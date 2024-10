Qaani está vivo y actualmente está siendo interrogado en Irán, según fuentes - informe

El Comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) Brigadier-General Esmail Qaani está vivo y actualmente bajo investigación en Irán, informó Middle East Eye el jueves, citando varias fuentes.

Su paradero ha sido desconocido desde el ataque del sábado de Israel en Beirut que mató al presunto sucesor del jefe de Hezbollah, Hashem Safieddine.

Según el informe, la República Islámica actualmente está investigando violaciones de seguridad, con diez fuentes de Beirut, Bagdad y Teherán diciendo al medio de noticias con sede en el Reino Unido que tanto Qaani como su equipo estaban bajo aislamiento mientras eran examinados.

Además, el jueves, los medios israelíes, citando a Sky News, informaron que Qaani había sufrido un ataque al corazón durante los interrogatorios.

"Los iraníes tienen serias sospechas de que los israelíes se han infiltrado en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, especialmente aquellos que trabajan en el escenario libanés, por lo que actualmente todos están bajo investigación", según una fuente citada por Middle East Eye.

Sin embargo, el informe también citó a una fuente vinculada a Hezbollah, quien afirmó inequívocamente que la brecha era "100 por ciento iraní". El oficial de Hezbolá Hashem Safieddine, durante junio de 2024 (credit: REUTERS)

Según una fuente citada por el medio de comunicación, se informó que Qaani aún se encontraba en Beirut en lugar de estar en Irán.

Qaani no ha sido visto públicamente desde que Israel eliminó al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a finales de septiembre, señaló The Middle East Eye.

Qaani en Beirut

Las fuentes citadas por el medio señalaron que Qaani y otros comandantes de la IRGC llegaron a Beirut dos días después del asesinato de Nasrallah para realizar una evaluación in situ de la situación.

Sin embargo, tras la eliminación de Safieddine, se perdió la comunicación con Qaani, según informaron las fuentes.

Qaani sucedió a Qasem Soleimani después de que este último fuera asesinado por Estados Unidos en 2020.