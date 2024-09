Los ataques de las FDI marcan un punto de inflexión en la guerra entre Israel y Hezbolá - análisis

Es probable que la decisión de Israel de darle la vuelta a la tortilla a Hezbolá y desafiarlo a través de masivos ataques aéreos al grupo terrorista el 23 de septiembre, sea vista como un punto de inflexión en el conflicto entre Israel y Hezbolá. Es importante entender cómo se desarrolló este día porque durante muchos años se construyó un temor arraigado hacia Hezbolá en Israel.

El 23 de septiembre, la Fuerza Aérea Israelí lanzó ataques contra más de 1.300 objetivos de Hezbolá. Estos incluyeron numerosas oleadas de ataques en el sur del Líbano y ataques más profundos en el Líbano. Se pidió a los civiles libaneses que huyeran de las áreas donde está presente Hezbolá en el sur del Líbano y en el valle de Bekaa.

Muchas cosas ocurrieron el 23 de septiembre que ilustran cómo Israel está cambiando la marea contra Hezbolá. Pedir a los civiles que abandonen áreas en Líbano donde está presente Hezbolá es un ejemplo. Las FDI proporcionaron detalles sobre cómo Hezbolá ha usado hogares civiles para almacenar armas. Esta es información importante. Podría haber sido proporcionada antes, aunque esto podría haber revelado los planes de Israel para darle la vuelta a la tortilla.

Otro aspecto clave del cambio de rumbo en contra de Hezbollah es desenmascarar al grupo. Hezbollah siempre ha amenazado con lanzar miles de misiles al día sobre Israel y utilizar numerosas nuevas capacidades adquiridas en los últimos años. Por ejemplo, Hezbollah adquirió municiones guiadas con precisión y drones. Hezbollah amenazó con utilizar sus capacidades de ataque de precisión para atacar la infraestructura israelí.

Daños en el norte de Israel tras los múltiples lanzamientos de cohetes de Hezbolá el 22 de septiembre de 2024 (credit: MDA SPOKESPERSON)

Hezbollah era visto como tan poderoso que cualquier guerra con el grupo sería devastadora para Israel. En años pasados, la descripción de una guerra con Hezbollah siempre parecía casi apocalíptica. Significaría que civiles estarían en refugios en todo el país durante días o semanas. Significaría una destrucción generalizada. Se pronosticaron grandes números de víctimas.

El monstruo de Hezbollah fue creado por temores sobre lo que significaría una importante guerra convencional de estilo. Este modelo de cómo se vería la guerra emergió lentamente. No era típico en los años posteriores a la guerra de 2006. En cambio, en los años posteriores a 2006, la principal preocupación era que Hezbollah se había demostrado más difícil de combatir de lo que Israel asumía. Las FDI tuvieron que implementar reformas para las fuerzas terrestres después de la guerra. La capacitación era clave para cambiar a las FDI de luchar contra el terrorismo en Cisjordania, a volver a ser una fuerza militar convencional.

El miedo a otra guerra en 2006 acechaba a Israel, y pronto el temor se convirtió en un relato dominante de que Hezbollah era una especie de monstruo todopoderoso. Hezbollah incrementó sus capacidades y pronto se volvió común hablar de que el grupo poseía 150,000 o 200,000 cohetes. Pronto, el arsenal de cohetes también incluyó municiones guiadas con precisión. En los últimos años quedó claro que el grupo también había adquirido miles de drones.

Este enorme arsenal pintaba un panorama de una guerra en la que miles de cohetes caerían sobre Israel, amenazando a la mayor parte del país. Esto se debe a que se asumía que Hezbollah también tenía un gran número de cohetes de largo alcance. Hezbollah se benefició de la guerra civil siria. A pesar de haber sufrido pérdidas en Siria debido a su participación de 2012 a 2018, también logró mucho en Siria. Sus combatientes adquirieron experiencia luchando como una fuerza terrestre convencional. También logró penetrar profundamente en Siria y entrelazarse con otras milicias respaldadas por Irán. Hezbollah buscaba ampliar la amenaza para Israel incluyendo el lado sirio del Golán.

