrera presidencial estadounidense han desencadenado una avalancha de predicciones y análisis sobre el futuro de las potencias regionales y las zonas de conflicto, así como sobre los perfiles personales y de salud de los candidatos presidenciales. Sin duda, estos factores influirán no sólo en los resultados de las elecciones, sino también en el proceso de toma de decisiones en el próximo periodo.

- Nada Suleiman Al-Mutawa

Una laguna en el movimiento feminista egipcio

Al-Watan, Egipto, 19 de julio

Los criterios occidentales para el "empoderamiento de la mujer" no triunfan sistemáticamente en todos los contextos cuando se aplican a las mujeres egipcias. Los criterios pueden tener valor si el objetivo es empoderar a la mujer egipcia reconociendo su papel social crucial y ayudándola a progresar sin descuidar sus responsabilidades.

Tanto si son el principal sostén de la familia, como si son socias financieras o administran los hogares; tanto si son hijas, esposas, madres o hermanas, las mujeres egipcias deben recorrer un camino distinto.

En este contexto, me vienen a la mente tres historias de mujeres pioneras que defendieron los problemas de la mujer a su manera individual. La primera historia se refiere a Nawal El Saadawi, escritora feminista y activista egipcia cuya influencia en las mujeres cultas que buscan la liberación no puede subestimarse, independientemente de si se está de acuerdo o no con sus opiniones.

La defensa de El Saadawi, a menudo caracterizada por una vena rebelde, tocó la fibra sensible de las mujeres egipcias deseosas de cambio. Una vez oí a El Saadawi contar que las mujeres analfabetas que encontró en su aldea de Kafr Tahla eran más receptivas a sus ideas que sus homólogas educadas de las ciudades. Atribuía esta apertura al hecho de que estas mujeres de pueblo no habían sido contaminadas por las interpretaciones ortodoxas y conservadoras que a menudo se propagan a través de textos religiosos, historias anticuadas o acontecimientos antiguos.

En cambio, las mujeres cultas pueden absorberlas a través de la lectura o los medios de comunicación, reforzadas por las enseñanzas de mezquitas e iglesias. Para El Saadawi, las mujeres sin educación no estaban sujetas a las nociones restrictivas propagadas por otros, libres de las ideas dominadas por los hombres que no tenían en cuenta sus intereses inmediatos. Estas perspectivas pretenden integrar a las mujeres en la sociedad contemporánea, rescatándolas de la marginación e implicándolas en un trabajo significativo.

Por el contrario, estas nociones se aferran a percepciones anticuadas, ignorando que la sociedad ha avanzado, dejando atrás muchas opiniones antaño sólidas.

El segundo relato procede de la escritora Amina Shafiq, una defensora profundamente implicada en las organizaciones de la sociedad civil egipcia. En numerosas visitas al campo egipcio, se relacionó con campesinas y muchachas instruidas. Shafiq relataba con humor cómo las mujeres urbanas visitaban las zonas rurales para enseñar a las mujeres sus derechos, a menudo sin comprender sus necesidades básicas, como la sencilla pero crucial cuestión del saneamiento.

Shafiq se asombraba de cómo estas mujeres se las arreglaban sin retretes en sus casas, durando hasta el anochecer para hacer sus necesidades en el campo. Esto contrastaba con la situación de sus hombres, que podían hacerlo al aire libre durante el día. Aunque esta dura realidad ha mejorado en la mayoría de las aldeas, sirve de crudo recordatorio de la desconexión entre los programas de las organizaciones de mujeres y las necesidades reales de las mujeres sobre el terreno.

El tercer relato se refiere a la Dra. Hoda Badran, profesora de sociología de la Universidad de Helwan que fundó la Liga de Mujeres Árabes y más tarde dirigió la Unión de Mujeres Egipcias. El compromiso de Badran iba más allá de la educación teórica; también se ocupaba de las necesidades prácticas.

En el norte y el sur del Sinaí, puso en marcha pequeños proyectos, como el bordado y el pelado de gambas, que ofrecían a las mujeres locales oportunidades de generación de ingresos. Las mujeres beduinas, bajo su dirección, producían artículos que no sólo les infundían un sentido de propósito, sino que también ayudaban a satisfacer las necesidades de sus familias.

Estas historias ponen de relieve colectivamente una laguna importante en el movimiento de las mujeres en Egipto: la incapacidad de tener en cuenta las condiciones sociales y de vida únicas de las mujeres egipcias. Este descuido es un defecto que necesita rectificación inmediata. Las organizaciones de mujeres deben hacer hincapié en las soluciones prácticas junto a los marcos teóricos para mejorar realmente las condiciones de las mujeres en Egipto, especialmente dada la urgente necesidad que tiene el país de tales mejoras. - Ammar Ali Hassan

La Resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU y la crisis de Gaza

Al-Masry Al-Youm, Egipto, 18 de julio

La crisis de Gaza ha persistido en una espiral sangrienta y destructiva durante más de nueve meses. En medio de esta agitación, se han realizado intensos esfuerzos para llegar a un acuerdo en varias fases que establezca un alto el fuego permanente, facilite un intercambio gradual de rehenes y prisioneros, proporcione ayuda humanitaria sustancial y reconstruya la Franja de Gaza.

