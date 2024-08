¿Vida en el limbo? Los israelíes no temen las amenazas de Irán de un juego de espera - comentario

A once días de agosto, Israel permanece imperturbable ante la prometida represalia de Irán por el asesinato del jefe de Hamas Ismail Haniyeh en Teherán el 31 de julio. La desconexión entre las amenazas de Irán y su ejecución ha dejado a los israelíes en un estado de indiferencia cautelosa. Mientras algunos se han preparado para posibles repercusiones, muchos otros han adoptado una postura sorprendentemente tranquila y pragmática.

Entonces, ¿por qué deberíamos interrumpir nuestras vidas ahora? Los israelíes seguirán viviendo como siempre lo han hecho, negándose a ser paralizados por amenazas que están tardando en materializarse.

Algunos pueden afirmar que es esta actitud despreocupada la que condujo a la masacre del 7 de octubre y a la guerra con Hamas en primer lugar. Pero los israelíes están suficientemente equipados y experimentados para saber cómo manejar el día a día y seguir adelante con sus vidas.

No se puede esperar que se sienten y esperen encorvados en un refugio antiaéreo mientras Irán decide.

A pesar de no haber pruebas oficiales de la implicación de Israel, los iraníes han señalado a Israel como el autor del asesinato de Haniyeh y han amenazado con una fuerte respuesta, a través de sus propias fuerzas armadas y los grupos aliados iraníes, Hezbolá y los hutíes. EL LÍDER SUPREMO IRANÍ, el ayatolá Ali Jamenei, saluda antes de votar en las elecciones presidenciales del país, en Teherán, a principios de este mes. Jamenei lleva años haciendo declaraciones en las que afirma que la principal tarea de los iraníes es armar a Cisjordania (credit: REUTERS)

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha dicho que Israel debe esperar una respuesta contundente y muchos funcionarios militares y civiles iraníes han opinado al respecto.

Lo que está sucediendo detrás de escena también juega un papel importante. Negociaciones constantes, discusiones e incluso una súplica del nuevo presidente de Irán indican un deseo de la mayoría de los actores principales de evitar una escalada. Sin embargo, el ayatolá está decidido a vengarse.

La retórica ha sido salvaje durante una semana. También lo ha sido la espera. Primero se estimó que un ataque tendría lugar el domingo pasado, luego el lunes. Después se presumió que la represalia de Irán ocurriría el jueves por la noche, luego el viernes por la noche. Ahora supuestamente está programada para Tisha B'Av, según informes de inteligencia occidentales.

Ahmad Bakhshayesh Ardestani, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, declaró que las operaciones aéreas de Irán contra Israel podrían durar de tres a cuatro días, según un informe reciente de Iran International. En una entrevista con Iran Watch, Ardestani enfatizó que Teherán está preparado para las consecuencias de dicho ataque y respondería de manera decisiva, posiblemente a través de una operación sorpresa.

'Mantener a Israel en vilo es parte de la operación de venganza'

"Adoptar una política de paciencia y espera es parte del proceso de venganza de la República Islámica", dijo Ardestani.

"Adoptar una política de paciencia y espera es parte del proceso de venganza de la República Islámica", dijo Ardestani.

Si bien a nadie le gusta esperar un ataque, los israelíes tienen experiencia reciente del comportamiento de los iraníes debido a la ofensiva de abril, cuando se dispararon unos 300 misiles y cohetes contra Israel en respuesta a un ataque aéreo en los terrenos del consulado iraní en Damasco, lo que llevó a la muerte de altos oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Aunque la amenaza actual promete ser mucho más dura y sin duda, nadie está tomando a la ligera las amenazas de Irán, ese sentimiento de limbo al que hizo referencia Ardestani no se ha materializado realmente, al menos no en Jerusalén.

El Prof. David Menashri, experto en Irán de la Universidad de Tel Aviv, recientemente dijo a The Media Line: "Israel no es tan bueno en el juego de la paciencia como Irán, así que será interesante ver si actuará primero. Irán está claramente ganando la guerra psicológica en este momento".

Quizás esto sea realmente cierto, pero de nuevo, no se siente así en el terreno. Los supermercados en la capital de Israel no muestran signos de compras de pánico como se ha visto en el pasado. Los restaurantes y bares funcionan de manera normal, aunque la interrupción de los vuelos a Israel, las tres semanas de luto previas a Tisha B'Av y el conflicto continuo con Hamas han contribuido obviamente a menos clientes que en un verano normal.

De hecho, una visita a un parque local en Shabbat no indicaba de ninguna manera que los israelíes estén en un estado de limbo por temor a un inminente ataque iraní.

Hablando con los excursionistas del sábado, empujando a sus hijos en cochecitos, la sensación era de la típica resistencia israelí. Ya hemos estado aquí antes. Algunos han experimentado momentos como estos más que otros. Pero no había miedo en los ojos de nadie; no había estrés (más allá de lo que la gente ha experimentado en los últimos 10 meses). Era como de costumbre.

Los iraníes pueden pensar que están ganando su guerra psicológica manteniendo a los israelíes en suspenso y terror, esperando su respuesta. Pero nadie les ha dicho eso a los israelíes.

La venganza puede ser un plato que se sirve frío, pero si los iraníes esperan más tiempo, el plato podría haberse quemado ya en el horno.