Wikipedia en árabe: El nido de la intolerancia y la desinformación

"Los Protocolos de los Sabios de Sion... es un documento filtrado cuya autenticidad ha sido disputada entre aquellos que dicen que es un documento verdadero y aquellos que dicen que es un documento falso."

Así reza el primer párrafo de la entrada de Wikipedia en árabe de uno de los libelos de sangre más famosos y viles de la historia, dejando intencionalmente espacio para el pensamiento de que la obra falsificada es, de hecho, "filtrada" y "real". Para comparación, el primer párrafo de la entrada en inglés paralela enfatiza que los Protocolos son "un texto fabricado"; la versión en alemán se centra en su naturaleza antisemita y en el hecho de que se basa en personajes ficticios; la entrada en francés lo llama "un texto inventado desde cero" y una falsificación; y la entrada en persa lo considera "un documento falso y antisemita".

Muchos informes en las últimas semanas han girado en torno a la batalla librada contra Israel en Wikipedia y la lucha por una representación justa del pueblo judío y del estado judío en la enciclopedia gratuita más grande del mundo, destacando la versión en inglés de la enciclopedia gratuita. Estos incluyen exposiciones que muestran a editores que trabajaron activamente para cambiar el tono neutral de decenas de entradas como el sionismo, Israel, la Declaración Balfour, e incluso la Masacre del 7 de octubre - expuestos por Pirate Wires y WikiBias, entre otros.

Before and After: Two images showing the appropriation of the @Wikipedia 'Zionism' article, highlighting how edits have skewed it toward an anti-Zionist narrative based on manipulation and misinformation. It’s high time for the @Wikimedia Foundation to uphold its commitment to… pic.twitter.com/T3FNAfWN2E — WikiBias (@WikiBias2024) November 1, 2024

Sin embargo, mientras los esfuerzos por desestimar las narrativas judías continúan en las páginas en inglés, la versión árabe de Wikipedia parece tener sus propias reglas. Desde desinformación y afirmaciones históricas parciales hasta escritura sesgada y no profesional, pasando por antisemitismo flagrante e incluso entradas contradictorias y censura intensa, la Wikipedia árabe parece tenerlo todo. El Jerusalem Post llevó a cabo una serie de investigaciones y entrevistas, identificando peculiaridades y problemas tanto en el contenido como en el nivel operativo.

El contenido: ejemplos de sobra

El impacto del sesgo en la versión árabe de Wikipedia es evidente a primera vista. El icónico logo esférico de Wikipedia en su página árabe está manchado con los colores de la bandera palestina. Una bandera negra ha adornado cada página en la versión árabe de Wikipedia durante el último año, desde poco después de que ocurriera la masacre del 7 de octubre. La bandera dice: "En solidaridad con los derechos del pueblo palestino, no al genocidio en Gaza ...no matar civiles, no apuntar a hospitales y escuelas ...no a la confusión y dobles estándares. Detengan la guerra ... y difundan una paz justa y completa."

Estas obvias declaraciones políticas van en contra de la neutralidad y objetividad que pretende tener Wikipedia. Pero el banner y el logotipo son solo la punta del iceberg, ya que al navegar por diferentes entradas relacionadas con judíos e Israel puede resultar una experiencia perturbadora de desinformación, generalizaciones y prejuicios.

Los ejemplos de esto varían. Una entrada titulada "Templo de Salomón" dice: "Se dice que el Templo de Salomón está ubicado debajo de Jerusalén, y es por eso que los judíos querían hace unos años demoler la Mezquita de Al-Aqsa para buscar el Templo de Salomón debajo de ella", sin ofrecer notas a pie de página o referencias a este pasaje generalizador y demonizador.

Una generalización demonizadora similar escrita de manera no profesional aparece en un pasaje de la entrada sobre Hebrón (Al-Jalil en árabe), donde se afirma: "Los judíos continúan con sus reclamos, afirmando que Moisés sacó el arca [de José] de las profundidades del Nilo y la llevó consigo, y que "Josué bin Nun" la enterró en una cueva en Habara (Hebrón). Con esta y otras afirmaciones, quieren, a través del sionismo, despertar el sentimiento religioso de las personas y crear una historia ficticia de la nada."