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 2735, aunque dista mucho de ser una panacea debido a su lenguaje ambiguo y a la falta de interconexiones sólidas entre sus tres fases. Además, la resolución no aborda la rendición de cuentas por la destrucción infligida a la Franja de Gaza ni por los posteriores incumplimientos de las obligaciones. Esta omisión es especialmente preocupante, dada la desconcertante afirmación del Representante Permanente de Estados Unidos ante la ONU durante una sesión anterior del Consejo de Seguridad sobre Gaza (en la que Washington se abstuvo) de que la resolución no es vinculante.

Abundan las dudas sobre la fiel aplicación de cualquier medida acordada en el marco de esta propuesta. Comparto estas preocupaciones y siempre he defendido que para resolver la crisis de Gaza es necesario abordar el problema de fondo de la ocupación israelí. Este enfoque es el único camino viable para poner fin al ciclo de violencia.

No obstante, sostengo que la Resolución 2735 tiene potencial si se completa y aplica con la debida diligencia. Los elementos clave de la resolución en sus fases iniciales -los llamamientos a un "alto el fuego inmediato y completo", un "cese total de las hostilidades" y una "retirada completa de las fuerzas israelíes"-, aunque redactados en términos vagos como "por acuerdo de las partes", son de vital importancia.

Igualmente significativo y a menudo pasado por alto es que la misma resolución adoptada por el Consejo de Seguridad el 10 de junio rechaza categóricamente cualquier intento de alterar el estatus demográfico o territorial de la Franja de Gaza, incluidas las medidas que reduzcan su territorio. Estas afirmaciones son cruciales a la luz del establecimiento ilegal por parte de Israel de zonas de seguridad dentro del perímetro de Gaza, su control del Corredor Filadelfia y la creación de rutas de seguridad que fragmentan el territorio de Gaza.

Además, la reafirmación por parte del Consejo de Seguridad de su compromiso con una solución de dos Estados -en la que dos Estados democráticos, Israel y Palestina, coexistan pacíficamente dentro de fronteras seguras y reconocidas- es de vital importancia. La comunidad internacional y el mundo árabe deben reconocer que la ocupación israelí de los territorios palestinos ha persistido durante casi ocho décadas, especialmente desde 1967.

El statu quo de la ONU a menudo se consolida en realidades de facto, una dolorosa lección evidenciada en Oriente Medio. Aunque es fundamental abordar los acuciantes problemas militares y humanitarios de Gaza, es igualmente vital garantizar que la crisis no se transforme en otro statu quo permanente y potencialmente violento.

Me preocupa seriamente que estemos virando hacia una senda peligrosa, con Israel apoderándose por la fuerza de territorio y separando claramente Gaza de Cisjordania, que durante mucho tiempo se ha considerado conjuntamente el Estado palestino. Este precario estatus podría convertirse en la nueva norma, incluso si se llega a un acuerdo entre Hamás e Israel.

El actual panorama político entre israelíes y palestinos no inspira confianza a la hora de tomar decisiones decididas, sobre todo en lo que respecta a la guerra y la paz. La inminencia de las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre de 2024 complica aún más la toma de decisiones estratégicas, distorsionando una perspectiva ya de por sí sesgada.

Las decisiones irresponsables que se tomen ahora tendrán consecuencias duraderas para todas las partes implicadas. Israel y Hamás deben comprometerse públicamente a una solución de dos Estados y renunciar a cualquier cambio demográfico o territorial en Gaza. El Consejo de Seguridad de la ONU, junto con organismos de la ONU como el Consejo Económico y Social, la OMS, el PMA, el OOPS, el ACNUR y otras entidades pertinentes, deben abordar estos compromisos e informar con transparencia a la ONU, al Consejo de Seguridad y a otras partes implicadas. Estos informes deberían formar parte integral de la revisión de la aplicación de la resolución.

Hamás ha acogido con satisfacción la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU, aceptando implícitamente sus tres puntos principales. Sin embargo, sería beneficioso que se aclarara su compromiso con estos puntos. Por el contrario, el silencio de Israel sobre este asunto no ha hecho sino ahondar la ambigüedad que rodea a sus intenciones.

Por lo tanto, es crucial que Tel Aviv declare de forma clara e inequívoca su compromiso con las disposiciones de la resolución. Cabe señalar que cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo, Yasser Arafat, como presidente de la OLP, reconoció la condición de Estado de Israel. Por tanto, no es necesario que Mahmud Abbas dé ningún paso más.

Israel correspondió reconociendo a la OLP como único representante legítimo de los palestinos, por lo que no son necesarias garantías adicionales. La firme oposición del actual gobierno israelí a la solución de los dos Estados no debería disuadir al Consejo de Seguridad, incluido Estados Unidos, de adherirse a esta cuestión fundamental.

Debemos aprender de las dolorosas lecciones de la historia: el sometimiento y la ocupación de los pueblos fomentan la ira y la inseguridad que ningún arsenal de armas puede sofocar. Las dinámicas de poder asimétricas y la desigualdad de derechos exacerban los conflictos, que van más allá de los combatientes y amenazan a la población civil y la estabilidad de la sociedad. Además, las acciones y declaraciones de los funcionarios israelíes desafían la visión de una solución de dos Estados, reflejando cambios territoriales y demográficos ilegales y prohibidos.

Estas acciones no deben tolerarse. La Resolución 2735 del Consejo de Seguridad debe considerarse un marco global que debe adoptarse y aplicarse plenamente. Esto incluye detener cualquier cambio territorial en Gaza y perseguir firmemente la paz palestino-israelí. - Nabil Fahmy

Traducido por Asaf Zilberfarb.