¿Víctima o vencedor? La táctica de Irán ante el ataque israelí

Irán está siendo cuidadoso con su mensaje tras los ataques aéreos israelíes en su contra el sábado. El régimen está esperando decidir qué quiere hacer en respuesta, si es que quiere hacer algo. Esto se debe a que el liderazgo del régimen probablemente está dividido sobre cómo le gustaría responder.

El relativamente nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha dicho que la República Islámica no busca la guerra. Sin embargo, ha sido citado por la Agencia de Noticias de la República Islámica, la agencia de noticias oficial del régimen, diciendo que Irán preparará una respuesta proporcional.

"Él dijo que la República Islámica y el pueblo iraní han demostrado en los últimos 45 años que no se echarán atrás ante ningún agresor", informó la IRNA.

Mientras tanto, el vicepresidente iraní Mohammad Reza Aref hizo eco de los comentarios de Pezeshkian al afirmar que Israel recibiría una respuesta adecuada. Para ilustrar la disciplina del mensaje del régimen, el Ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi dijo que Irán no busca la guerra pero responderá en el "momento apropiado". Fuerzas de la FAI preparándose para el ataque de represalia de Israel contra Irán, 25-Oct-2024 (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Mientras está claro que el presidente de Irán y sus asesores y funcionarios más cercanos prefieren el mismo mensaje, es probable que los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y los intermediarios iraníes tengan otras ideas. Esto se debe a que el presidente iraní y el ministro de Relaciones Exteriores han tenido recientemente éxito en cuanto a la diplomacia.

Centrándose en la imagen general: Diplomacia internacional

Araghchi ha visitado la mayoría de los países de la región, incluidos algunos cercanos a Occidente, como Egipto y Arabia Saudita. Pezeshkian también asistió recientemente a una conferencia de BRICS en Rusia, junto con una delegación egipcia. Prefiere las grandes decisiones políticas de comercio y relaciones más que enfocarse en la guerra con Israel, dejando eso a Hezbollah y otros intermediarios iraníes.

Irán está trabajando por teléfono para obtener condenas contra Israel. Por ejemplo, los países del Golfo condenaron el ataque de Israel.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán también habló con su homólogo en Omán, informó el lunes medios estatales iraníes. El "ataque" no afectó a una delegación comercial que había llegado de la Región Autónoma del Kurdistán de Irak, según informó IRNA.

¿Los ataques de Israel: tanto mortales como débiles?

Hay indicios de que algo más está en marcha. La IRGC lamentó el "martirio" de cuatro miembros militares en los ataques del 26 de octubre.

"La acción ilegítima e ilegal del régimen sionista asesino de niños, que no logró alcanzar sus objetivos debido a la preparación de la defensa aérea del país, muestra la falta de cálculo y la impotencia de este régimen en el campo de batalla con los combatientes de la resistencia, especialmente en Gaza y Líbano", dijo el Comandante de la IRGC Hossein Salami, agregando que "sin duda, las consecuencias amargas serán inimaginables para los ocupantes".

Un civil iraní murió en los ataques, informaron los medios iraníes.

Por ahora, Irán se centra en reunir apoyo diplomático. También quiere que la ONU condene a Israel.

Según los medios estatales iraníes, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán incluso contactó a su homólogo en el Reino Unido para intentar obtener una condena de Israel. Esto claramente es un intento forzado, pero muestra la determinación de Irán de presentarse como el país responsable, persiguiendo vías diplomáticas.

Irán sabe que sus propias acciones causaron la represalia israelí. Ha apoyado a Hamas y la masacre del 7 de octubre y ha organizado para que sus representantes ataquen a Israel durante más de un año. Sin embargo, aún quiere pretender ser una víctima.