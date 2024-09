Cinco desafíos clave para Israel tras ataque de misiles hutíes

El ataque a Israel el 15 de septiembre por los hutíes respaldados por Irán en Yemen es otro ejemplo de cómo Israel enfrenta nuevas y numerosas amenazas durante esta larga guerra que Hamas inició el 7 de octubre.

Tras el ataque hutí, Hezbollah lanzó docenas de cohetes en el norte de Israel.

Disuadir a los enemigos

El mayor desafío para Israel en la actualidad es encontrar una forma de disuadir a los múltiples adversarios respaldados por Irán. Hamas en Gaza, la Yihad Islámica Palestina, los hutíes, Hezbollah, las milicias iraquíes y otros grupos están atacando a Israel.

Actualmente, ninguno de estos grupos teme las consecuencias. Antes del 7 de octubre, se creía que Hamas tenía miedo de atacar. Además, Hezbollah fue en gran medida disuadido después de 2006 de lanzar nuevos ataques contra Israel.

Sin embargo, la disuasión se ha erosionado rápidamente. Mientras que las milicias en Iraq podrían haber estado preocupadas en algún momento acerca de lanzar ataques con drones contra Israel, ahora se jactan de hacerlo.

Fuerzas de seguridad israelíes en el lugar donde un misil disparado desde Líbano impactó en una zona abierta cerca de la ciudad de Kiryat Shmona, en el norte de Israel, 4 de septiembre de 2024. (credit: AYAL MARGOLIN/FLASH90)

Los hutíes pueden haber estado una vez enfocados en una guerra contra Arabia Saudita. Sin embargo, al ver cómo Occidente abandonó a Riad durante esa guerra, se dieron cuenta de que podían salirse con la suya con ataques más amplios. En octubre y noviembre de 2023, también aprendieron rápidamente que podían atacar a Eilat y a los barcos en el Mar Rojo sin enfrentar una gran represalia.

Hezbollah ha aprendido que puede lanzar cohetes sobre el norte de Israel y obligar a los israelíes a abandonar sus hogares, y la respuesta es en su mayoría proporcional y precisa.

Como resultado, Hezbollah no sufre mucho. Perdió a más de 400 hombres en la guerra, pero esto no cambia mucho las cosas. Las personas pueden ser reemplazadas.

En general, el eje respaldado por Irán no es disuadido. Elige el momento y el lugar de los ataques y siente que tiene todo el tiempo del mundo para prepararse para ataques más complejos.

Cambiar la ecuación y disuadir a los enemigos de atacar es sin duda una cuestión importante para Israel en esta guerra. Israel ha confiado históricamente en su capacidad para utilizar capacidades superiores para disuadir a numerosos enemigos que rodean con frecuencia a Israel.

Tácticas y respuestas proporcionales

Desde que la guerra comenzó el 7 de octubre, Israel se ha centrado en Gaza, lo que ha llevado a una política de respuestas proporcionales en otros frentes. La pregunta ahora es si esta táctica está funcionando, ya que Israel está librando principalmente una guerra táctica en múltiples frentes.

Las FDI en Gaza se están concentrando en derrotar tácticamente a varias unidades de Hamas, incluida la Brigada de Rafah. Existe una pregunta más amplia sobre la estrategia.

La ausencia de una estrategia en múltiples frentes significa que cada frente contra los proxies de Irán se ha convertido en una respuesta táctica y principalmente proporcional.

Las FDI están librando una guerra táctica contra el terror en Cisjordania, por ejemplo. En lugar de alterar su estrategia en Cisjordania, las FDI están intensificando sus operaciones para hacer frente a la creciente amenaza terrorista.

¿Cuál es el objetivo final y la estrategia? En pocas palabras, es principalmente ir tras los pistoleros, lo que se convierte en otra táctica de "cortar el césped" o "golpear al topo".

¿Esto derrotará a los terroristas o llevará a otra ronda con ellos? Esa es la pregunta clave.

Hay preocupaciones similares sobre los otros frentes. Hezbollah lleva a cabo ataques diarios, y la respuesta de Israel son más ataques aéreos y bombardeos de artillería. Por lo tanto, el grupo terrorista cree que puede seguir atacando sin temor a mayores consecuencias. Hezbollah claramente piensa que hay una ecuación aquí. Ataca hasta unos pocos kilómetros dentro de Israel, y espera que Israel haga lo mismo en Líbano. Si Israel lleva a cabo ataques más profundos, Hezbollah hace lo mismo. Hezbollah está librando una guerra de desgaste. ¿Es esto en interés de Hezbollah o de Israel? Esa es otra pregunta clave.

