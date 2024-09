Los Hutíes afirman que se utilizó un misil "hipersónico" en el ataque a Israel. ¿Qué es?

El grupo hutí respaldado por Irán afirmó el domingo haber lanzado un misil balístico hipersónico contra Israel. Aunque no hay evidencia de que la afirmación sea precisa, está claro que los hutíes lograron alcanzar a Israel con un misil. No se conoce la trayectoria de vuelo, ni los detalles de su velocidad, pero los hutíes afirmaron que voló 2,040 km en 11.5 minutos.

La afirmación clave de que el misil es "hipersónico" es notable porque muchos países, e incluso grupos terroristas, están reclamando capacidades "hipersónicas".

Las FDI confirmaron algunos aspectos de la afirmación de los hutíes. Dijeron que se disparó un misil tierra-tierra desde Yemen hacia territorio israelí, lanzado a las 6:21 a.m. "Una investigación inicial indica que el misil probablemente se fragmentó en el aire", dijo el ejército. Las sirenas sonaron en Israel a las 6:32 a.m., lo que significa que el tiempo de vuelo que los hutíes afirmaron parece relativamente preciso.

Esto permite un cálculo rápido de la velocidad aproximada del misil: aproximadamente 177 km. por minuto. Una velocidad hipersónica se define como estar por encima de Mach 5, o más de cinco veces la velocidad del sonido, es decir, más de 102 km. por minuto.

El Centro para el Control de Armas y la No Proliferación señala que "técnicamente hablando, las armas hipersónicas han existido desde mediados del siglo XX. Un arma hipersónica es simplemente algo que viaja a Mach 5 o más rápido, o al menos cinco veces la velocidad del sonido. Los misiles balísticos han poseído estas velocidades durante mucho tiempo".

Sin embargo, simplemente ser "hipersónico" no es realmente lo que importa en la discusión actual sobre misiles hipersónicos.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) señala que "la velocidad de los misiles balísticos (que datan de mucho antes del actual bombo alrededor de los misiles hipersónicos) en muchos casos supera con creces a la de los 'misiles hipersónicos' de hoy en día. El antepasado de los misiles balísticos, el A-4 de Alemania (que más tarde se conoció comúnmente como el V-2) fue lanzado por primera vez en la década de 1940. Durante el ascenso, podía alcanzar una velocidad superior a Mach 5 (aunque solo por un breve período) y podía hacerlo de nuevo momentáneamente en su regreso. Pero nadie afirmaría que el V-2 era un misil hipersónico. En un sentido similar, ¿debería aplicarse esta etiqueta a los modernos misiles balísticos intercontinentales que alcanzan velocidades más allá de Mach 20 en el ascenso y reingreso?"

Los misiles hipersónicos de hoy son aquellos que tienen la capacidad de maniobrar; no simplemente suben y bajan en una trayectoria, como un misil balístico. El arma debe poder maniobrar dentro de la atmósfera, lo que generalmente significa moverse vertical u horizontalmente.

¿Qué países reclaman el desarrollo y acceso a misiles hipersónicos?

El año pasado, Irán afirmó haber presentado un misil hipersónico, diciendo que había desarrollado un misil que podía ser lanzado y luego separarse, donde una parte de él reingresa a la atmósfera terrestre. No estaba claro si los iraníes habían completado este misil y lo habían probado. Sin embargo, las crecientes afirmaciones de capacidades "hipersónicas" por parte de Rusia, China y otros países están llamando la atención y llevando a los defensores aéreos a querer encontrar formas de derrotar estos sistemas.

El principal desafío de las armas verdaderamente hipersónicas es la maniobrabilidad a altas velocidades. Ya está claro que los misiles de crucero y los drones presentan desafíos únicos para las defensas aéreas. Las defensas aéreas tienen que hacer más que simplemente interceptar armas basadas en métodos estadísticos de trayectoria de fuego. Lo que esto significa es que es más fácil interceptar un objeto que sube y baja en un camino conocido que un objeto que se está moviendo alrededor.

También es difícil detectar objetos que vuelan a baja altura y pueden volar a través de valles de la misma manera que pueden volar los misiles de crucero. También es difícil interceptar drones, no solo porque maniobran, sino también porque pueden volar muy lentamente o tener una baja sección transversal de radar.

Los sistemas que detectan amenazas están diseñados para detectar y también definir o clasificar la amenaza, lo cual es muy importante en un espacio de batalla con muchos objetos en el cielo. Por ejemplo, la defensa aérea iraní derribó un avión comercial en 2020 porque sus defensores aéreos lo confundieron con una amenaza. En el mundo de hoy, uno no quiere derribar sus propios aviones o drones o confundir una bandada de gansos con un enjambre de drones.

Los sistemas de defensa aérea también son costosos. Por ejemplo, los interceptores utilizados contra misiles balísticos grandes o amenazas de largo alcance son mucho más caros que los interceptores de la Cúpula de Hierro, que se utilizan contra amenazas de corto alcance. Esto significa que tener una imagen de defensa aérea es importante, y no cometer errores lo es igualmente. Los enemigos de Israel, como los hutíes, Hamas e Irán, por extensión, quieren desarrollar nuevas capacidades para intentar probar las defensas de Israel. Esto se traduce en ataques con drones desde diferentes direcciones, como el ataque con drones de los hutíes desde el mar Mediterráneo en julio.

Se ha aprendido mucho en el ámbito de la amenaza iraní de misiles y drones. Esto se puede ver principalmente por el masivo ataque aéreo que Irán lanzó hacia Israel en abril, el cual fue frustrado por una combinación de capacidades de Israel, Estados Unidos y el Reino Unido.

Las afirmaciones de los hutíes sobre un arma "hipersónica" son puramente para difundir propaganda sobre sus logros. La pregunta clave ahora es si el misil hutí, que probablemente esté basado en tecnología iraní, puede maniobrar a altas velocidades dentro de la atmósfera. ¿Es un tipo de misil de crucero o un misil balístico? Estas son preguntas clave, y las determinaciones se tendrán que hacer en base a las respuestas.

Si los hutíes realmente han desarrollado nuevas y peligrosas armas, entonces es importante que la comunidad internacional sancione a este grupo. Los hutíes ya han demostrado su peligro para la navegación y para la región.