Irán también utilizó a Hezbollah para expandir su propio concepto de una guerra de múltiples frentes o múltiples arenas. Esto es lo que dio a Hezbollah la sensación de que podía involucrarse en la guerra contra Israel después del 7 de octubre. Hezbollah rompió cualquier sentido de la capacidad de Israel para disuadirlo al comenzar sus ataques contra Israel el 8 de octubre. Hezbollah obligó a Israel a evacuar el norte. Los temores de que pudiera llevar a cabo un ataque de tipo 7 de octubre llevaron a las evacuaciones. Además, hubo vacilación sobre la creación de una guerra más grande con Hezbollah. La guerra limitada proporcional comenzó a tomar forma. Esto benefició a Hezbollah.

Israel desafió el farol de Hezbollah el 23 de septiembre. Pudo hacer esto eliminando a los comandantes de Hezbollah en un ataque aéreo el 20 de septiembre. Además, Israel pudo lograr esto a través de otros medios. Los pagers explosivos perjudicaron a Hezbollah y causaron numerosas bajas.

Hezbollah luchó por responder, pero se encontró en el caos. Hezbollah era visto como un gran monstruo, pero es posible que nunca haya tenido la capacidad de lanzar miles de cohetes al día. Hamas logró esto el 7 de octubre. Hezbollah puede que realmente no haya podido hacer lo que hizo Hamas. Además, el caos que surgió después del 18 de septiembre también permitió que Israel aumentara sus ataques a los lanzadores de Hezbollah. Las lecciones del 25 de agosto, cuando Hezbollah intentó lanzar miles de proyectiles contra Israel, también ayudaron a Israel a entender cómo reaccionaría Hezbollah.

La historia general aquí es que Hezbollah se volvió arrogante y complaciente. También llegó a depender excesivamente de Irán y de la estrategia de múltiples frentes de Irán. Esto contuvo a Hezbollah y lo convirtió en una especie de frente secundario para Irán. Irán quiere preservar a Hezbollah y por lo tanto teme que Hezbollah entre en una guerra importante. Esto dejó a Hezbollah expuesto a los tipos de ataques que sufrió del 17 al 23 de septiembre.

Es posible que Hezbollah pueda poner orden en su casa y llevar a cabo ataques a gran escala contra Israel. Es posible que Irán entre en el conflicto o impulse a los hutíes a aumentar los ataques. Muchas cosas pueden suceder en la guerra. Una vez que decides ir a la guerra, hay contacto con el enemigo y no se puede saber cómo se desarrollará la guerra. Israel también tendrá que decidir qué hacer. Israel moldeó el campo de batalla en los ataques del 20 al 22 de septiembre. Es por eso que el 23 de septiembre resonará como un cambio importante en este conflicto. Israel ha buscado cambiar la marea del grupo terrorista respaldado por Irán. Ha desafiado a Irán y ha alejado al coco de Hezbollah. Ahora, la suma de todos nuestros temores sobre las capacidades de Hezbollah se ha reducido un poco.

Conduje a lo largo de la frontera del norte de Israel el 23 de septiembre y esperaba ver un amplio lanzamiento de cohetes de Hezbollah. Esperaba ver al enemigo lanzar misiles guiados antitanque a lo largo de la frontera. Mientras regresaba a casa al atardecer, después de que la mayoría de los 1,300 ataques aéreos de Israel hubieran sido realizados, vi numerosos bombardeos de cohetes de Hezbollah sobre mi cabeza. Sin embargo, parecía que las capacidades de Hezbollah para lanzar su arsenal de cohetes se habían degradado a un nivel similar al que tenía Hamas en octubre de 2023. Aún sigue siendo una amenaza importante, pero el temor a Hezbollah ha disminuido ahora.