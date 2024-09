EE.UU. propone intercambio de tierras entre Líbano e Israel para resolver conflictos

Funcionarios estadounidenses propusieron recientemente, en una reunión virtual con sus homólogos israelíes, un intercambio de tierras entre Líbano e Israel como parte de un acuerdo integral para poner fin a los conflictos fronterizos y resolver la disputa territorial entre los dos países, informó el periódico kuwaití Al-Jarida el domingo.

El informe sigue a los ataques con cohetes del sábado por la noche, que involucraron unos 50 lanzamientos desde Líbano hacia Kiryat Shmona y el Galilea Occidental.

Según el informe, el lado israelí reiteró su principal demanda de una retirada militar completa de Hezbolá a 10 km de distancia de la frontera, una demanda que la organización actualmente rechaza.

Por otro lado, en la propuesta de Washington para un acuerdo diplomático se plantearon dos problemas pendientes. El primero es el problema de "Punto B1", el punto más occidental de la "Línea Azul", que da hacia el sitio turístico israelí en Rosh Hanikra.

La propuesta para este punto implica reconocerlo como parte del Líbano, con fuerzas de la ONU desplegadas allí como una parte neutral para ambos lados. Soldados israelíes vigilan la frontera norte de Israel con Líbano, mientras soldados libaneses trabajan en su lado de la frontera, el 16 de mayo de 2023. (credit: AYAL MARGOLIN/FLASH90)

El segundo problema es el Kibbutz Misgav Am, que pertenece al Consejo Regional de Galilea Superior.

Un intercambio de favores

Aquí, los estadounidenses proponen un intercambio de tierras que no alteraría las características del kibbutz a cambio del doble del área actualmente mantenida por Israel.

Otros temas sobre la mesa, como las Granjas Shebaa, las colinas de Kfar Shuba y la parte norte del pueblo de Rajar, quedan por abordarse más tarde.

Mientras tanto, sigue sin estar claro si la actual escalada indica la preparación para una nueva fase militar o si es simplemente parte de los esfuerzos en curso para atacar sitios de Hezbolá en la región del sur del Litani.

Además, la información diplomática sobre el destino del frente sur del Líbano sigue sin estar clara, con fuentes diplomáticas occidentales y estadounidenses indicando la improbabilidad de una guerra amplia, asegurando que la administración de Biden está haciendo todo lo posible para lograr la tranquilidad en Gaza y otros frentes. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Por otro lado, evaluaciones diplomáticas sugieren que Israel tiene como objetivo utilizar el periodo hasta las elecciones de noviembre en Estados Unidos para debilitar a Hezbolá tanto como sea posible.