Las defensas aéreas no son una estrategia

Las defensas aéreas de Israel han enfrentado desafíos crecientes en múltiples frentes. Esta guerra las ha puesto a prueba como nunca antes. Hamas, por ejemplo, comenzó la guerra lanzando miles de cohetes hacia Israel, con la esperanza de abrumar las defensas de Israel.

La amenaza de cohetes de Hamas ha sido en su mayoría derrotada, pero el grupo sigue lanzando un cohete cada día o cada dos días, continuando amenazando a Ashkelon y otras ciudades.

Los hutíes también han logrado amenazar a Israel, a pesar de que las defensas aéreas de Israel funcionan bien. Israel cuenta con defensas aéreas de múltiples capas como la Cúpula de Hierro, Honda de David, Flecha 2 y Flecha 3. Todas ellas son exitosas; esta guerra les ha dado un entrenamiento sin precedentes.

Sin embargo, el enemigo está constantemente cambiando sus capacidades. Utiliza drones, misiles de crucero y misiles balísticos. Encuentra diversas maneras de amenazar a Israel mientras también intenta atacar desde diferentes direcciones.

En última instancia, las defensas aéreas no son una estrategia para contrarrestar estas amenazas. Las defensas aéreas son una herramienta. El 15 de septiembre, los medios de comunicación israelíes discutieron extensamente la amenaza de misiles y las defensas aéreas de Israel y analizaron cómo o cuándo se detectó o interceptó el misil.

Estas son preguntas técnicas. Sin embargo, ningún sistema de defensa es completamente capaz de defenderse contra todo en todo momento. Brindan al ejército algo de tiempo y opciones. Israel debería considerar abordar las amenazas como si no estuviera equipado con un arreglo de defensas aéreas. Entonces, podría formular una estrategia para su próximo curso de acción.

La larga guerra en Gaza y la amenaza de múltiples frentes

La guerra en Gaza ha continuado por 11 meses. Hamas, a través de su ataque el 7 de octubre, probablemente buscaba arrastrar a Israel a una larga guerra en Gaza.

También es probable que Hamas y sus patrocinadores en el extranjero, como Qatar, Turquía, Irán, Rusia y China, quisieran aprovechar el 7 de octubre para aumentar la presencia de Hamas en Cisjordania.

Mientras más tiempo continúe la guerra en Gaza sin derrotar a Hamas, más tiempo estará distraído Israel de otras amenazas.

Si la guerra en Gaza se reduce y Hamas es derrotado, Israel podría centrarse en otros frentes. Sin embargo, la guerra ha arrastrado a Israel a una larga guerra, obligando a Israel a gastar recursos y capacidades en Gaza.

Esto incluye el despliegue de soldados y municiones. Históricamente, los líderes de Israel no consideraban que las largas guerras como ésta fueran de interés para Israel. Preferían un escenario tipo Guerra de los Seis Días de 1967: derrotar a los enemigos y permitir que los israelíes regresen a la vida cotidiana. En cambio, la guerra en Gaza está dominando la situación en otros frentes.

Los Acuerdos de Abraham y la escalada de Irán

La escalada de Irán contra Israel desde el 7 de octubre está diseñada para aislar al estado judío. Esto ha impedido que Israel promueva otras agendas, como iniciativas económicas y diplomáticas.

Es un intento de revertir el éxito de los Acuerdos de Abraham. Irán quiere forzar a Israel a librar guerras de bajo nivel interminables a lo largo de todas sus fronteras. Mientras Israel hace eso, Irán está avanzando en la región.

Irán espera que al aislar a Israel a través de la guerra, la República Islámica pueda colaborar estrechamente con Rusia, China, Turquía y otros países. Su objetivo es aprovecharse de la Liga Árabe y de otras naciones musulmanas contra Israel. Como tal, la escalada en los últimos 11 meses ha permitido a Irán perseguir sus intereses económicos y diplomáticos.

Irán también espera que la comunidad internacional no apoye a Israel en relación a otros frentes.

Por ejemplo, Irán ha utilizado a Yemen y Líbano para atacar a Israel. La respuesta de la mayoría de los países extranjeros es un llamado a la desescalada. Sin embargo, no piden que Hezbollah o los hutíes detengan sus ataques.

Esto pone a Israel en una posición incómoda al serle dicho que no debe escalar cuando es Israel la víctima. Mientras tanto, parece que Irán escapa de las críticas de la comunidad internacional a pesar de liderar la región hacia una guerra masiva.