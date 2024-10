La UNRWA es nominada al Premio Nobel de la Paz

A pesar de la evidencia recopilada por las FDI durante la guerra entre Israel y Hamás que prueba que trabajadores de UNRWA incluían terroristas de Hamás, la organización ha mantenido su candidatura para un premio Nobel después de ser preseleccionada en febrero. El ganador del premio será anunciado el 11 de octubre.

Después de que trabajadores de UNRWA estuvieran involucrados en los ataques del 7 de octubre y se encontraran múltiples casos donde la infraestructura terrorista de Hamás estaba incrustada en instalaciones de UNRWA, la organización Im Tirtzu envió una petición al comité del Premio Nobel para reconsiderar su decisión, dijo la organización el miércoles. Para la mañana del jueves, casi 4,000 seguidores adicionales habían firmado la petición.

Según Im Tirzu, aproximadamente 12,000 personas firmaron la petición instando al Instituto de Investigación de la Paz de Oslo, la organización responsable de seleccionar a los laureados con el Premio Nobel de la Paz, a reconsiderar la candidatura de UNRWA. Shai Rosengarten, CEO de Im Tirtzu, enfatizó que otorgar el Premio Nobel de la Paz a UNRWA mancharía la reputación del premio y simbolizaría un fracaso moral.

Saco de la UNRWA conteniendo explosivos, 22 de agosto de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

En febrero, Henrik Urdal, director del Instituto de Investigación de la Paz de Oslo, publicó su lista corta para el Premio Nobel de la Paz de 2024, que incluía a la UNRWA, según informó The Jerusalem Post. La UNRWA fue nominada por sus presuntos esfuerzos humanitarios en Gaza, a pesar de numerosas acusaciones de complicidad del personal en la violencia.

Nominaciones israelíes al Premio Nobel de la Paz

Además de la UNRWA, la CIJ también fue nominada por sus aparentes contribuciones a la paz a través del derecho internacional, incluyendo sus decisiones sobre Israel y Rusia.

Sin embargo, el Post informó en diciembre de 2023 que dos organizaciones israelíes también fueron nominadas para el Premio Nobel de la Paz. EcoPeace Middle East, una organización de construcción de paz ambiental fundada hace casi 30 años por el activista climático Gidon Bromberg, también fue nominada para el premio.

La organización tiene oficinas en Tel Aviv, Ammán y Ramala, con codirectores y personal que trabajan juntos para promover la cooperación a través de la brecha política en la región. Bromberg señaló que la nominación destaca los esfuerzos de base para abordar el conflicto árabe-israelí a través de proyectos ambientales.

Dos organizaciones relacionadas, Women Wage Peace (WWP) y Women of the Sun (WOS), también han recibido nominaciones. WWP es el movimiento de paz de base más grande en Israel, mientras que WOS es un grupo de mujeres palestinas por la paz que fue establecido en 2021. Estas organizaciones han colaborado durante varios años, incluyendo eventos como la Marcha de la Esperanza en 2016, donde miles participaron en la búsqueda de la paz. El grupo también creó "El Llamado de las Madres", un documento que describe una visión compartida de paz entre israelíes y palestinos.

La nominación sigue a la muerte de la miembro de WWP, Vivian Silver, durante el ataque del 7 de octubre. Heiman Mina, un voluntario de WWP cuya madre fue secuestrada durante los ataques, afirmó que la nominación refleja el compromiso de la organización de aumentar la comunicación y los esfuerzos de paz a pesar de la violencia en curso en la región.

Ambos grupos continúan enfatizando que una solución política es necesaria para garantizar la paz y seguridad en Medio Oriente.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas dijo que la idea de que UNRWA pudiera ganar un Premio Nobel de la Paz era "impensable", a pesar de que la organización misma admitió que nueve de sus empleados podrían estar involucrados en la masacre del 7 de octubre.

Kobi Samerano, padre del rehén Yonatan Samerano, quien fue asesinado el 7 de octubre en el sitio del festival de música Nova y llevado a la Franja de Gaza, también comentó sobre la decisión.

Samerano emitió una declaración, pidiendo que se publique el metraje del secuestro de su hijo por un trabajador de la UNRWA el 7 de octubre para que todos lo vean.

El foro tenía previsto celebrar una conferencia de prensa el jueves con la presencia de Ayelet Samerano, cuyo hijo de 21 años, Yonatan Samerano, fue asesinado el 7 de octubre. Su cuerpo fue llevado a Gaza desde el Kibutz Be’eri por un trabajador social de la UNRWA. Todavía se encuentra retenido allí.

En la conferencia también participarán el Representante Permanente Adjunto en la misión de Israel ante la ONU y el Embajador en India Daniel Carmon, así como Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch.

Dada la cantidad de pruebas en contra de la UNRWA, varias otras organizaciones terroristas y personas que violan directamente los derechos humanos fueron nominadas en represalia por organizaciones israelíes.

El movimiento Regavim presentó nombres y organizaciones como Yahya Sinwar, la Hermandad Musulmana, Boko Haram y los campos de reeducación en Xinjiang, China.

"Si la UNRWA, con su documentada participación en el terrorismo, es elegible para un premio destinado a honrar la paz, es justo considerar otras organizaciones con registros similares", dijo el portavoz de Regavim.

"Instamos al Comité Nobel Noruego a reevaluar su selección de candidatos y emitir una declaración clara e inequívoca condenando las actividades de Hamas y repudiando la candidatura de la UNRWA para cualquier reconocimiento o elogio, especialmente no para un premio que celebra la paz y los derechos humanos."