Israel debería atacar de forma preventiva, basta de esperar a que ocurran catástrofes - análisis

Los israelíes están en alerta esta semana, esperando un ataque iraní en represalia por los recientes asesinatos de dos terroristas importantes. Mientras que el Comando del Frente Interno Militar de Israel ha alentado al público a continuar con sus vidas diarias, una sensación de miedo y ansiedad impregna la sociedad israelí.

Los funcionarios de defensa israelíes evalúan que un contraataque iraní llegará en cuestión de días.

Irán y sus aliados han amenazado con vengar los asesinatos de la semana pasada. Israel asumió la responsabilidad por el asesinato selectivo de Fuad Shukr de Hezbolá, con sede en Líbano, en Beirut hace una semana. No reconoció haber jugado un papel en el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán el pasado miércoles, pero se cree ampliamente que está detrás de la operación.

En esta foto facilitada por la Presidencia iraní, Ismail Haniyeh, líder político de Hamás, asiste a una reunión con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, Teherán, 30 de julio de 2024 (credit: Handout photo by the Iranian Presidency via Getty Images/JTA)

Las amenazas de Irán han puesto a Israel en máxima alerta, aunque los funcionarios israelíes han dicho repetidamente que el país está preparado para un ataque multifrente. Un ataque de ese tipo podría desencadenar una guerra regional a gran escala, mucho más grande que el conflicto en gran parte localizado entre Israel y Hamás que ha estado ocurriendo durante diez meses.

A medida que las tensiones aumentan, algunos en Israel han llamado a un ataque preventivo contra Irán y sus aliados. Según informes de los medios israelíes, el liderazgo del país consideraría tal ataque si tuviera pruebas sólidas de que Irán estaba planeando un ataque significativo.

Una encuesta realizada por la emisora de radio 103FM publicada el martes mostró que la mitad del público israelí favorece tal ataque.

El embajador Alan Baker, quien dirige el Instituto de Asuntos Contemporáneos en el Centro de Jerusalén, dijo a The Media Line que los tomadores de decisiones israelíes y estadounidenses considerarán si un ataque preventivo israelí evitaría una guerra regional más grande.

"Israel y EE. UU. probablemente tendrán pruebas positivas que les permitirán justificar cualquier acción proporcional a la inmediatez de la amenaza", dijo.

Un ataque se cierne

Con un importante estallido a horas o días de distancia, Israel está construyendo una coalición internacional, liderada por EE. UU., para ayudar a evitar un ataque de Irán y sus aliados. Una alianza similar ayudó a Israel el pasado abril cuando Irán lanzó más de 300 misiles y drones hacia Israel.

El ataque iraní anterior fue en respuesta a la muerte de varios oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el consulado iraní en Damasco por parte de Israel, un ataque que Teherán consideró una violación de su soberanía. La prensa iraní calificó su contraataque como el "mayor ataque con drones" jamás lanzado, pero los sistemas de defensa multicapa de Israel, junto con las fuerzas estadounidenses, británicas, francesas y jordanas, interceptaron casi todas las armas entrantes. Un niño resultó gravemente herido en el ataque, y no se reportaron grandes daños.

Israel se vengó atacando varios sitios militares en Irán unos días después. Ese ataque concluyó la ronda de violencia hasta la semana pasada, cuando una confrontación directa entre los dos rivales se hizo más cercana que nunca.

Ahora la región se prepara para más violencia, con la expectativa de que Irán intentará superar su ataque anterior.

"Cualquier ataque que Israel lleve a cabo que sea más grande que el anterior en abril será considerado una escalada importante", dijo el profesor Danny Orbach, historiador militar de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a The Media Line. "Por lo tanto, es importante que dicho ataque sea de alta calidad para justificarlo. Esto creará una escalada adicional y, en esencia, un ciclo de violencia calculado".

El embajador Baker dijo que la presión internacional llevó a Israel a llevar a cabo un ataque contenido en la huelga de abril. “Israel podría haber respondido de acuerdo con su derecho de autodefensa, ya que esto fue un gran ataque contra su soberanía e integridad territorial”, dijo.

Israel está considerando cuidadosamente sus opciones mientras anticipa el próximo ataque.

“Israel está adicto a la tranquilidad y preferiría estar ocupado con su política interna, por lo tanto prefiere retrasar las respuestas”, dijo Orbach. “Esto se hace esperando desastres, cuando no hay otra opción más que responder. Israel debería esforzarse por golpear de manera preventiva justo antes de un ataque o al menos al mismo tiempo ".

Un ataque eficiente de Israel a Irán apuntaría a sus refinerías de petróleo, infraestructura económica y puertos, dijo Orbach.

