¿Puede disuadirse a Hezbollah tras su reciente ataque?

Hezbollah continúa llevando a cabo ataques contra Israel, incluso mientras sufre pérdidas. Esto ilustra cómo el grupo terrorista respaldado por Irán no se deja disuadir. A pesar de que las pérdidas de Hezbollah aumentan, intenta demostrar que, a pesar de esto, está listo para intensificar la situación.

El pasado domingo, Hezbollah puso en acción este plan, trasladando miles de cohetes apuntados a Israel a su lugar. Las FDI llevaron a cabo ataques en numerosas ubicaciones utilizando 100 aviones y destruyeron miles de lanzadores.

Hezbollah ha perdido más de 420 de sus combatientes desde octubre de 2023. Muchos de sus sitios de terror, como puestos de observación, han sido blanco de ataques. La pregunta es si Hezbollah puede reemplazar estas pérdidas. Hasta ahora, el grupo terrorista parece indicar que puede reemplazar sus bajas y que no se deja disuadir. De hecho, Hezbollah continúa afirmando que sus ataques son exitosos.

Desde el punto de vista de Hezbollah y del más amplio conflicto multimilitar iraní respaldado por Israel, las ofensivas continuas de la organización son consideradas un éxito porque Hezbollah ha luchado gran parte de la guerra dentro del territorio de Israel. Como resultado de sus ataques, Israel ha tenido que evacuar a 60,000 personas, con unos 14,000 estudiantes comenzando ahora su año escolar lejos de sus hogares, lo que significa que probablemente estarán ausentes durante dos años más.

Una vista muestra el humo en el lado libanés de la frontera con Israel, mientras un hombre se encuentra en una playa en Tiro, en medio de las hostilidades transfronterizas en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, el sur del Líbano 25 de agosto 2024 (credit: REUTERS/AZIZ TAHER)

Las comunidades del norte de Israel están dañadas y devastadas. La gente teme regresar a la ciudad de Kiryat Shmona. Hezbollah probablemente ve esto como un éxito.

Hezbollah tiene menos que perder que Israel

Esta guerra se está gestionando y luchando de manera proporcional. Sin embargo, Hezbollah tiene menos que perder que Israel. Hasta ahora, Hezbollah no ha enfrentado repercusiones políticas en casa por sus acciones. La gente ha tenido que huir del sur del Líbano, pero Hezbollah no parece salir perjudicado por esta nueva realidad. Tiene opositores políticos en Líbano. Sin embargo, está dispuesto a arriesgar una parte del país para lograr el éxito.

Desde el punto de vista de Irán, esto es una victoria. Irán puede causar daño al norte de Israel, y aunque hay destrucción en Líbano y Gaza, Irán mismo permanece intacto.

Además, Irán puede usar a sus proxies en países como Iraq, Siria y Yemen para atacar a Israel. Si Israel responde, esto no parece dañar la postura general de Irán en la región.

Además, los países que Irán explota en la región son generalmente pobres, por lo que los proxies tienen menos que perder si se sumergen en la guerra. Yemen, por ejemplo, ha estado en guerra durante muchos años. A los hutíes no les importa si Yemen resulta dañado. En cuanto a Líbano, ya está casi en quiebra. Iraq y Siria también han sido devastados por conflictos en la última década. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Aquí es donde Irán busca redefinir la "ecuación" en la región. Irán sabe que Israel buscaba librar una "campaña entre guerras" entre 2014 y 2023. Esto implicaba que Israel intentaba evitar el asentamiento iraní en Siria. Sin embargo, Irán logró asentarse de todos modos y trasladar armas a Hezbollah. Esta organización también aumentó su arsenal de municiones de alta precisión y drones. Ahora Hezbollah puede haber sufrido pérdidas en su arsenal de cohetes. Sin embargo, parece tener muchos túneles y bunkers subterráneos donde puede esconder sus capacidades más sofisticadas.

Ahora, Hezbollah debe considerar sus próximos pasos. ¿Está dispuesto a convertir el tipo de conflicto que se desarrolló en las primeras horas del domingo en algo habitual? ¿Continuará hacia una segunda "fase" de operaciones, como ha amenazado hacer contra Israel? ¿O se conformará con haber puesto a prueba a Israel, aumentando un poco la presión, y ahora bajará la intensidad y seguirá atacando el norte de Israel?

Hezbollah comprendió que la ecuación de los ataques significaba que mientras solo golpeara dentro de unos pocos kilómetros de la frontera, esto no llevaría a una escalada importante. Esto significa que podría lanzar varios cohetes y drones al día y las consecuencias serían proporcionales. Este conflicto gestionado no es probablemente del interés a largo plazo de Israel. ¿Está en el interés a largo plazo de Hezbollah? Esta es la pregunta clave para Hezbollah.

Hasta ahora, Hezbollah parece creer que este tipo de conflicto, donde dicta el ritmo, el tiempo y el lugar del ataque, está en el interés de Hezbollah. No se ve disuadido porque generalmente solo ha enfrentado reacciones de Israel. Incluso el ataque de ayer fue principalmente sobre Israel anticipando un ataque, en lugar de reescribir las reglas.

La pregunta en Israel será si se puede disuadir a Hezbollah y cuándo podría ocurrir eso. Mientras la guerra en Gaza continúa, hay una sensación de que en los últimos siete meses, Israel ha querido cambiar el enfoque hacia el Norte. Sin embargo, la guerra en Gaza sigue requiriendo atención porque Hamas continúa con sus ataques.