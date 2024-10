¿Irán enviará fuerzas para ayudar a Hezbolá contra Israel?

En el discurso de los medios iraníes desde el asesinato de Nasrallah, han surgido iniciativas de diversas facciones que solicitan el despliegue de fuerzas para apoyar la lucha de Hezbolá contra Israel.

El régimen iraní parece estar bloqueando estas iniciativas, probablemente porque reconoce que el daño de tal movimiento superaría a los posibles beneficios.

Pero la pregunta sigue en pie: ¿Enviarán fuerzas de Irán a Líbano para luchar contra Israel?

La conexión ideológica y emocional con Nasrallah

Desde el asesinato del Secretario General de Hezbolá, Hassan Nasrallah, junto al Comandante de la Fuerza Quds en Líbano, Abbas Nilforoushan, el 27 de septiembre, han surgido iniciativas dentro del régimen iraní y sus seguidores, que piden a la República Islámica enviar fuerzas voluntarias a Líbano para ayudar a Hezbolá en su momento de crisis.

Los golpes sin precedentes que Israel ha propinado a Hezbolá no solo ponen a la organización terrorista en una situación difícil, sino que también crean un escenario problemático para Irán. El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, habla el 29 de julio de 2024 (credit: SHUTTERSTOCK)

El ámbito libanés, y Hezbolá en particular, representan el modelo más exitoso de exportación de la Revolución Islámica. Hezbolá es considerado como "la joya de la corona" de la red de poder de Irán, que ha cultivado desde principios de la década de 1980.

Más allá de la importancia estratégica de Hezbolá para el concepto de seguridad nacional de Irán, muchos dentro del régimen iraní tenían una conexión ideológica y emocional con Nasrallah, una relación que se desarrolló a lo largo de muchos años.

Estos lazos se fortalecieron cuando Nasrallah estudió en seminarios religiosos en el principal centro espiritual de Irán, la ciudad de Qom, en la segunda mitad de la década de 1980, antes de que Nasrallah fuera nombrado líder de Hezbolá tras el asesinato de Abbas Musawi por las FDI en 1992.

Desde entonces, sus conexiones personales se han fortalecido. Esto fue impulsado por su estrecha colaboración con el Comandante de la Fuerza Quds, Qassem Soleimani, quien asumió el cargo en 1998.

El logro histórico de Nasrallah en 2000, con la retirada de las FDI del sur del Líbano, solidificó aún más su posición, y su ascenso como una figura prominente en la red de proxy de Irán se intensificó aún más después del asesinato de Soleimani por Estados Unidos en 2020.

'Irán no puede ser indiferente a los golpes que Hezbolá está sufriendo'

En este sentido, fue Ayatollah Mohammad Hassan Akhtari (nacido en 1939) quien, el 28 de septiembre, el día después del asesinato de Nasrallah, propuso enviar fuerzas voluntarias a Líbano y los Altos del Golán sirios al régimen.

Akhtari, conocido como uno de los padres fundadores de Hezbolá, desempeñó un papel importante en el establecimiento y desarrollo de la organización mientras se desempeñaba como embajador de Irán en Siria de 1986 a 1997.

Actualmente, Akhtari dirige el "Comité de Apoyo a la Revolución Islámica del Pueblo Palestino", bajo la oficina del presidente iraní, establecido a través de la ley de 1990 para promover el apoyo a la lucha palestina contra Israel.

Akhtari explicó que Irán no puede permanecer indiferente y debe participar directamente en la lucha; por lo tanto, debería enviar jóvenes voluntarios a Líbano y los Altos del Golán sirios para luchar contra Israel.

El Basij, una milicia paramilitar voluntaria dentro de la IRGC, también abrió cuentas en redes sociales para registrar a ciudadanos para ser desplegados en Líbano.

El 30 de septiembre, un grupo de estudiantes y residentes de Qom llegaron al aeropuerto de Teherán y exigieron que el régimen los enviara a luchar en Líbano.

Posteriormente, Mohsen Rafighdoost, uno de los fundadores de la Guardia Revolucionaria, declaró en una entrevista mediática el 3 de octubre que la opción de enviar fuerzas militares a Líbano y los Altos del Golán sirios estaba sobre la mesa para los tomadores de decisiones iraníes.

El régimen frena las iniciativas de enviar fuerzas a Líbano y los Altos del Golán sirios

Sin embargo, las autoridades iraníes aclararon rápidamente que no tenían la intención de responder a estos llamados. El 30 de septiembre, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Nasser Kanaani, anunció que Teherán no enviaría fuerzas voluntarias a Líbano, explicando que Líbano tiene la capacidad de defenderse.

El vicecomandante de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Reza Naqdi, agregó el 6 de octubre que Teherán no tiene la intención de enviar fuerzas a Líbano, afirmando que los comandantes del frente de resistencia no han informado de una escasez de personal y, por lo tanto, no han solicitado tal ayuda a Irán.

Un alto funcionario de las seminarias religiosas de Irán hizo eco de este sentimiento en una entrevista en los medios el 6 de octubre, explicando que la presencia física de elementos iraníes en Líbano no sería beneficiosa en este momento y, por lo tanto, no se debería enviar voluntarios a Líbano a menos que el líder de Irán, Khamenei, lo apruebe.

En el último año, tras los asesinatos atribuidos a Israel que apuntaban a altos funcionarios de la Fuerza Quds, particularmente Hassan Mahdavi, comandante de la Fuerza Quds en Siria y Líbano, Khamenei ha liderado un cambio significativo en la estrategia de seguridad de Irán.

En abril, decidió atacar directamente a Israel con misiles balísticos, misiles de crucero y drones. A principios de octubre, lideró nuevamente un ataque directo a Israel, esta vez consistente en alrededor de 200 misiles balísticos.

Antes de esto, durante décadas, Irán prefería atacar a Israel indirectamente a través de su red de proxies.

Anteriormente, en la segunda mitad de la última década, Khamenei ya había enviado miles de combatientes de la Fuerza Quds, el ejército iraní e incluso la policía iraní y el Basij al campo de batalla en Siria e Irak para luchar contra ISIS, que representaba una amenaza existencial para Irán.

Sin embargo, el cambio que lidera Khamenei no es total y no incluye el envío de combatientes para el combate directo contra Israel.

Parece que Khamenei es consciente de que tal movimiento colocaría a Irán directamente en el centro de atención en la lucha contra Israel y llevaría a Israel a lanzar ataques significativos en territorio iraní.

Esto va más allá de la apuesta arriesgada que Khamenei ya tomó con su reciente ataque de misiles, lo que presenta a Israel una excelente oportunidad para contraatacar a Irán con considerable legitimidad internacional.

Además, el envío de combatientes dejaría a Irán expuesto a ataques de tropas israelíes en tierra y otros ataques de represalia por parte de Israel.

Khamenei, cuyo régimen completo, y especialmente el programa nuclear, son su obra de vida, no querría ponerlos en alto riesgo.

Los reformistas han expresado su preocupación a través de sus medios de comunicación, advirtiendo que Khamenei podría estar arrastrando a Irán a una trampa israelí diseñada para provocar a Irán a una guerra regional a gran escala que involucre a los Estados Unidos.

Por lo tanto, aunque las iniciativas de enviar fuerzas a Líbano y los Altos del Golán sirio puedan continuar, se espera que Jamenei maneje cuidadosamente los riesgos y evite escalar más allá del alto nivel de riesgo que ya ha impuesto en Irán.

El Dr. Yossi Mansharof es investigador de Irán, Hezbolá y milicias chiítas en el Instituto Misgav de Seguridad Nacional y Estrategia Sionista.