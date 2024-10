Mujer yazidí liberada de Gaza por las FDI revela horror: ISIS le hizo comer bebés

Han pasado dos semanas desde el rescate de la rehén yazidí Fawzia Amin Sido de su cautiverio en Gaza por parte de las FDI, en una operación conjunta que también involucró a la Embajada de EE. UU.

Fawzia ha sido devuelta a su familia en la zona de Sinjar, en el norte de Irak. Esta semana, accedió a su primera entrevista grabada desde su liberación.

Alan Duncan, un ex soldado británico y combatiente voluntario con los kurdos iraquíes que ahora es cineasta documentalista, formó parte de un pequeño grupo de personas en Israel que se enteró de la difícil situación de Fawzia en julio. Estuvo involucrado en los esfuerzos posteriores para presionar a las autoridades israelíes para que actuaran en su liberación. (Divulgación completa: También formé parte de este grupo).

Debido a esta implicación, la familia Sido decidió conceder la primera entrevista grabada de Fawzia a Duncan.

Partes de la entrevista fueron publicadas por el periódico The Sun, con sede en el Reino Unido, esta semana. Debido a mi propia implicación en el asunto, también he podido ver la grabación completa de dos horas de la conversación entre Duncan y Fawzia Sido.

Ataúdes con restos de personas de la minoirty Yazidi, que fueron asesinados por militantes del Estado Islámico, y fueron exhumados de una fosa común, se ven durante el funeral en Kojo, Irak 6 de febrero 2021.Foto tomada 6 de febrero 2021 (credit: REUTERS/CHARLOTTE BRUNEAU)

Más detalles emergen sobre los niños yazidíes

Contiene nuevos detalles de su historia que son inmensamente informativos tanto respecto a la difícil situación personal de Fawzia, como en relación con las experiencias de los niños yazidíes esclavizados por el Estado Islámico en 2014.

A lo largo de la entrevista, el tono de Fawzia Sido es calmado y objetivo. Sin embargo, relata, como se detallará aquí, encuentros con el mal de una naturaleza casi más allá de la capacidad de procesamiento de la mente humana. En ciertos momentos durante la entrevista, Duncan, un exsoldado de combate y veterano de más de una guerra, casi no puede continuar. Fawzia permanece tranquila en todo momento, tomándose pausas para compartir chistes con miembros de su familia.

FAWZIA SIDO, de nueve años, fue capturada junto a dos de sus hermanos por el Estado Islámico en el verano de 2014. Tras su captura, ella y uno de sus hermanos, Fawaz, fueron obligados a participar en una marcha forzada desde Sinjar hasta Tal Afar, en ese momento bajo el control del Estado Islámico. El viaje duró tres o cuatro días, durante los cuales los yazidíes no recibieron comida de sus captores.

Al llegar a Tal Afar, según Fawzia, "Nos dijeron que nos darían comida. Prepararon arroz y nos dieron carne para comer con él. La carne tenía un sabor extraño y algunos de nosotros tuvimos dolores de estómago después.

"Cuando terminamos, nos dijeron que esa era la carne de bebés yazidíes.

"Nos mostraron fotos de bebés decapitados y dijeron 'estos son los niños que comieron ahora'. Una mujer sufrió insuficiencia cardíaca y murió poco después. Las madres de estos bebés también estaban allí. Una madre reconoció a su propio bebé por sus manos".

Y ante los sonidos mudos de horror del entrevistador, continúa "Es muy difícil, pero no fue nuestra culpa. Nos obligaron. Pero es muy difícil saber que sucedió. Pero no estaba en nuestras manos".

La acusación de que el Estado Islámico alimentó a los cautivos yazidíes con carne humana se ha hecho antes, aunque esto nunca se ha convertido en uno de los elementos ampliamente conocidos de la historia de ISIS en Occidente. Quizás la mente humana simplemente y por instinto se aleja de tal depravación, y como resultado queda sin registrar.

Vian Dakhil, una miembro yazidí del parlamento iraquí, fue la primera en revelar detalles de esta práctica por parte del ISIS, en 2017. Dakhil compartió un testimonio que había recopilado similar en detalles al dado por Fawzia Sido. Dakhil reveló estos detalles en una entrevista concedida al canal egipcio "Extra News", la cual fue luego traducida por Memri.