Hasta ahora, la guerra en Israel se ha centrado en la Franja de Gaza, con brotes ocasionales de otros aliados iraníes. Hezbolá ha disparado cientos de cohetes, misiles y drones hacia el norte de Israel, provocando respuestas calculadas de Israel destinadas a evitar la escalada. En menor medida, los rebeldes hutíes de Yemen y las organizaciones milicianas chiítas con sede en Iraq y Siria también han participado en la lucha contra Israel. Se espera que estos grupos asuman un papel más significativo si Irán decide atacar a Israel.

El mes pasado, Israel atacó la ciudad portuaria occidental de Al Hudaydah en Yemen en respuesta a un ataque con drones de los hutíes a Tel Aviv que mató a un civil. Fue la primera vez que Israel golpeó directamente a Yemen. Después de la contraofensiva de Israel, algunos israelíes dijeron que el ejército israelí debería haber llevado a cabo una respuesta igualmente contundente contra Hezbolá al comienzo del conflicto.

Drones de Hezbolá cruzaron al territorio israelí el martes, hiriendo gravemente a un hombre e hiriendo a varios otros. Los medios israelíes informaron que el éxito del ataque fue resultado de un nuevo dron de Hezbolá. La mayoría de los drones de Hezbolá son diseñados, fabricados y financiados por Irán.

El ir y venir entre Israel y Hezbolá ha sido costoso para ambos lados, pero ninguno de los ejércitos ha revelado completamente el alcance o la letalidad de sus capacidades. Esto deja a Israel con el dilema adicional de cómo abordar el frente libanés.

El catalizador para la última ronda de escalada fue un ataque de Hezbolá que mató a 12 jóvenes en un pueblo de los Altos del Golán hace más de una semana. Israel respondió a ese ataque asesinando a Shukr.

"Israel necesita intensificarse considerablemente para que se considere que está haciendo algo nuevo", dijo Orbach. "Una guerra a gran escala incluiría golpear muchos objetivos simultáneamente, incluidos los cohetes de precisión de Hezbolá, e intentar asesinar al líder de Hezbolá, el jeque Hassan Nasrallah".

Moshe Davidovitch, jefe del Consejo Regional Mateh Asher y presidente del Foro de la Línea de Confrontación, dijo que la estrategia militar de Israel no ha tenido suficientemente en cuenta las necesidades civiles.

"Necesitamos una estrategia clara sobre cómo defender a nuestros ciudadanos, y si no sabemos cómo hacerlo con una defensa hermética, entonces Israel necesita iniciar movimientos que hagan que el enemigo se esconda y se preocupe, y no nosotros", dijo Davidovitch a The Media Line.

El gobierno israelí evacuó a decenas de miles de residentes que vivían en la frontera con Líbano al comienzo de la guerra. Con el nuevo año escolar a solo unas semanas de distancia y la situación de seguridad deteriorándose, las esperanzas de que los residentes regresen a sus hogares han disminuido.

Varios países están tratando de desescalar el conflicto entre Irán e Israel, instando a ambos países a limitar sus respuestas. La emisora pública israelí Kan informó el martes que funcionarios estadounidenses advirtieron a Jerusalén que no "lo empujara" al responder a Irán. Es poco probable que Israel emprenda un ataque preventivo contra la República Islámica sin la aprobación estadounidense.

"Estados Unidos está muy preocupado por una escalada regional que podría convertirse en una guerra mundial, que a su vez se convertiría en una guerra nuclear", dijo Orbach. "Y esta es una preocupación justificada. El problema es que aquel que teme una escalada y se niega a escalar, alienta a la otra parte a hacerlo".

Orbach señaló que la cultura militar actual de Israel implica responder a cada ataque según el número de muertes resultantes. Instó a Israel a comenzar a atacar a sus enemigos basándose en sus intenciones y no en los resultados de sus ataques.

Los sofisticados y multicapa sistemas de defensa aérea de Israel han disminuido drásticamente el número de muertes causadas por los constantes ataques de los proxy iraníes.

"Durante una década, Israel vivía en una ilusión, pensando que era Suiza," dijo Davidovitch. "Pero la realidad nos explotó en la cara y dejó claro que vivimos en Oriente Medio y que aquellos que se atreven son los que ganan."

Mientras la comunidad internacional se moviliza para evitar la escalada, algunos israelíes temen que tales intentos solo estén retrasando lo inevitable.

"Nuestra política defensiva ha hecho que nuestra realidad sea increíble," dijo Davidovitch. "La ecuación debe cambiar. Si estamos bajo ataque y nuestros hijos viven con miedo, ese miedo debe estar en otro lugar. El gobierno ha estado en coma por demasiado tiempo."