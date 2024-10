Irán advierte sobre represalias a Israel y asegura su sector energético

Irán ha advertido que cualquier ataque israelí contra Israel será respondido con respuestas "más fuertes y más duras". Esto viene después del ataque iraní del 1 de octubre a Israel con 181 misiles balísticos. Irán ha estado buscando evitar una represalia de Israel, al menos cualquier tipo de represalia que sea grande o visible, mediante nuevas amenazas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acaba de completar un viaje a Líbano y de regreso a Irán. Se detuvo en Damasco el 5 de octubre donde hizo los comentarios. Dijo que "la respuesta de Irán a cualquier agresión israelí será más fuerte y más dura", informó la IRNA de Irán. Celebró una conferencia de prensa en Damasco.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní voló a Líbano el viernes para mostrar solidaridad con Hezbollah y también con Líbano en general. Su vuelo llegó al Aeropuerto Internacional de Beirut, que no está lejos de las áreas que las FDI han estado atacando en Dahiya en Beirut.

Este fue un símbolo importante para Irán tras la eliminación del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. El comandante iraní Abbas Nilforoushan también fue asesinado en Beirut junto a Nasrallah. "El principal diplomático iraní enfatizó que su viaje a Damasco y Beirut tenía un claro mensaje de que Irán apoyaría a la Resistencia en cualquier circunstancia", señaló IRNA.

Araghchi pasó tiempo en Damasco, reafirmando que Siria es un aliado estratégico de Irán. "Araghchi mencionó que hay iniciativas de alto el fuego por parte de algunos países de la región y más allá, e Irán continuará sus consultas con ellos.

El principal negociador nuclear de Irán, Abbas Araqchi, asiste a una reunión de la Comisión Conjunta del JCPOA en Viena, Austria, 28 de junio de 2019. (credit: REUTERS/LEONHARD FOEGER/FILE PHOTO)

También resaltó que los palestinos y los libaneses deben ponerse de acuerdo en los términos del alto el fuego, y que Irán y Siria apoyarán dicho acuerdo", señaló el informe. También discutió el apoyo de Irán a los hutíes en Yemen.

Mientras tanto, en Irán, el Ministro de Petróleo Mohsen Paknezhad restó importancia a las amenazas al sector energético iraní. Estaba en Assaluyeh, en el sur de Irán, donde hay instalaciones de producción de gas. "El viaje de Paknezhad se produce en medio de especulaciones de que Israel podría atacar las instalaciones petroleras iraníes tras el lanzamiento de misiles de Irán contra posiciones militares y de seguridad del régimen el 1 de octubre", señaló los medios estatales iraníes.

Además de los comentarios del zar de energía iraní y del ministro de Relaciones Exteriores, Kazem Jalali, el embajador de Irán en Rusia, también ha realizado nuevos comentarios sobre cómo Irán ha advertido que podría tener una respuesta "más fuerte" ante cualquier ataque israelí.

Irán cierra sus cielos

Esto se produce en medio de informes de que Irán ha detenido los vuelos hacia sus aeropuertos desde las nueve de la noche del 6 de octubre hasta las seis de la mañana del 7 de octubre. El 7 de octubre es el aniversario del ataque de Hamas a Israel. Irán respalda a Hamas.

Irán ha atacado directamente a Israel dos veces en el último año, una vez en abril y otra en octubre. "La contención de Irán después del asesinato del jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán el 31 de julio por el régimen israelí demostró que sus afirmaciones sobre alcanzar un acuerdo de alto el fuego eran falsas, ya que posteriormente asesinaron al jefe de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah", informó la IRNA citando al embajador de Irán en Rusia.

Jalali estaba en una reunión en Moscú el sábado cuando hizo los comentarios. La reunión se celebró en un Centro Islámico y estuvo dedicada a conmemorar al comandante del IRGC iraní Nilforoushan, quien fue asesinado en Beirut en septiembre junto a Nasrallah.

Los informes sobre el evento en Moscú indican que Irán lanzó su ataque con misiles hacia Israel el 1 de octubre con el objetivo de dejar claro que estaba "respondiendo" a Israel. Irán siempre afirma estar respondiendo, incluso cuando es el que está atacando. "Somos fuertes", dijo el diplomático.