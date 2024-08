El fundador del IRGC a 'Post': Irán no puede sostener una guerra a largo plazo con Israel

Irán no está en posición de librar una guerra a largo plazo con Israel e incluso pidió la intervención de Estados Unidos para evitar una posible represalia israelí a gran escala ante cualquier ataque iraní, según Mohsen Sazegara, fundador de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), en una entrevista exclusiva con The Jerusalem Post.

El IRGC fue fundado poco después de la revolución de 1979 en Irán para proteger el control religioso de la República Islámica sobre el país, y actuar como contrapeso al ejército regular iraní, muchos de cuyos oficiales aún eran leales al Shah de Irán y, por lo tanto, no podían ser confiados por el régimen revolucionario.

Desde 1979, su autoridad e influencia se han extendido por todo el mundo y se le considera uno de los principales patrocinadores del terrorismo islámico a nivel global. El grupo ahora está designado como una organización terrorista por Estados Unidos. Hablando desde Estados Unidos, donde ahora reside tras abandonar Irán hace más de 20 años, Sazegara también tocó conflictos internos dentro de la República Islámica y los problemas que enfrenta el Líder Supremo Ayatolá Ali Khamenei.

"Lo que hizo Israel, me refiero al supuesto asesinato de [el líder de Hamas] Ismail Haniyeh, en el corazón de Teherán, en uno de los lugares más protegidos, fue una humillación para las organizaciones de inteligencia de Irán", afirmó Sazegara. "Esto ha creado un problema para Jamenei entre su principal base de poder, los servicios de inteligencia".

"La primera reacción de [Jamenei] fue que debemos retaliar y no detenernos. Pero cuando consultó a sus comandantes militares y a los expertos de la Guardia Revolucionaria, y estos le presentaron las opciones de qué hacer, le dijeron que Irán no está en posición de luchar contra Israel. No tienen ningún equilibrio estratégico. Pueden enviar misiles hacia Israel, especialmente misiles hipersónicos que pueden alcanzar Israel en seis u ocho minutos. Pero cuando Israel contraataca, entonces no podemos defender el país, especialmente en defensa aérea", le dijeron los comandantes de Jamenei.

Le dijeron que "Irán no está en posición de luchar contra Israel", agregó Sazegara. "Enfatizaron que 'incluso si lanzamos un ataque, deberíamos considerar inmediatamente un alto el fuego con mediadores internacionales'".

En una entrevista amplia con el Post, el ex revolucionario convertido en político discutió su papel en la revolución, su relación con su líder Ayatollah Khomeini, la fundación de la Guardia Revolucionaria Islámica y cómo evolucionaron sus puntos de vista políticos en contra del eje Estado-Religión que rige en la República Islámica, lo que llevó a ser excluido de las elecciones presidenciales iraníes de 2001.

Sazegara fue director gerente de la Radio Nacional de Irán entre 1979-1981, antes de desempeñar una multitud de roles políticos en los años 80. Se desempeñó como subdirector político en la oficina del primer ministro, subministro de industrias pesadas, presidente de la Organización de Desarrollo e Innovación Industrial de Irán y vice ministro de planificación y presupuesto.

HABLANDO SOBRE el papel de Estados Unidos en el creciente conflicto entre Israel e Irán, Sazegara afirmó que, "Según tengo entendido, Irán, detrás de escena, negoció con Estados Unidos y la administración de Biden y les pidió que hablaran con Israel, diciendo que Irán atacaría algún lugar en Israel y prometería que nadie sería asesinado, pero Israel no debería retaliar.

Irán pidió a Estados Unidos que presionara a Israel para que no respondiera lo suficiente como para escalar. Pero esta vez, Estados Unidos no estuvo de acuerdo y les dijo que no podemos impedir que Israel lo haga.

¿Qué desafíos enfrenta Jamenei al atacar a Israel?

Para Sazegara, Jamenei enfrenta múltiples desafíos al considerar cualquier acción militar contra Israel. En primer lugar, un ataque limitado corre el riesgo de provocar una significativa represalia israelí, lo que podría llevar a la derrota de las fuerzas armadas de Irán. Tal derrota podría amenazar el poder de Jamenei, ya que históricamente, las fuerzas armadas humilladas a menudo pueden volverse contra quien las financia.

En segundo lugar, la economía de Irán es frágil, luchando con problemas como la producción de energía, la inflación, el desempleo y huelgas diarias. Esta inestabilidad económica complica aún más la perspectiva de involucrarse en una guerra.

Por último, Jamenei carece del apoyo del pueblo iraní para una guerra con Israel. La inteligencia recopilada indica que la mayoría de los iraníes se oponen a cualquier conflicto con Israel, dejando a Jamenei potencialmente aislado si decide emprender acciones militares, aunque sabiendo la contundencia con la que el régimen reprime la disidencia, es posible que ese pensamiento esté lejos de la mente del ayatolá.

Tres altos funcionarios iraníes le informaron a Reuters la semana pasada que solo un acuerdo de alto el fuego en Gaza podría evitar que Irán tomara represalias directas contra Israel por el asesinato de Haniyeh. Enviados diplomáticos han estado trabajando incansablemente tras bastidores para desescalar la situación. Esto es una medida para salvar las apariencias y permitir al régimen replegarse y presentar al pueblo alguna forma de victoria pírrica, según Sazegara.

"Estoy seguro de que en Irán, la propaganda dirá que 'Israel en realidad nos tenía miedo y aceptó el alto el fuego'", dijo a Post. "Tienen que hacer algo para decirles a sus seguidores que esto fue una demostración de poder, que [Israel] aceptó un alto el fuego.

“Y si estas negociaciones [entre Israel y Hamás] no avanzan y no hay alto el fuego, no sé qué hará Jamenei, pero supongo que consideraría utilizar a los grupos aliados de Irán para tomar represalias contra Israel.”

