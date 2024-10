Líder Supremo de Irán ordena respuesta a ataques de Israel

Los funcionarios iraníes deberían determinar la mejor manera de demostrar el poder de Irán a Israel después del ataque israelí a Irán hace dos noches, citó la agencia de noticias oficial de Irán, IRNA, al Líder Supremo del país, el Ayatolá Ali Khamenei, el domingo.

"El mal cometido por el régimen sionista (Israel) hace dos noches no debería minimizarse ni exagerarse", citó IRNA a Khamenei. "Deberían comprender la fuerza, la voluntad y la iniciativa de la nación iraní".

El Ayatolá Ali Khamenei escribió en una publicación del domingo en X/Twitter, "El régimen sionista cometió un error hace dos noches. Debemos hacerles entender el poder, la determinación y la iniciativa del pueblo iraní.

"Nuestros funcionarios deberían ser los encargados de evaluar y comprender con precisión lo que se debe hacer (para mostrar el poder del pueblo iraní al enemigo) y hacer lo que sea mejor para este país y esta nación", añadió.

Khamenei escribió además, "Los sionistas están cometiendo un error de cálculo con respecto a Irán. No conocen a Irán. Todavía no han sido capaces de entender correctamente el poder, la iniciativa y la determinación del pueblo iraní. Necesitamos hacerles comprender estas cosas".

Escenas en Irán tras una serie de ataques de represalia israelíes el 26 de octubre (credit: SCREENSHOT ACCORDING TO 27A OF COPYRIGHT ACT)

Irán el sábado minimizó el ataque aéreo nocturno de Israel contra objetivos militares iraníes, diciendo que causó solo daños limitados, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a detener una escalada que ha generado temores de una conflagración total en el Medio Oriente.

Otros funcionarios iraníes reflejan el sentimiento

La respuesta de Teherán a Israel será inevitable, dijo el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en una sesión cerrada, informó el canal estatal israelí KAN el domingo.

Los comentarios de Ghalibaf se producen después de que la fuerza aérea israelí atacara objetivos militares estratégicos en Irán en respuesta al ataque de misiles balísticos del 1 de octubre por parte de la República Islámica.

"En base a su derecho inherente a la legítima defensa, estipulado en el Artículo 51 de la Carta de la ONU, la República Islámica de Irán se considera legítima y está obligada a defenderse contra los actos de agresión extranjeros", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en una declaración, según la agencia de noticias semioficial Tasnim News.