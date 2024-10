El presupuesto militar de Irán está creciendo, ¿qué significa eso para la región?

Irán dice que planea aumentar su presupuesto militar en un doscientos por ciento, lo que esencialmente triplicaría su gasto en defensa. Esto debería llamar la atención en la región y podría llevar a una carrera armamentista. Informes señalan que la portavoz del gobierno de Irán, Fatemeh Mohajerani, declaró el martes 29 de octubre el objetivo de este importante incremento en el presupuesto.

"Se ha observado un aumento considerable que asciende al 200% en el presupuesto de defensa del país", dijo Mohajerani. Fue una declaración breve y generó una gran cantidad de especulaciones sobre lo que el gobierno de Irán realmente tiene la intención de hacer. El informe de los planes de aumento del gasto militar fue recogido por Reuters y ha sido reportado por DW, Al-Arabiya y muchos otros medios. Vale la pena analizar más detenidamente lo que dijo el gobierno iraní y lo que esto podría significar para Irán y la región.

La agencia de noticias Tasnim en Irán señaló que el portavoz del gobierno había criticado a Israel en los comentarios en los que se discutió el presupuesto. Mohajerani también habló sobre las amenazas a Irán por parte de lo que Irán califica como "terroristas" en la provincia de Baluchistán. "El grupo terrorista en el sureste del país mató a 10 de nuestros guardias fronterizos durante una acción planificada al mismo tiempo que el régimen sionista atacaba", dijo.

El portavoz iraní dijo que el presupuesto de Irán también se centra en la educación y el desarrollo de varias iniciativas económicas como las zonas libres de impuestos. "El Ministerio del Interior está organizando al respecto y la salida de ciudadanos no autorizados, además de la construcción de un muro en la frontera", dijo Mohajerani. Irán también ve su participación en los BRICS, junto a economías como Rusia y China, como una alianza que aumentará el poder de Irán y ayudará a su economía. El ministro de Defensa de Irán, el general de brigada Mohammad-Reza Ashtiani, camina cerca de un misil iraní durante una ceremonia de presentación en Teherán, Irán, en esta imagen obtenida el 17 de febrero de 2024. (credit: Iran's Defense Ministry/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Cuando surgió el tema del presupuesto de defensa, el portavoz dijo: "Consideramos un aumento del 200 por ciento en la base de defensa en el presupuesto del próximo año". La redacción de la declaración deja abierta la posibilidad de cambios. Mohajerani pasó rápidamente de discutir el presupuesto de defensa a hablar de las amenazas de Israel a Irán. "El pueblo iraní no busca la guerra y busca la paz. Irán busca la paz, y nuestro ocupado ministro de Relaciones Exteriores busca explicar nuestras posiciones correctamente y minimizar las amenazas y tensiones", dijo.

Irán ha aumentado su presupuesto de defensa en el pasado, pero no tanto. Radio Free Europe informó en 2022: "Irán aumentó sus gastos militares en un 11 por ciento, convirtiéndose en el 14º mayor gastador militar el año pasado. Fue la primera vez en dos décadas que Irán figuró entre los 15 primeros gastadores militares".

Los informes de 2022 indicaron que esto ascendió a $24.6 mil millones en gastos. "El presupuesto asignado para la Guardia Revolucionaria del país, o IRGC, creció un 14 por ciento en comparación con 2020 y ahora representa el 34 por ciento del gasto militar total de Irán", señaló Iran International. Los informes de 2022 se basaron en los datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

A pesar de los cambios en el presupuesto, el Banco Mundial estima que el gasto en defensa de Irán es de alrededor del dos por ciento de su PIB total. Aunque ha aumentado ligeramente, en realidad no es tanto.

Desde el informe de 2022 parece que el presupuesto ha fluctuado. El presupuesto de 2023 fue menor que en 2021. SIPRI concluyó que "Irán fue el cuarto mayor gastador militar en Medio Oriente en 2023, con $10.3 mil millones. Según los datos disponibles, la proporción del gasto militar asignado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aumentó del 27 por ciento al 37 por ciento entre 2019 y 2023".

Un informe en Global Voices en 2024 dijo: "En 2024, se espera que el presupuesto de defensa de Irán alcance los 16.7 mil millones de dólares, un aumento del 20 por ciento con respecto al año anterior y que comprende el 25 por ciento del presupuesto nacional según datos recientemente publicados por el Centro de Datos Abiertos de Irán. Este aumento sustancial en el gasto militar se produce en un momento en que la economía de Irán está luchando contra la inflación creciente y el poder adquisitivo en descenso". El Centro de Política de los Emiratos publicó un artículo en 2023 que señalaba: "Incluso con la economía de Irán tocando fondo, su sector militar aún recibió una parte significativa del pastel (21 por ciento) en el presupuesto del Año Nuevo iraní, mostrando el compromiso del régimen con su agenda militar y de armamento". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Si bien no hay duda de que el gasto militar de Irán ha aumentado y que Irán busca posicionarse como una potencia mundial basada en ese gasto, no está claro si Irán realmente puede aumentar su gasto en un 200 por ciento. Sin embargo, si el gasto fluctúa en miles de millones de dólares al año, la capacidad de aumentar en un porcentaje tan alto es más fácil. Por ejemplo, si hay una disminución del cincuenta por ciento en el gasto, digamos de 20 mil millones de dólares a 10 mil millones de dólares, entonces un aumento del 200 por ciento llevaría el gasto a 30 mil millones de dólares. Esto significa que los números podrían ser engañosos.

¿Qué viene después de este gasto?

Lo que importa más es lo que resulta de este gasto. Irán quiere aumentar la precisión de su alcance y el número total de sus misiles balísticos. Querrá invertir en aspectos militares de sus programas espaciales y nucleares. También invertirá fuertemente en drones.

Puede buscar modernizar no solo sus defensas aéreas, sino también su marina y fuerza aérea, que han estado rezagadas durante muchos años. El respaldo de Irán a los proxies en Líbano, Iraq, Yemen y Gaza también requiere desembolsos de cientos de millones de dólares, o tal vez miles de millones, dependiendo de cuánto Irán busque invertir en todos estos lugares.

El aumento iraní en el gasto en defensa se produce a medida que se reconcilia con Arabia Saudita y el Golfo. También se produce cuando se acerca más a trabajar con Egipto y Turquía. ¿Verán esos países el gasto como una amenaza, o asumirán que el gasto es solo una amenaza para Israel? Hay muchas cosas en juego y la referencia de Irán a los aumentos de gasto levantará cejas en toda la región.