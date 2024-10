Irán niega implicación en el ataque de Hamás el 7 de octubre pese a revelaciones

Documentos recientemente publicados encontrados en Khan Yunis en enero detallan cómo Hamas contactó con Hezbolá e Irán como parte de sus planes para el ataque del 7 de octubre, según lo revelado por The New York Times y The Washington Post.

Desde el 7 de octubre, Irán ha tratado de fingir que no sabía lo que se venía.

Incluso antes de que se publicaran los documentos, sus afirmaciones no fueron respaldadas por sus reacciones ante la masacre. Irán alentó a Hezbolá a iniciar ataques aéreos el 8 de octubre, y reclutó a los hutíes para atacar a Israel y las rutas marítimas en el Mar Rojo. También movilizó milicias en Irak y Siria para atacar a las fuerzas estadounidenses e israelíes.

Sin embargo, Teherán está preocupado por que los documentos sirvan como evidencia más concreta de su participación, por lo que está tratando de contraatacar.

La misión iraní ante la ONU emitió esta semana un comunicado "desestimando las acusaciones que vinculan la Operación Tormenta de al-Aqsa liderada por Hamas con la República Islámica, afirmando que tales afirmaciones carecen de credibilidad y se basan en documentos fabricados".

Recorrido con las familias de los secuestrados en el kibutz Beeri (credit: AVSHALOM SASSONI)

Irán también quiere asegurarse de que la imagen pintada de Qatar, un aliado iraní, es que tampoco lo sabía, a pesar de que aloja a líderes de Hamas.

Irán desestima afirmaciones de solicitud de $500 millones por parte de Hamas

"Mientras los funcionarios de Hamas con sede en Doha mismos han declarado que tampoco tenían conocimiento previo de la operación y que toda la planificación, toma de decisiones y dirección fueron ejecutadas únicamente por la ala militar de Hamas con base en Gaza, cualquier afirmación que intente vincularlo con Irán o Hezbolá, ya sea parcial o totalmente, carece de credibilidad y proviene de documentos fabricados", afirmaron los iraníes durante el fin de semana.

Teherán está consternado por los informes y quiere dar la impresión de estar actuando en contra de ellos. La agencia IRNA informó que la misión de la ONU del país emitió un comunicado en respuesta a "un supuesto documento israelí que muestra una solicitud de $500 millones por parte de Hamas a Irán, del cual el diario dijo que no recibió ninguna respuesta por parte de Teherán".

Irán está tratando de pretender que estos informes verídicos son "mentiras sionistas", pero está haciendo tanto ruido porque teme que aparezcan más pruebas. La prueba es que Irán no suele emitir este tipo de declaraciones. El hecho de que Irán esté actuando rápidamente para contener las consecuencias muestra que sabe que tiene un problema potencial entre manos. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"Consideramos a Israel como un régimen criminal, anti humano y mentiroso, y no le damos crédito a sus delirios", dijo la misión iraní.

"Los sionistas tienen una larga historia de difundir mentiras, documentos falsos y operaciones psicológicas de engaño. Desde la Operación Tormenta de Al-Aqsa, seguida por la guerra genocida israelí en Gaza, Irán ha afirmado una y otra vez que no tenía conocimiento previo de la operación y la calificó como una operación plenamente palestina".