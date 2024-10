El mensaje oculto de Teherán: Por qué un funcionario iraní visitó Beirut, devastada por la guerra

El Presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, pilotó un avión que voló a Líbano el sábado.

El viaje es importante por varias razones. En primer lugar, es simbólicamente importante que el iraní se sintiera cómodo volando a Beirut a pesar de la guerra y de las recientes muertes de varios miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en el último año. Además, su decisión de pilotar el avión en parte del viaje mostró un tipo de bravuconería y un intento iraní de acaparar titulares en la región.

Qalibaf llegó a Beirut el sábado por la mañana y se reunió con el Presidente del Parlamento de Líbano, Nabih Berri, quien es el líder de Amal y también ha hablado con funcionarios estadounidenses en el pasado, lo que significa que es una especie de intermediario clave en el Líbano en la actualidad. Es un intermediario de poder porque es chiíta y, por lo tanto, también puede hablar en nombre de Hezbollah cuando se dirige al Occidente. Cuando habla con Irán, lo hace como un componente clave del parlamento del Líbano. Líbano no tiene presidente, lo que ha significado que más atención se dirige a Berri y también al Primer Ministro Najib Mikati.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, se reúne con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en Beirut, Líbano, el 12 de octubre de 2024. (credit: REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH)

Los medios de comunicación estatales iraníes señalaron que "Qalibaf es el segundo funcionario iraní en visitar Líbano desde que Israel inició sus intensos ataques aéreos en el país árabe a finales del mes pasado. El Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, visitó Líbano el 4 de octubre para conversar con altos funcionarios locales". El mismo informe señala que Berri se dirige a Ginebra "donde está programado que asista a la 149ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) que se llevará a cabo del 13 al 17 de octubre".

Qalibaf dijo que Irán está listo para ayudar a Líbano. "Él dijo que ha transmitido el mensaje del Líder Supremo de la Revolución Islámica, el Ayatolá Seyyed Ali Khamenei, al pueblo de Líbano", indicaron los medios de comunicación estatales de Irán. También recorrió las zonas que habían sido bombardeadas en Beirut.

Esto también es simbólicamente importante. Se trata de mostrar la influencia de Irán en Líbano y de que sus funcionarios pueden visitar Beirut abiertamente en medio de la guerra. Teherán está tratando de demostrar que tiene una mano ganadora en la confrontación con Israel.

Irán continúa respaldando a sus representantes.

Lanzó 180 misiles balísticos contra Israel el 1 de octubre y ha amenazado a Israel contra responder. Grupos respaldados por Irán atacaron al estado judío a lo largo de Yom Kippur. Un total de 320 proyectiles cruzaron desde Líbano durante el día sagrado, dijo la IDF. Esto muestra que Irán y sus aliados como Hezbollah, Hamas, grupos en Iraq y Yemen estaban todos dispuestos a amenazar deliberadamente a Israel durante el día sagrado.

Irán cree que puede resistir los golpes de Israel a Hezbollah. El viaje de Qalibaf es todo sobre poner este tipo de cara valiente en medio de los ataques aéreos. La capacidad del grupo terrorista con base en Líbano de seguir lanzando cientos de cohetes al día a pesar de sus pérdidas muestra que tiene una infraestructura terrorista muy profunda que aparentemente no ha sido tan dañada como inicialmente se creía.

"Pregunté a la gente de esta región qué les había pasado, y se refirieron al bombardeo de esta zona por parte del régimen sionista, mientras que todos son personas libanesas y musulmanas que vivían en esta zona", dijo Qalibaf en Beirut. "Les dijo a los reporteros que se reuniría con funcionarios libaneses para transmitir un mensaje del Líder Supremo de Irán así como de funcionarios y personas de que la República Islámica está en solidaridad con el pueblo libanés, el gobierno y la resistencia", señaló IRNA en Irán.

No está claro si la visita del iraní incluirá alguna discusión sobre un alto al fuego. Parece que Estados Unidos cree que podría lograr un alto al fuego e incluso reducir el poder de Hezbollah en la política de Líbano.

Sin embargo, el viaje iraní y las reuniones con Berri indican que esto es poco probable. Los enviados estadounidenses pueden reunirse con Berri y otros en Líbano, pero está claro que los iraníes siguen teniendo la ventaja política en el vecino norte de Israel. Si también tienen la ventaja militar aún está por verse. Irán tiene un plan a largo plazo que incluye intentar debilitar a Israel a través de guerras largas y lentas en Gaza y Líbano.