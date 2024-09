El comercio de misiles de Irán con Rusia se trata de cambiar el orden mundial - análisis

Irán probablemente esté suministrando misiles balísticos a Rusia, según informes recientes. El Wall Street Journal informó que Estados Unidos ha informado a aliados que Teherán envió misiles balísticos a Moscú.

"Somos conscientes de la información creíble proporcionada por aliados sobre la entrega de misiles balísticos iraníes a Rusia", citó al portavoz de la UE, Peter Stano.

Los informes afirmaron que Irán ha enviado misiles balísticos de corto alcance a Rusia. Rusia ha estado librando una guerra contra Ucrania durante más de dos años. Los lazos de Irán con Rusia no son nuevos; los países han trabajado juntos durante décadas en varios temas, y cada vez más Irán intenta asociarse con Rusia en numerosos asuntos. La Agencia de Noticias Mehr de Irán también informó sobre las afirmaciones. Su Ministerio de Relaciones Exteriores los ha negado.

Nasser Kan'ani, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, dijo: "Como se ha enfatizado muchas veces, la República Islámica de Irán, aunque se opone a la guerra, apoya la solución política para resolver las disputas entre Rusia y Ucrania y poner fin a los conflictos militares".

"Desde el inicio de la crisis en Ucrania, la República Islámica de Irán nunca ha sido parte de este conflicto ni de su continuación", enfatizó el diplomático iraní de alto rango, agregando que Teherán siempre ha apoyado la solución política y el diálogo bilateral para poner fin a la crisis. Un misil iraní se muestra durante un mitin que marca el Día anual de Quds, o Día de Jerusalén, el último viernes del mes sagrado del Ramadán en Teherán, Irán 29 de abril 2022. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS)

Iran International informó que un miembro del parlamento iraní ha reconocido que el país ha apoyado militarmente a Rusia.

Una tendencia más amplia en los asuntos globales

En su cobertura del tema, CNN señaló que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sean Savett, dijo a la agencia de noticias en un comunicado que cualquier transferencia de misiles balísticos iraníes a Rusia representaría una escalada dramática en el apoyo de Irán al Kremlin en su invasión de Ucrania.

El informe de CNN observó que no estaba claro cuándo se entregaron los misiles. Lo que se sabe, detalló CNN, es que "el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo a los aliados en una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en Alemania el viernes que Ucrania necesitaba con urgencia más sistemas de defensa aérea".

La historia de la transferencia de misiles es solo una parte de una tendencia mucho más amplia en los asuntos globales. Un informe reciente de Reuters señaló que funcionarios estadounidenses estaban preocupados de que Rusia, China e Irán estuvieran tratando de influir en las elecciones estadounidenses.

Además, los jefes de MI6 y la CIA recientemente advirtieron sobre cómo el orden mundial internacional ha estado bajo su mayor amenaza desde la Guerra Fría. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Los jefes de MI6 y la CIA también dijeron que ambos países se mantienen unidos en resistir a una Rusia asertiva y la guerra de agresión de Putin en Ucrania", informó la BBC. "En un artículo conjunto sin precedentes, Sir Richard Moore [jefe de MI6] y William Burns [director de la CIA] escribieron en el Financial Times que vieron venir la guerra en Ucrania 'y pudieron advertir a la comunidad internacional."

La guerra rusa en Ucrania está en foco porque Rusia está avanzando lentamente. A pesar de una contraofensiva ucraniana cerca de Kursk, Rusia parece estar desgastando a las tropas ucranianas por el mero tamaño del ejército ruso y su éxito en una guerra de desgaste.

No está claro cuánto tiempo Ucrania puede resistir porque sus recursos humanos no son infinitos y está bajo presión. La guerra en Ucrania también ha consumido gran parte de la presidencia de Joe Biden de EE. UU., y a pesar de su respaldo y el respaldo del Occidente a Ucrania, Rusia ha logrado alinear una impresionante lista de países para apoyar su esfuerzo bélico. Lo que significa que países como Irán, China y Turquía ven un beneficio en la guerra en Ucrania.

A su vez, Rusia ha estado manipulando las tensiones en Asia con China en su beneficio también.

Además, dado que el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre está siendo cada vez más visto como otro desafío al orden mundial, ya que fue contra Israel, que es un aliado occidental, es notable que Rusia no lo condenó.

Por lo tanto, la historia de la transferencia de misiles iraníes a Rusia no se trata solo de los misiles; es sobre el símbolo más amplio.

Aunque Irán quiere distanciarse oficialmente de la historia, sabe que ha estado ayudando a Rusia. Irán ya suministró a este país sus drones Shahed 136. Irán forma parte de la guerra en Ucrania.

Sin embargo, Irán no puede enviar demasiados misiles a Rusia porque probablemente los necesite en su país. Aunque Irán ha presumido recientemente de estar listo para enfrentar a adversarios en la región, necesita sus misiles para apoyar al régimen sirio y respaldar a grupos como Hezbollah.

Por lo tanto, los informes sobre la transferencia de misiles a Rusia deben verse como parte del contexto más amplio de los lazos entre Irán y Rusia y cómo impactan en la región. Los informes de que Turquía asistirá a una próxima reunión de la Liga Árabe y de que Turquía y el régimen sirio podrían reconciliarse también forman parte de la historia. El régimen sirio es un aliado clave de Moscú. Irán utiliza a Siria para amenazar a Israel. Irán trafica armas a través de Siria hacia Líbano y también almacena armas en Siria. Está intentando cambiar el orden mundial.