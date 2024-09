Los hutíes intensifican los ataques contra el orden marítimo global - análisis

Los hutíes actúan cada vez más como si controlaran el Mar Rojo. Más de ocho meses después de que comenzara la Operación Prosperity Guardian liderada por Estados Unidos, los hutíes continúan atacando barcos. Ahora van más allá de los ataques, también dicen quién puede y quién no puede ayudar a los barcos en peligro.

El reciente ataque al Sounion es un ejemplo de cómo los hutíes han expandido sus ataques. El barco ahora representa una gran preocupación ambiental porque transporta petróleo. "El Sounion fue blanco de una lluvia de proyectiles la semana pasada, después de que el grupo respaldado por Irán atacara al petrolero de crudo como parte de una campaña de meses en barcos a lo largo de la ruta marítima", señaló CNN la semana pasada.

Ahora los hutíes han intensificado nuevamente sus ataques. El portavoz houthi Yahya Saree afirmó el sábado que el grupo terrorista atacó un barco con destino a Israel. “Dijo que el barco Groton con bandera de Liberia fue atacado en el Golfo de Adén porque la compañía propietaria violó una prohibición yemení de que los barcos entren en puertos en los territorios palestinos ocupados”, informó la IRNA de Irán. Irán respalda a los hutíes y los utiliza para intentar bloquear a Israel y tomar el control del Mar Rojo. Esta es una medida sin precedentes.

Países interesados como Arabia Saudita y Egipto deberían hacer más para asegurar la vía fluvial, pero están preocupados de que no cuenten con el respaldo de Occidente. Esto deja la región abierta al comportamiento depredador de Irán. Irán cuenta con el respaldo de Rusia y China y ha realizado ejercicios navales con ellos durante los últimos años. Por lo tanto, la campaña de los hutíes no está en el vacío, y realmente no se trata de Israel. Se trata de Irán haciendo un intento por controlar la región. Sucesores del movimiento del sur toman posiciones en la zona de Jabal al-Ierr, en la provincia meridional yemení de Lahej, mientras se preparan para asegurar la zona frente a los houthis chiíes, 7 de marzo de 2015. (credit: REUTERS/STRINGER)

Las fuerzas navales, de UAV y de misiles de los hutíes participaron en la operación, y "el barco fue golpeado con precisión y directamente", dijo el portavoz de los hutíes durante el fin de semana. El barco fue atacado por primera vez el 3 de agosto, agregó. "El portavoz señaló además que las fuerzas armadas yemeníes [hutíes] continuarán sus operaciones marítimas en apoyo a la resistencia palestina en la Franja de Gaza y en Cisjordania hasta que Israel detenga su agresión y levante el bloqueo a Gaza”.

Occidente aparentemente incapaz de detener a los hutíes

Según IRNA y las Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), se emitió un nuevo informe sobre un ataque a un buque el 2 de septiembre. "En un comunicado el lunes, UKMTO anunció que dos proyectiles no identificados impactaron un buque mercante, a 70 millas náuticas al noroeste del puerto de Saleef en Yemen", informó IRNA. "Se produjo una tercera explosión cerca, pero no se reportaron víctimas. Por separado, se está llevando a cabo una investigación por un incidente a 58 millas náuticas al oeste de Hodeidah", señaló el informe.

Mientras tanto, el 31 de agosto, el Comando Central de EE. UU. dijo: "En las últimas 24 horas, las fuerzas del Comando Central de EE. UU. (USCENTCOM) destruyeron con éxito un vehículo aéreo no tripulado (UAV) respaldado por Irán y un buque no tripulado en áreas controladas por los hutíes en Yemen". El informe de EE. UU. dijo que "se determinó que estos sistemas representaban una amenaza clara e inminente para las fuerzas de EE. UU. y de la coalición, y para los buques mercantes en la región. Esta acción se tomó para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras y seguras para los buques de EE. UU., de la coalición y los mercantes".

Sin embargo, parece que EE. UU. y los países occidentales han sido en su mayoría incapaces de detener los ataques hutíes, que ocurren casi todos los días. El Mar Rojo y las áreas cercanas están cada vez más bajo control hutí. Parecen controlar el acceso a los barcos que están dañados, como el Sounion. Así no se supone que operen las aguas internacionales. Solía ser política mantener seguras estas aguas.

Sin embargo, Irán y los hutíes han demostrado que pueden trastornar siglos de seguridad de las vías navegables mundiales por parte de EE. UU., el Reino Unido y otros. Esto es parte de un juego de Rusia y China para trastocar el orden mundial. Quieren un mundo multipolar. Por lo tanto, su objetivo es colaborar con Irán y grupos aliados como los hutíes para propagar el caos y debilitar la capacidad de EE. UU. y de Occidente para establecer normas globales.