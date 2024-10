El doble rol de Irán: víctima y agresor en el conflicto

El eje respaldado por Irán de grupos terroristas en la región continúa amenazando a Israel. Sin embargo, al mismo tiempo, los medios proiraníes y los medios estatales iraníes quieren retratar a estos grupos como tanto víctimas como agresores. Esto forma parte de la narrativa empleada por Irán y sus aliados para excusar sus crímenes de guerra presentándolos como respuestas a ataques.

Para entender cómo funciona esta compleja narrativa, vale la pena echar un vistazo a algunos medios iraníes y proiraníes en vísperas del aniversario del 7 de octubre de la masacre de Hamas. Al Mayadeen, un popular sitio web proiraní que a menudo cubre en detalle los ataques de Hamas, Hezbolá y otros grupos, tiene varios artículos el 6 de octubre dedicados a la guerra contra Israel.

Comencemos por cómo los medios retratan a estos grupos como agresores. "Enfrentamientos y ataques de francotiradores a soldados... La resistencia se enfrenta a los intentos israelíes de infiltrarse en el norte de la Franja de Gaza". Esto se refiere a nuevos ataques de las FDI en el norte de Gaza, incluyendo combates en Jabalya.

"Los Muyahidines de las Brigadas al-Quds, en cooperación con los Muyahidines de las Brigadas al-Qassam, lograron dispararle a un soldado israelí en la calle Al-Banat al este de Beit Hanoun, en el norte de la Franja de Gaza", dice el informe. Estos dos grupos son la "ala armada" de Yihad Islámica Palestina y Hamas respectivamente. El informe también ahora afirma que los grupos que luchan en Gaza están apoyando a los "pueblos libaneses", básicamente dando a entender que Hamas y Yihad Islámica Palestina están intentando aumentar la presión sobre Israel para ayudar a Hezbolá.

Ahora, veamos cómo también se los retrata como víctimas. Un artículo en la página de inicio de Al Mayadeen describe los ataques aéreos israelíes en Beirut. "El corresponsal de Al Mayadeen informó que la ocupación atacó, durante la noche, una gasolinera y almacenes de equipos y suministros médicos en el suburbio", indica el informe. Obviamente, esto es falso, ya que las FDI han estado atacando sitios de Hezbolá.

'Israel' continues its aggression on #Beirut's Southern Suburb during daytime, still targeting residential areas and civilian installations.#Lebanon https://t.co/VQaIVHF5Eo