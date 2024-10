La amenaza mortal de drones desde Irak y Yemen está aumentando

La amenaza de drones o vehículos aéreos no tripulados contra Israel ha estado creciendo durante años.

Hezbolá ha acumulado un estimado de 2,000 drones en su arsenal, algunos de ellos drones pequeños, como los tipos de cuadricópteros disponibles comercialmente, y algunos drones kamikaze más grandes, cuya tecnología se basa en el éxito iraní en el desarrollo de drones similares.

Los hutíes en Yemen han estado utilizando drones durante casi una década. En 2020, el Shahed 136 iraní llegó a Yemen para ser utilizado por los hutíes. Este dron de diseño en forma de V es el pilar de las exportaciones de drones de Irán en la actualidad. Lleva una cabeza de guerra y tiene un alcance largo, alrededor de 2,000 km. Irán lo exportó a Rusia para ser utilizado contra Ucrania.

Además, milicias iraquíes han adquirido drones. Inicialmente utilizaron los drones para atacar a las fuerzas estadounidenses ubicadas en la Región del Kurdistán de Irak. En enero, el grupo terrorista apoyado por Irán Kataib Hezbolá mató a tres miembros del servicio estadounidense en un ataque con drones en Jordania. Kataib Hezbolá también ha amenazado a Arabia Saudita con ataques con drones en el pasado. Los hutíes han utilizado drones contra Arabia Saudita y han amenazado a otros estados del Golfo, además de atacar barcos con drones.

Los programas de drones respaldados por Irán que han proliferado en el Medio Oriente en los últimos años se han vuelto cada vez más mortales. El petrolero comercial Mercer Street fue atacado por un dron en julio de 2021, matando a dos miembros de la tripulación. Un dron lanzado desde Chabahar, Irán, también impactó en el barco Pacific Zircon en noviembre de 2022. FUEGO Y HUMO durante los ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza esta semana. Irán y sus ejércitos genocidas, como Hamás y Hezbolá, deben ser aplastados, afirma el escritor. (credit: ATIA MOHAMMED/FLASH90)

Volviendo sus drones contra Israel

Ahora, Irán y sus aliados han dirigido sus ejércitos de drones contra Israel.

Dos soldados del Batallón 13 de la Brigada Golani fueron asesinados y varios otros resultaron heridos por un dron lanzado desde Iraq la semana pasada. El ataque involucró dos drones, uno de los cuales fue derribado por Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel interceptaron recientemente UAVs en la costa oeste del país en los últimos días y enfrentaron amenazas de drones cerca de Beit She'an.

Irán también utilizó drones en su ataque a Israel en abril. Los hutíes han atacado a Israel numerosas veces con drones. Un dron lanzado desde Yemen mató a un israelí en Tel Aviv en julio. Israel respondió golpeando Hodeidah en Yemen. Sin embargo, esto no ha disuadido a los hutíes. Han seguido amenazando a Israel con drones y misiles balísticos de largo alcance.

Hezbolá ha utilizado drones kamikaze con frecuencia en 12 meses de guerra contra Israel. Se estima que varios cientos de UAV fueron lanzados por Hezbolá. También utilizan drones para vigilancia. En agosto, un soldado murió en un ataque de drone de Hezbolá. A finales de septiembre, las FDI eliminaron al jefe de la unidad de drones de Hezbolá.

Las milicias iraquíes han aumentado sus capacidades mediante ataques con drones contra Israel. El 25 de septiembre, un drone lanzado desde Iraq impactó en Eilat. El 29 de septiembre, la Resistencia Islámica en Iraq, un grupo paraguas de milicias respaldadas por Irán, afirmó haber atacado Eilat con otro drone. El 28 de septiembre, también afirmaron haber atacado el Golán con drones. Hicieron afirmaciones similares el 23 y 25 de septiembre. Esto ocurrió mientras las FDI iniciaban la Operación Flechas del Norte en Líbano contra Hezbolá. Las milicias iraquíes han intensificado los ataques en los últimos días. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

En la última afirmación de las milicias iraquíes, el 4 de octubre afirmaron haber atacado un área en el sur de Israel. "Golpeamos un objetivo en el sur de los territorios palestinos ocupados mediante un drone avanzado." Los grupos respaldados por Irán en Iraq también informaron a los medios estatales iraníes que "en las últimas semanas y meses, la resistencia iraquí también había atacado objetivos sensibles e importantes en Eilat, ubicada en el sur."

En la mañana del 4 de octubre, las FDI dijeron "siguiendo las sirenas que sonaron hace poco tiempo con respecto a una infiltración de aeronave hostil en el área del Valle de Beit She'an, la Fuerza Aérea Israelí interceptó con éxito una aeronave hostil que cruzó hacia el territorio israelí desde el este".

El 3 de octubre, las FDI también dijeron que "interceptaron un UAV en el sur de Israel. No se reportaron heridos". Además, en la mañana, las FDI dijeron que "se identificaron dos UAV cruzando desde Líbano. La Fuerza Aérea Israelí interceptó un UAV frente a la costa de Nahariya y se identificó un proyectil caído en un área abierta. No se reportaron heridos. No se activaron sirenas de acuerdo con el protocolo".

Y en las primeras horas de la misma mañana, el ejército israelí informó que "sobre las sirenas que sonaron en Bat Yam, se identificaron dos UAV. Uno de los UAV fue interceptado por la Fuerza Aérea Israelí frente a la costa del área de Dan y se identificó un UAV caído en un área abierta. No se reportaron heridos".