Diplomático iraní: Israel amenaza a Irán desde Irak - análisis

El embajador iraní en Irak, Mohammad Kazem Al Sadeq, provocó controversia por los comentarios que hizo sobre la Región de Kurdistán de Iraq.

La región de Kurdistán en el norte de Irak es una región autónoma con su propia autoridad gobernante. Irán ha llevado a cabo ataques en la región en el pasado, alegando apuntar a "Mossad" y también atacando a disidentes kurdos. El embajador iraní hizo nuevos comentarios sobre la presencia de disidentes kurdos en el norte de Irak, y afirmó: "Tenemos documentos que muestran que los israelíes han utilizado el territorio de la región contra Irán".

Sus comentarios fueron informados por varios medios, incluido el sitio web en farsi ABS News y el sitio de medios árabes Mideast News. En un informe sobre sus comentarios, dijo: "Nuestra información indica que el Mossad está presente en Erbil, diciendo: Cuando bombardeamos Erbil, nos estábamos defendiendo porque la oposición kurda y los israelíes estaban utilizando las tierras de la región para atacarnos".

El Ministerio del Interior del Gobierno Regional del Kurdistán criticó los comentarios, según una publicación de su oficina en redes sociales. "En una entrevista televisiva, el embajador iraní en Irak realizó acusaciones infundadas contra la Región del Kurdistán y una vez más relacionó el bombardeo de civiles en Erbil con la defensa contra Israel. Rechazamos enérgicamente todas las acusaciones infundadas, mentiras y difamaciones que se han hecho contra el Kurdistán en el pasado."

El contexto de los comentarios del embajador iraní es más amplio que simplemente difamar a la región del Kurdistán y amenazar a Israel. El presidente iraní Masoud Pezeshkian tiene previsto viajar a Irak en su primera visita al extranjero este mes. Se supone que el embajador iraní está allanando el camino para que eso ocurra. Irán está centrado en firmar nuevos acuerdos con Irak. Algunos de estos están relacionados con la seguridad. Irán quiere asegurarse de que los disidentes kurdos, algunos de los cuales están basados en la región del Kurdistán, sean retirados de las zonas fronterizas y reduzcan su influencia en general.

La bandera del Kurdistán se muestra durante una protesta en Los Ángeles, California, Estados Unidos, 22 de septiembre de 2022. (credit: REUTERS/BING GUAN)

"Iraq es un país importante en la región, y es de interés desde la perspectiva de la política exterior de Pezeshkian, como [el presidente iraní] anunció que su política exterior se basa en la importancia de los países vecinos", dijo Sadeq a Rudaw, una red de medios kurdos.

Amenazas de Irán

Irán ha amenazado con usar la fuerza militar contra grupos disidentes kurdos en el norte de Iraq. Hay varios grupos con los que Irán está en guerra que tienen presencia en Irán e Iraq. Estos incluyen el Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI), el Partido de Vida Libre de Kurdistán (PJAK), Komala y otros.

Irán también ha llevado a cabo ataques con misiles balísticos contra Erbil, afirmando apuntar a los disidentes y también a lo que alega es una presencia israelí en Erbil. Los ataques han resultado en la muerte de civiles, y no hay evidencia que Irán haya presentado que respalde sus afirmaciones. "Irán desde hace tiempo ha acusado al Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) de albergar grupos opositores que considera amenazas para su seguridad nacional y permitirles utilizar las áreas fronterizas como plataforma de lanzamiento para ataques. La Región del Kurdistán ha rechazado categóricamente las acusaciones de Teherán.

Uno de los grupos opositores, el Partido Komala, dijo en un comunicado el viernes que no se les ha proporcionado una copia del acuerdo de seguridad entre Irán e Irak, pero que se oponen a la evacuación forzada de sus bases, las cuales el partido afirma que solo contienen civiles", señaló Rudaw en su informe. Según el informe de Rudaw, las autoridades kurdas en la provincia de Sulaimani, que limita con Irán, han pedido a los miembros de Komala que evacuen sus bases en la zona. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El embajador iraní dijo: "Les dijimos a los hermanos iraquíes que nos estamos defendiendo. Los opositores separatistas kurdos usaron el territorio iraquí, se adentraron profundamente en Irán y lanzaron ataques contra los intereses vitales de Irán y ataques terroristas en su suelo. Hablamos de diferentes maneras y al no obtener una respuesta adecuada, tuvimos que actuar de esta manera". Esto parece indicar que Irán continúa amenazando a la región del Kurdistán con más ataques.

También hizo más afirmaciones. "Presentamos evidencia de que el Mossad está en la región, y ellos dicen que no lo está, pero nuestros documentos muestran que están en la región. Los mercenarios del Mossad están trabajando en su beneficio, advertimos sobre esto. Un grupo de disidentes kurdos fue asignado por Israel, entrenado en Kenia y regresó para llevar a cabo operaciones". No presentó evidencia de esta extravagante afirmación.

El embajador iraní también fue citado discutiendo el asesinato del líder de Hamas Ismail Haniyeh en julio en Teherán. Dijo "nuestro invitado fue asesinado en nuestra casa y lo vengaremos". El embajador concedió una entrevista a la TV Al-Rasheed en Iraq en la que hizo este comentario. Hizo referencia a la "Operación Promesa Verdadera" de Irán, el ataque a Israel en abril en el que Irán utilizó misiles balísticos, misiles de crucero y drones. "La próxima operación utilizará la fuerza y, si Dios quiere, la respuesta iraní será decisiva.

El diplomático también expresó su esperanza de ver unidad en Iraq entre chiítas, sunitas y kurdos, que son los principales grupos en el parlamento iraquí.

Iraq estuvo gobernado por Saddam Hussein, un árabe sunita, hasta su caída en 2003. Desde entonces, la comunidad chiíta ha tenido generalmente un papel más importante en el país. Las comunidades sunitas fueron diezmadas durante la insurgencia y el surgimiento del ISIS, porque el ISIS encontró apoyo en muchas ciudades sunitas.

La región del Kurdistán tiene autonomía pero ha estado dividida en los últimos años. Esto se debe en parte a las maquinaciones de Irán en la región y también al papel de Turquía, que tiene bases en el norte de Iraq. Esto ha llevado a muchos desafíos para Erbil, la capital de la región del Kurdistán. Los Estados Unidos tienen fuerzas en Erbil y también utilizan la región como un punto clave con fuerzas estadounidenses en el este de Siria. Como tal, la región del Kurdistán es una encrucijada de muchas potencias regionales y también está amenazada debido a su papel estratégico.