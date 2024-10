Edificio en Damasco, vinculado al IRGC y Hezbolá, atacado por Israel – informe

Israel apuntó a un edificio en el barrio de Mazzeh Al Qadimeh en Damasco, Siria, la noche del martes, informó un corresponsal de la agencia estatal siria Syrian Arab News Agency (SANA).

La embajada iraní está ubicada en el barrio de Mazzeh Al Qadimeh.

"La agresión israelí apuntó a un edificio residencial en el barrio de Mazzeh en Damasco", afirmó el corresponsal, agregando que los informes iniciales indicaban que las bajas habían ocurrido debido al evento.

Siete personas murieron en el ataque, incluidos dos ciudadanos no sirios, informó la agencia de noticias saudí Al-Hadath, citando al Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

El número de muertos por el supuesto ataque israelí en Damasco, Siria, el martes ha aumentado a nueve, informó el miércoles por la mañana la cadena saudí Al Arabiya, propiedad del Estado.

Una reunión entre altos funcionarios

El edificio que fue atacado era frecuentado por oficiales del Cuerpo de Guardias Revolucionarias de Irán y de Hezbolá, añadió la red saudita. Rescatistas trabajan en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un edificio residencial en el suburbio de Mezzah, al oeste de la capital siria, Damasco, informó la agencia estatal de noticias de Siria, Siria 8 de octubre 2024. (credit: REUTERS/FIRAS MAKDESI)

Anteriormente, el corresponsal de SANA informó que la defensa aérea de Siria se enfrentó a objetivos aéreos hostiles y que se escucharon explosiones en los cielos sobre Damasco.

Citando una fuente militar, SANA reportó que a las 8:15 p.m. hora local, Israel disparó tres misiles desde los Altos del Golán hacia un edificio en el barrio de Mazzeh Al Qadimeh.

La fuente afirmó que hasta el momento se habían confirmado siete víctimas civiles como resultado del incidente, y otros resultaron heridos.

Las FDI no han asumido la responsabilidad por el presunto ataque.

Ataque anterior en el área de Mazzeh Al Qadimeh

A principios de este mes, SANA afirmó que tres civiles murieron y otros tres resultaron heridos en un ataque aéreo israelí en un edificio residencial en el barrio de Mazzeh Al Qadimeh.

Esta es una historia en desarrollo.