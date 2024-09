Orígenes de Hezbolá y su implicación en los eventos del 7 de octubre

Matthew Levitt es un experto en contra del terrorismo y también es un periodista de investigación de la más alta calidad. Su estudio en profundidad sobre los orígenes, la estructura, las actividades criminales y terroristas de Hezbolá, Hezbolá: La huella global del Partido de Dios del Líbano, publicado por primera vez en 2013, fue ampliamente aclamado como un examen profundamente investigado y detallado de una de las organizaciones militantes más peligrosas del planeta.

Para la edición reimpresa publicada en 2015, Levitt agregó un epílogo de 14 páginas para actualizar su investigación sobre las actividades de Hezbolá. Tenía una serie de nuevos episodios importantes para describir, incluida la participación de Hezbolá en el apoyo al presidente Bashar Assad en la guerra civil que azotaba Siria en ese momento; su respaldo a los hutíes en Yemen; revelaciones del juicio en Chipre de un notorio agente encubierto de Hezbolá; informes recién emergentes sobre una oportunidad perdida en 2008 para asesinar a Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del IRGC, quien de hecho fue asesinado en 2020; y la misteriosa muerte del fiscal especial de Argentina, quien investigaba entonces el atentado de 1994 contra el centro comunitario judío en Buenos Aires. Ataque de las IDF contra Hezbolá en un suburbio del sur de Beirut. 26 de septiembre de 2024. (credit: SECTION 27A COPYRIGHT ACT)

Una edición revisada de un texto seminal sobre Hezbolá

Mucho agua ha corrido bajo el puente desde 2015, y ahora, en 2024, con una guerra abierta entre Hezbolá e Israel como una posibilidad real, se da la bienvenida a una edición revisada de la obra seminal de Levitt. En esta edición de Hezbolá: La huella global del Partido de Dios del Líbano, él proporciona un nuevo epílogo de 10 páginas en el que trata extensamente los cambios importantes en el estatus y papel de Hezbolá en los últimos años, y su real -aunque generalmente desconocida- implicación en la preparación del ataque sanguinario de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023.

"Mirando hacia atrás", escribe, "el camino hacia los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 parece haber comenzado en serio después de la guerra de cohetes de mayo de 2021 entre Hamas e Israel. En ese momento, el editor de un periódico libanés afiliado a Hezbolá informó que Hamas, Hezbolá e Irán coordinaron la lucha desde una 'sala de guerra conjunta' en Beirut."

A raíz de esa guerra, informa Levitt, Hezbolá y la Fuerza Quds se reunieron con funcionarios de Hamas para poner en marcha un antiguo plan de Hamas de cruzar la frontera de Gaza y atacar a las comunidades israelíes. Levitt cita a oficiales de inteligencia occidentales y de Oriente Medio afirmando que la planificación táctica para la masacre de Hamas comenzó al menos un año antes del ataque, "con un apoyo clave de aliados iraníes", es decir, Hezbolá.

Levitt ha identificado un importante cambio en el comportamiento de Hezbolá en los últimos años. Él tiene evidencia que muestra que Hezbolá ha asumido un nuevo papel recientemente como socio gestor de facto de la red de proxies de Irán.

Mantiene que Hezbolá ha emergido como un poderoso actor regional, que aún busca destruir a Israel y socavar la influencia occidental en la región, pero ahora colaborando con la Fuerza Quds del IRGC de Irán para remodelar la región a favor de Irán.

"Considera, por ejemplo", escribe, "el papel de Hezbolá en el fortalecimiento y apoyo a grupos de proxy iraníes en Gaza, Líbano, Siria, Irak y Yemen". Señala en particular cómo estos grupos se enfrentaron a Israel, fuerzas estadounidenses o envíos marítimos internacionales de manera coordinada de forma laxa, tal como lo imaginaba el difunto Qasem Soleimani al unir los frentes. Y cita a Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá, que ya en 2015 llamaba a "unir los frentes contra la ocupación israelí".

