Erdogan vuelve a amenazar a Israel para impulsar su agenda interna y ganar apoyo local

Israel ya está luchando en siete frentes diferentes: Gaza, Judea y Samaria, Líbano, Siria, Irak, Yemen e Irán. Ahora el presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenaza con hacer que sean ocho.

Erdogan superó incluso su propia retórica virulenta antiisraelí y a menudo antisemita al amenazar el domingo con una posible invasión de Israel.

"Debemos ser muy fuertes para que Israel no pueda hacer estas ridiculeces a Palestina. Igual que entramos en Karabaj, igual que entramos en Libia, podríamos hacerles algo parecido", dijo Erdogan en una reunión de su partido gobernante AK.

"No hay ninguna razón por la que no podamos hacerlo... Debemos ser fuertes para poder dar estos pasos", añadió Erdogan en el discurso televisado, durante el cual elogió la industria de defensa del país.

Turquía apoyó a Azerbaiyán en su guerra contra Armenia por Nagorno-Karabaj en 2020 y envió tropas a Libia en 2020. Turkish President Tayyip Erdogan attends Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Astana, Kazakhstan July 4, 2024, Syria's President Bashar al-Assad attends the Arab League summit, in Jeddah, Saudi Arabia, May 19, 2023. (credit: REUTERS/Turar Kazangapov, VIA REUTERS)

Si Israel está preocupado, no quedó reflejado en un post burlón que el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, publicó en X poco después, con una imagen de Erdogan junto a fotos de un desaliñado y barbudo Sadam Husein poco después de ser capturado por las fuerzas estadounidenses en Irak en 2003.

"Erdogan está siguiendo los pasos de Sadam Husein al amenazar con atacar Israel. Debería recordar lo que ocurrió allí y cómo terminó", escribió Katz.

El Ministerio de Asuntos Exteriores turco hizo su propia declaración: "Al igual que Hitler, que cometió un genocidio, encontró su fin, Netanyahu, que cometió un genocidio, encontrará su fin". Y así sucesivamente.

Es la segunda burla de Erdogan que Katz publica en una semana. La semana pasada publicó una foto generada por inteligencia artificial de un Erdogan niño sentado en el regazo del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, después de que el Shin Bet descubriera una célula terrorista formada por estudiantes de la Universidad de Bir Zeit que recibían financiación e instrucciones de Hamás, con sede en Turquía.

"Erdogan financia y arma a organizaciones terroristas de Hamás para que lleven a cabo atentados y asesinatos contra israelíes", escribió Katz. "Erdogan convirtió a Turquía en un Estado que apoya el terrorismo y somete a Turquía al eje del mal iraní en nombre de una ideología extrema y un antisemitismo flagrante". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La amenaza del presidente turco de emprender acciones militares contra Israel -algo que no le hará ganar muchos puntos con sus aliados de la OTAN ni en el Congreso estadounidense- no es la primera vez que lo hace.

En septiembre de 2011, mientras continuaba la crisis diplomática con Turquía tras el incidente de la flotilla Mavi Marmara, cuando comandos de las FDI asaltaron una flotilla que intentaba romper el bloqueo naval israelí de Gaza y nueve ciudadanos turcos resultaron muertos, Erdogan advirtió de que buques de guerra turcos escoltarían a los barcos turcos que llevaran ayuda a Gaza.

Erdogan dijo que Turquía no volvería a "permitir que estos barcos fueran atacados por Israel".

También se trataba de una amenaza velada de acción militar, que Erdogan no llevó a cabo. En contraste con la respuesta de Katz a la reciente amenaza de acción militar de Erdogan, el entonces portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Yigal Palmor, respondió diciendo: "Es una declaración sobre la que merece la pena no hacer comentarios".

En aquel momento, y durante varios años después, el Israel oficial permaneció, en su mayor parte, en silencio ante las frecuentes provocaciones de Erdogan. Katz, sin embargo, ha adoptado un enfoque completamente diferente, respondiendo a la retórica de Erdogan con sus propias respuestas contundentes.

En el pasado, los florecimientos antisemitas y antiisraelíes de Erdogan han estado a menudo vinculados a consideraciones internas.

El entonces viceministro de Asuntos Exteriores, Tzachi Hanegbi -que hoy es jefe del Consejo de Seguridad Nacional- señaló esto en 2014, justo antes de las elecciones presidenciales turcas de ese año que Erdogan, entonces "solo" primer ministro del país, ganó ampliamente.

Los dirigentes turcos, especialmente Erdogan, emplean la "táctica manipuladora y populista de insultar a los judíos" antes de cada elección, dijo Hanegbi en aquel momento. Esto fue cierto en 2014 y ha sido cierto en numerosas elecciones locales y presidenciales en Turquía desde entonces.

Aunque no hay elecciones en el horizonte de hoy, las amenazas de Erdogan no están divorciadas de las consideraciones internas turcas.

En los últimos meses, Erdogan ha hecho acercamientos significativos al presidente sirio Bashar Assad, tratando de reavivar las relaciones e incluso invitando al dictador sirio a una visita.

Las insinuaciones se deben a varias razones.

La primera tiene que ver con las presiones internas, y un factor importante es la creciente ola de sentimientos contra los 3,5 millones de refugiados sirios que se calcula que hay en el país. El mes pasado se produjeron disturbios antisirios desencadenados por la detención de un ciudadano sirio acusado de agredir sexualmente a una joven siria.

Durante una de las protestas en torno a la agresión, los manifestantes pidieron a Erdogan que dimitiera por su política de refugiados, lo que indica que este asunto es dinamita política dentro del país.

Una de las razones para un acercamiento a Assad -a quien Erdogan envió tropas para ayudar a derrocar y en 2017 llamó "terrorista"- es llegar a un acuerdo con él para que acepte de vuelta a algunos de los refugiados

¿Razones para la reconciliación?

Otra razón del interés de Erdogan por la reconciliación es la preocupación de que Donald Trump pueda ganar las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre y retirar entonces las tropas estadounidenses del noreste de Siria. En ese caso, le preocupa que los grupos kurdos puedan hacerse con el control de la zona y suponer una amenaza para Turquía. Tanto Damasco como Ankara quieren limitar la independencia de los grupos kurdos allí. China's President Xi Jinping, Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev, Turkey's President Tayyip Erdogan and Russia's President Vladimir Putin attend the G20 Summit in Hangzhou, Zhejiang province, China September 4, 2016. (credit: DAMIR SAGOLJ/ REUTERS)

Los acontecimientos regionales también influyen: Irak, bajo la influencia de Irán, está empujando a Turquía y Siria hacia la reconciliación. La actual guerra en Gaza y su posible repercusión en el Líbano, que se ha hecho más urgente en los últimos días, ha creado incentivos entre ambos países para resolver sus hostilidades, gestionar las posibles consecuencias e incluso colaborar en el marco de nuevas alianzas.

Es posible que Assad se muestre más receptivo a estas propuestas ahora que Israel parece estar a punto de emprender una acción significativa contra Hezbolá, ya que esto le restaría parte de la ayuda y el apoyo de los que ha llegado a depender, tanto de Hezbolá como de Irán, lo que le haría más vulnerable y abriría la posibilidad de una insurgencia revitalizada contra su régimen.

Las amenazas de Erdogan contra Israel también deben verse desde este prisma. Amenaza a Jerusalén -probablemente amenazas vacías-, pero el hombre al que intenta impresionar está sentado en Damasco.