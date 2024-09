Hezbolá agrava la crisis en Líbano en medio del conflicto con Israel

La decisión de Hezbollah de comenzar a atacar a Israel el día después de la masacre del 7 de octubre ha llevado a Líbano a otra crisis importante.

Líbano ya estaba tambaleándose de crisis en crisis antes del último movimiento de Hezbollah que provocó a Israel a una guerra más grande. El país estaba en crisis financiera en 2022 y sufrió la explosión del Puerto de Beirut en 2020.

Vale la pena entender cómo Hezbollah ha llevado a Líbano al borde del abismo. También vale la pena mirar esta historia para entender qué salió mal.

Ahora parece que Hezbollah ha provocado otra guerra en Líbano en menos de 20 años. Lo hizo por última vez en 2006, cuando atacó a Israel y secuestró los cuerpos de dos soldados. En ese momento, Hezbollah estaba en una encrucijada. Había obligado a Israel a retirarse de Líbano en 2000. Luego tuvo cinco años de relativa paz.

Hezbollah eligió asesinar al ex primer ministro libanés Rafic Hariri en 2005, lo que llevó a protestas y a la expulsión del ejército sirio de Líbano. Siria había ocupado Líbano desde 1976, cuando intervino en la guerra civil libanesa.

Hezbollah se encontró en una situación precaria en 2005-2006. Había una creciente frustración contra ella por parte de suníes, drusos y cristianos. Obligó a Líbano a entrar en guerra en 2006 a través del ataque a Israel para poder mejorar su imagen y dañar al país.

Hezbollah aprovecha la turbulencia en Líbano

¿Por qué querría Hezbollah dañar a Líbano? A través de la destrucción, gana credibilidad en las calles. Arruina áreas y luego ayuda con la reconstrucción, convirtiéndose en el incendiario y el departamento de bomberos. Este es un modelo para los grupos respaldados por Irán.

Por ejemplo, las milicias respaldadas por Irán han ayudado a la bancarrota y la ruina de Irak, y su comportamiento probablemente contribuyó al surgimiento de ISIS. Luego ayudaron a derrotar a ISIS y "salvaron" a Irak. Son el incendiario y el departamento de bomberos en uno solo.

Los hutíes cumplen una función similar. Su decisión de marchar hacia Adén en 2015 llevó a Arabia Saudita a intervenir en Yemen. La creciente guerra causó mucho daño a civiles. Sin embargo, los houthis se beneficiaron de ello y ahora están sembrando crisis en el Mar Rojo.

Ahora, volviendo a Hezbollah. Hezbollah surgió en la década de 1980 y se benefició de la guerra civil siria. También se benefició de la invasión de Israel a Líbano en 1982. Israel invadió Líbano para detener a grupos terroristas palestinos que usaban el sur de Líbano como base para atacar a Israel.

Esto es sorprendentemente similar a lo que hizo Hezbollah. Mientras que alguna vez los estados pro-palestinos en la región usaban a los palestinos como un proxy para debilitar a Líbano y convertirlo en un frente contra Israel, más tarde Irán hizo lo mismo con Hezbollah.

Hezbollah surgió de la comunidad chiíta empobrecida y marginada en Líbano. Líbano estuvo dominado por cristianos hasta la guerra civil de la década de 1970. La guerra civil llevó a la ocupación siria de parte de Líbano y a la invasión israelí en 1982. El caos también erosionó el poder de los cristianos en Líbano, lo que finalmente llevó a un acuerdo mediado por Arabia Saudita para poner fin a la guerra en 1989.

Pero la guerra realmente no terminó. Israel siguió controlando una parte del sur de Líbano hasta el año 2000. Hezbollah se benefició del apoyo iraní y del surgimiento de grupos pro-iraníes en la región, y ocupó el vacío dejado por los grupos terroristas palestinos que fueron obligados a salir por la invasión de Israel. Como tal, Hezbollah fue el principal beneficiario de la invasión israelí, del fracaso palestino en Líbano, de la guerra civil, y también de la intervención siria y de la revolución islámica de Irán.

Amenaza multifrontal con Irán

Después del año 2000, Hezbollah emergió como el principal grupo armado no estatal en Líbano. Utilizó esto para acumular armas y comenzar la guerra del 2006. Después de la guerra con Israel, se suponía que la ONU mantendría a Hezbollah alejado de la frontera de Israel. Sin embargo, al igual que la ONU hizo en Gaza después de que Hamas tomara el control en 2007, la ONU terminó fortaleciendo a Hezbollah. Hezbollah se ha vuelto exponencialmente más fuerte desde 2007, al igual que Hamas. Estos dos grupos entonces formaron ejércitos terroristas en las fronteras de Israel.

Israel no reconoció la amenaza emergente. Lentamente, Irán construyó estos múltiples frentes. Mientras Israel estaba enfocado en la campaña entre guerras en Siria durante la guerra civil siria, y centrado en la amenaza iraní, Hezbollah y Hamas emergieron mucho más poderosos que antes. Irán los unió en una amenaza de múltiples frentes que surgió tras la guerra civil siria.

De hecho, Hezbollah fue uno de los principales beneficiarios de la guerra civil siria, que básicamente duró de 2011 a 2018. Como tal, Hezbollah se volvió aún más poderoso, alcanzando una nueva fase de su poder después de 2019. Israel, enfocado en la amenaza de Hezbollah, no vio el eje de múltiples frentes emergente que estaba construyendo Irán.

Israel tampoco hizo lo suficiente para hacer que la comunidad internacional se centrara en Hezbollah. Como resultado, Hezbollah ha arrastrado una vez más a Líbano hacia otra guerra. Hezbollah ha llevado a cabo 11 meses de ataques contra Israel, y la comunidad internacional se ha negado a detener los ataques.

Ahora, Líbano corre de nuevo el riesgo de la ruina, porque se ha permitido ser utilizado como un estado de primera línea contra Israel, con grupos proxy socavando Líbano y usándolo como base para ataques. Uno se pregunta si la comunidad internacional aprenderá de esto y tratará de poner fin al fenómeno de Hezbollah de una vez por todas.