El mensaje de Levitt es que Hezbolá sigue involucrado en una amplia gama de actividades militantes, terroristas y criminales dentro, pero también más allá de las fronteras del Líbano. Busca difundir una apreciación más amplia del alcance total de las actividades mundiales de Hezbolá.

Levitt ha trabajado como analista de contraterrorismo del FBI, incluido en el trabajo sobre los complots del milenio de 2000 y el 11 de septiembre. Luego se convirtió en subsecretario adjunto de inteligencia y análisis en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Actualmente se encuentra en el Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente, donde dirige un programa sobre contraterrorismo e inteligencia.

Organizado geográficamente y en una secuencia cronológica suelta, el libro comienza con el nacimiento de Hezbolá y sus primeras incursiones en la violencia dirigida contra intereses occidentales, primero en su país de origen en Líbano y luego en el extranjero. El libro luego sigue la trayectoria de las operaciones de Hezbolá en el extranjero, primero en Europa y Medio Oriente, luego en América del Sur y el sudeste asiático. Las actividades de Hezbolá en América del Norte antes del 11 de septiembre llevan a cómo el grupo se insertó en múltiples conflictos globales.

Levitt proporciona referencias para todos los aspectos principales de lo que nos cuenta sobre las actividades de Hezbolá, y sus fuentes están completamente detalladas en las páginas de notas adjuntas a cada uno de los 12 capítulos. Estas muestran que su trabajo se basa en documentos gubernamentales recientemente desclasificados, informes de inteligencia, documentos judiciales y relatos de primera mano.

Levitt aborda de frente el dilema relacionado con Hezbolá que ha impedido a muchos gobiernos tomar medidas en contra de la organización; a saber, que a lo largo de los años ha logrado infiltrarse en los sistemas administrativos y políticos del Líbano hasta tal punto que generalmente se reconoce que se ha convertido en "un Estado dentro de un Estado".

Dado que el grupo es un partido político legítimamente elegido en Líbano, tiene miembros en el gobierno y es un proveedor clave de servicios de bienestar social, algunos países han tratado de distinguir entre sus actividades políticas y militares. Durante años, algunos gobiernos prohibieron la ala militar de Hezbolá, pero no lo que afirmaban era su ala política. La mayoría, incluido el Reino Unido, ahora han prohibido la organización en su totalidad. Sin embargo, la Unión Europea persiste en la ficción de que Hezbolá tiene una "ala militar" que ha designado como organización terrorista, pero sigue permitiendo que Hezbolá opere sin restricciones en toda Europa.

La anomalía de la posición de la UE se revela por Levitt, quien cita las palabras del segundo al mando de Hezbolá, Naim Qassem: "Hezbolá tiene un solo liderazgo, y su nombre es el Consejo de Shura que toma decisiones. Administra la actividad política, la actividad de yihad y las actividades culturales y sociales. El secretario general de Hezbolá es el jefe del Consejo de Shura y también el jefe del Consejo de Yihad, lo que significa que tenemos un solo liderazgo, con una sola administración".

Levitt considera que la dualidad de Hezbolá es central para su fuerza, "permitiéndole operar tanto en los ámbitos legales como ilegales con una notable destreza".

Hezbolá: La Huella Global del Partido de Dios del Líbano es un examen definitivo y basado en evidencia de una de las peores, más activas y más extendidas organizaciones criminales y terroristas del mundo, vinculada de la manera más íntima con lo peor de todo - Irán. El libro también es de lectura muy amena.

A la luz de su violencia y extremismo, sus actividades criminales desde el tráfico de drogas hasta el lavado de dinero y más, y su continuo uso del terrorismo internacional, Levitt siente que "ya es hora de que la comunidad internacional realice una discusión exhaustiva y considerada sobre la gama completa de actividades de 'resistencia' de Hezbolá" y qué hacer al respecto.

"Con este libro", escribe, "espero iniciar esa discusión".

Ya era hora. Merece tener éxito.

El último libro del escritor es Trump y la Tierra Santa: 2016-2020. Síguelo en: a-mid-east-journal.blogspot.com