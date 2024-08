EE.UU. niega compartir información con Irán sobre el asesinato de Ismail Haniyeh

Este artículo ha sido revisado. Los comentarios sobre las revisiones figuran al final del informe.

El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos desmintió el miércoles las informaciones según las cuales una delegación de seguridad estadounidense de alto rango, con la mediación de Omán, viajó en secreto a Teherán para intercambiar información en un esfuerzo por apaciguar a Irán.

El informe se originó primero en un artículo de Fox News, que ya ha sido retirado, citando un informe del periódico kuwaití Al Jarida, que supuestamente habló con una fuente no identificada del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

"Esto es categóricamente falso", declaró un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos a The Jerusalem Post.

Fox News informó de que la delegación pretendía supuestamente transmitir mensajes a Teherán para rebajar las tensiones en la región entre Irán e Israel.

Según el informe, esta delegación fue enviada para transmitir al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, que la administración Biden-Harris fue "mantenida en la oscuridad" por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en relación con los asesinatos de Ismail Haniyeh, de Hamás, y Fuad Shukr, de Hezbolá. Israel asumió la responsabilidad del asesinato de Shukr, pero aún no ha comentado la muerte de Haniyeh en Teherán.

Acusaciones tras la muerte de Haniyeh, líder de Hamás

Haniyeh fue asesinado por un artefacto explosivo que se introdujo de contrabando en su casa de huéspedes en Teherán, según informó el New York Times y confirmó de forma independiente el Jerusalem Post. La bomba fue escondida en junio y utilizaba tecnología remota. A billboard with a picture of newly appointed Hamas leader Yahya Sinwar is displayed on a building in a street in Tehran, Iran, August 12, 2024. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA/REUTERS)

Fox News también informó sobre el reciente acontecimiento, señalando que se especulaba con que la delegación estadounidense llegara a Irán a través de Turquía, aterrizara en el aeropuerto Payam-e-Khorram de Karaj el jueves pasado y mantuviera una reunión de dos horas con funcionarios iraníes antes de regresar a Turquía.

Supuestamente, la delegación estadounidense presentó una lista con los nombres de diez agentes del Mossad dentro de Irán que los estadounidenses creían que estaban implicados en el asesinato, directa o indirectamente.

La versión original de este artículo incluía que el informe original de Al Jarida decía que los estadounidenses lo habrían hecho supuestamente como iniciativa de "buena fe" en respuesta a los ataques de Israel, que se llevaron a cabo sin coordinación estadounidense. Este artículo ha sido editado desde entonces.