Después de Tal Afar, la historia de Fawzia se ajusta más estrechamente a los detalles conocidos de las experiencias de las niñas yazidíes en manos del ISIS. Fue retenida durante nueve meses en una "cárcel" subterránea junto con alrededor de otras 200 mujeres y niños yazidíes. Algunos de los niños retenidos allí murieron por beber agua contaminada, cuenta a Duncan. Durante ese tiempo, no tuvo contacto con sus captores yihadistas, excepto que recuerda que, de vez en cuando, venían y se llevaban a las chicas mayores que evidentemente les parecían atractivas de la bóveda.

Después de nueve meses, fue llevada a un edificio que recuerda parecía una escuela. Desde allí, ella y otras cuatro chicas yazidíes fueron compradas por un hombre llamado Abu Mohammed al-Idnani. Las chicas fueron luego convertidas a la fuerza al Islam. Se administraban golpizas a quienes se negaban a obedecer.

Fawzia fue entregada a un hombre que la violó por primera vez cuando tenía 10 años. Recuerda haber sido vendida cinco veces, a "un sirio, un saudí, otro sirio," y finalmente al combatiente yihadista gazatí que "la casó". Ella lo conocía por su nombre de guerra Abu Amar al-Makdisi. "Makdisi" es el término generalmente preferido entre los yihadistas para referirse a un musulmán árabe palestino. Por supuesto, se relaciona con el término islámico para Jerusalén "Bayt al-Makdis". Sin embargo, el "esposo" de Fawzia era gazatí, no de Jerusalén.

Fawzia parece haber tenido 15 o 16 años cuando se casó con el yihadista gazatí. Como resultado de las violaciones repetidas, ella le dio dos hijos, un niño y una niña. Contrario a informes anteriores, Abu Amar al-Makdisi no fue asesinado en la última resistencia del Estado Islámico en Baghouz en el valle inferior del Éufrates, en 2019. En cambio, fue capturado por fuerzas de la Coalición y encarcelado en una de las cárceles dirigidas en Siria por las Fuerzas Democráticas Sirias alineadas con Estados Unidos.

Fawzia y sus hijos fueron llevados al campo de prisioneros de ISIS controlado por las SDF en al-Hawl. Desde allí, los yihadistas los trasladaron en un escape a la provincia de Idlib controlada por islamistas y apoyada por Turquía. Ella y sus hijos fueron luego llevados a través de un túnel desde Idlib a Turquía. Allí, la red del Estado Islámico le emitió un pasaporte jordano falso, y ella y los niños fueron llevados por la familia de su "esposo" a El Cairo, y luego a Gaza controlada por Hamás.

En Gaza, Fawzia fue mantenida como una especie de esclava doméstica por la familia de su "esposo". En cierto momento, parece haber sido "casada" con uno de sus hermanos, quien más tarde fue asesinado en los enfrentamientos entre Israel y Hamas.

Por un tiempo, vivió con otras mujeres jóvenes en el Hospital Shuhada al-Aqsa en Deir el-Balah, en el centro de Gaza, una instalación controlada por hombres armados de Hamas, según su testimonio. Finalmente, como ahora es conocido, gracias a los esfuerzos de su familia, un filántropo judío canadiense, sus simpatizantes en Israel y las FDI, fue rescatada a principios de octubre y regresada a su familia en Iraq.

Sus hijos permanecen con la familia de Makdisi en Gaza, donde están siendo criados como musulmanes árabes.

Fawzia concluye su testimonio en términos simples y claros: "Hasta que regresé a Iraq, fui todo el tiempo una 'sabaya', también en Gaza". "Sabaya" es un término árabe que se refiere a una joven mantenida cautiva y explotada sexualmente.

Fawzia parece, en todas las ocasiones en las que la he visto hablar, ser una joven de una fuerza y dignidad excepcionales.

Chaim Nachman Bialik, escribiendo en respuesta al pogromo de Kishinev en 1903, registró famosamente que "la venganza por la sangre de un niño, ni siquiera Satanás mismo ha inventado todavía". La venganza apropiada por las cosas que Fawzia Sido experimentó y presenció seguramente debe estar aún más escondida y profunda.