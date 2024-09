Explosión de buscapersonas hiere a miles, mayoría de Hezbolá, en ciberataque

En el golpe más significativo que el grupo terrorista libanés y proxy iraní Hezbollah ha sufrido en años recientes, en un evento que sacudió a Líbano, más de 3,600 personas resultaron heridas en todo el país el martes, la mayoría de ellos miembros de Hezbollah, alrededor de las 3:30 p.m., cuando los pagers que usaban para comunicarse explotaron. También resultaron afectados otros operativos de Hezbollah en Siria e Irak.

El Ministro de Salud de Líbano, Firass Abiad, dijo que alrededor de 4,000 resultaron heridos y 200 de ellos en estado crítico, y el ministerio estaba cerca de identificar a una docena que ya habían fallecido.

Según informes de la agencia de noticias estatal iraní Mehr News, el embajador iraní en Líbano, Mojtaba Amani, resultó herido en la explosión, al igual que varios altos funcionarios de Hezbollah y familiares de los diputados parlamentarios del grupo terrorista.

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, al parecer resultó ileso, o al menos aún estaba al mando, y el brazo de relaciones públicas del grupo emitió varios mensajes culpando a Israel, amenazando con un poderoso contraataque.

Más tarde en el día, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant se reunieron con otros altos funcionarios de defensa para evaluar la situación entre los bandos.

Asimismo, el jefe del Estado Mayor de las FDI, Teniente General Herzi Halevi, llevó a cabo una evaluación de la situación con el alto mando de las FDI.

Alrededor de las 8:15 p.m., el Comando del Frente Interno de las FDI dijo que no había cambios en las directrices defensivas o restricciones de movimiento, aunque prácticamente todos los funcionarios de defensa israelíes esperaban una respuesta significativa de Hezbollah.

En un comunicado inicial, Hezbollah dijo: "Esta tarde, varios dispositivos de mensajería conocidos como 'pagers', que son propiedad de varios trabajadores en diversas unidades e instituciones de Hezbollah, explotaron".

Dijo que estaban llevando a cabo una investigación para determinar las causas de las explosiones, con muchas teorías diferentes surgieron.

Una fuente de seguridad senior libanesa le dijo a Al Hadath que Israel se infiltró en el sistema de comunicación de dispositivos individuales y los detonó. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Según los informes, los beepers y dispositivos de comunicación fueron llamados antes de explotar, aumentando las posibilidades de que quien recibiera la llamada la contestara y resultara gravemente herido.

Tres fuentes de seguridad dijeron a Reuters que los beepers que detonaron eran el modelo más reciente traído por Hezbollah en los últimos meses, durante los 11 meses de fuego cruzado con Israel.

Un funcionario de Hezbollah citado por The Wall Street Journal (WSJ) dijo que cientos de miembros tenían estos dispositivos de pager, y especuló que un malware podría haberlos hecho calentarse y explotar. El mismo funcionario citado por el WSJ dijo que algunas personas sintieron que los beepers se calentaban y los deshicieron antes de que explotaran.

El informe también citó a funcionarios de Hezbollah que afirmaron que el número de víctimas estaba aumentando demasiado rápido como para llevar un conteo.

Un funcionario, hablando bajo condición de anonimato, dijo que la detonación de los beepers fue la "mayor brecha de seguridad" a la que el grupo había sido sometido en casi un año de guerra con Israel.

Otra fuente de seguridad libanesa afirmó que Israel hackeó el sistema de comunicación por radio de Hezbollah y causó las explosiones.

Según Al Hadath, las FDI detonaron los dispositivos de comunicación de forma remota, utilizando tecnología avanzada. Sin embargo, Israel no ha asumido la responsabilidad de las explosiones.

Ambulancias se apresuraron a través de los suburbios del sur de la capital, Beirut, en medio de un pánico generalizado. Los residentes dijeron que las explosiones continuaban ocurriendo incluso 30 minutos después de las explosiones iniciales.

El Ministerio de Salud del Líbano instó a los trabajadores de la salud a dirigirse a los hospitales, según el canal de medios árabes NBN.

Hussein Mortada, un periodista afiliado a Hezbollah que trabaja para la agencia de noticias siria Al-Alam, advirtió a individuos y medios en Líbano que no publiquen videos o fotos del evento, especialmente de los heridos, en X/Twitter.

Israel ha luchado, durante un año, con el desafío de crear una nueva situación de seguridad en el Norte. 60,000 residentes fronterizos fueron evacuados en octubre de 2023 después de un ataque de cohetes no provocado por Hezbollah y desde entonces no han podido regresar a sus hogares.

Respuestas anteriores de Israel a Hezbollah

Desde octubre hasta diciembre, Israel mantuvo principalmente sus respuestas muy limitadas.

Desde diciembre hasta febrero, las FDI comenzaron a cazar activamente a los agresores y posibles atacantes de Hezbollah, apuntándoles mientras se escondían en aldeas pobladas y matando a una variedad de comandantes de Hezbollah.

Desde marzo hasta julio, hubo altibajos en el conflicto con Hezbollah, con algunos días viendo números de cohetes o ataques con drones de un solo dígito, y otros viendo hasta 200 cohetes en un solo día.

Además, a medida que pasaba el tiempo, tanto Israel como Hezbollah comenzaron a atacar áreas en el territorio del otro lado más lejos de la frontera y de las ciudades más grandes. Hezbollah atacó Safed y Nahariya, y las FDI atacaron hasta Baalbek, que está a 100 kilómetros en territorio libanés.

Sin embargo, el 30 de julio, Israel mató al jefe militar de Hezbollah, Fuad Shukr, en Beirut.

Cuando Hezbollah se preparaba para lanzar varios cientos, hasta 1,000 cohetes contra Israel el 25 de agosto, las FDI llevaron a cabo un masivo ataque preventivo, eliminando la gran mayoría de las amenazas. El grupo terrorista logró lanzar entre 250 y 350 amenazas aéreas, causando daños menores.

Pero con las FDI completando su derrota del último batallón de Hamas en Rafah el 21 de agosto, Israel ha dirigido su atención hacia resolver el conflicto con Hezbollah por medio de la diplomacia si es posible. Sin embargo, la opción más probable de utilizar la fuerza militar estaba aumentando.

El Jerusalem Post ha recibido una serie de indicaciones en los últimos días de que las probabilidades de una batalla mucho más grande con Hezbollah eran ahora las más altas desde el comienzo de la guerra.

Horas después de que el Shin Bet revelara un complot de Hezbollah para asesinar a un alto exfuncionario de defensa israelí, y luego de una reunión reportada entre el director del Mossad, David Barnea, y Netanyahu, comenzaron a sonar las alarmas.

A pesar de anunciar su próxima renuncia, el Post ha sabido que el Brigadier General de las FDI Yossi Sariel, comandante de la Unidad 8200, aún estaba al mando de la unidad de ataque cibernético más preciada de Israel en ese momento.