En cuanto a las afirmaciones ahistóricas, un ejemplo se puede encontrar en la entrada sobre la Mezquita de Al-Aqsa que se basa en la literatura de Hadith religiosos (tradiciones orales que datan de los siglos VII-VIII) como evidencia histórica empírica, afirmando, por ejemplo, que "no se sabe exactamente cuándo se construyó la Mezquita de Al-Aqsa, pero se menciona en los hadices del Profeta Mahoma que se construyó cuarenta años después de la construcción de la Kaaba... Después de la era de Adán, la noticia de la mezquita se interrumpió debido a la falta de historia en ese período." Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La misma entrada menciona el intento de incendio provocado contra Al-Aqsa en 1969, atribuyendo el crimen a "un judío extremista australiano", aunque el incendiario Denis Michael Rohan no era judío. Cabe destacar que la entrada sobre Rohan sí menciona su afiliación cristiana, contradiciendo así el contenido de la entrada de Al-Aqsa.

En el mismo contexto, la entrada luego acusa a Israel de obstaculizar los intentos de apagar el fuego, llegando a atribuir una cita bastante dudosa e improbable a la ex primera ministra israelí Golda Meir, también sin una referencia relevante, alegando que dijo: "No dormí esa noche imaginando que los árabes entrarían en Israel en masa desde todas las direcciones, pero cuando amaneció y nada sucedió, me di cuenta de que podemos hacer lo que queramos, porque esta es una nación dormida". Curiosamente, el escritor de la entrada parecía ser consciente de lo extraño de esta "cita", añadiendo rápidamente: "A pesar del escepticismo sobre la veracidad de esta afirmación, su realidad supera con creces su importancia, ya sea cierta o no. Si Meir no lo dijo, los eventos aún lo muestran de manera más clara."

Sin embargo, en el contexto de Jerusalén, una entrada titulada "La arabidad de Jerusalén a lo largo de los tiempos" afirma que la ciudad fue establecida por los "jebuseos árabes", acusando al rey David de "ocupar la ciudad de los cananeos". Cabe mencionar que el antiguo pueblo cananeo no era árabe.

La desinformación y la escritura sesgada también aparecen en temas más modernos. Por ejemplo, la Masacre del 7 de octubre aparece bajo el nombre dado por Hamás (Toufan Al-Aqsa, o Operación Inundación de Al-Aqsa), que proporcionó supuestas "contextualizaciones" y justificaciones para la masacre, y en la que se menciona a los militantes de Hamás como infiltrándose en "asentamientos", en lugar de comunidades, pueblos o ciudades.

La "masacre" del hospital Al-Ahli sigue apareciendo como una entrada válida junto con su exagerado número de 500 "mártires" anunciados momentos después de la explosión, afirmando que los videos que muestran fallos en los cohetes y las escenas del día siguiente en nada se asemejan a un evento de múltiples víctimas a gran escala son nada menos que propaganda israelí.

En este caso, existe una entrada completa llamada "Propaganda israelí durante la Operación Inundación de Al-Aqsa", dedicada a "desmentir" historias de violación, por ejemplo, y que también presenta un párrafo afirmando que Shani Louk, asesinada por Hamas el 7 de octubre, fue encontrada aún viva. El párrafo de apertura de la entrada afirma que Israel comenzó a difundir propaganda "a través de sus diversos medios de comunicación y de sus agencias de inteligencia, encabezadas por la Unidad 8200, especializada en guerra electrónica... Desde las primeras horas de la batalla, Tel Aviv intentó difundir muchas noticias sin evidencia real en un intento de vincular a las facciones de resistencia palestinas con el terrorismo y ganar simpatía internacional”, una descripción distorsionada y desinformada de la unidad de inteligencia de las FDI que intencionalmente ignora los crímenes de guerra y el terrorismo de Hamas.

S., una fuente de una empresa tecnológica israelí, abordó el tema del sesgo en la Wikipedia árabe desde una perspectiva de programación e inteligencia artificial, desarrollando un script que resultó en una lista de cientos de casos de inexactitudes y sesgo.

Ejemplos encontrados por el script de S. incluyen acusar a Israel de llevar a cabo el plan de desenganche para fortalecer la presencia judía en las ciudades mixtas de Ramla y Lod y argumentar en contra de Israel por no compensar a los gazatíes que perdieron sus empleos tras el desenganche.

Otro ejemplo menor pero contribuyente proviene de la entrada titulada "Cocina Palestina". "Hay una sección entera titulada 'El robo de la cocina palestina por parte de Israel'", agregó S. "La entrada dice: 'La cocina tradicional palestina, una de las cosas más importantes que Israel hace esfuerzos por nacionalizar, robar sus variedades y mostrarlas al mundo como platos israelíes, lo hace con platos que muchas veces son más antiguos que su propio estado.' Esto es una escritura no profesional que atribuye intenciones maliciosas y pasa por alto matices como la historia culinaria compartida."

"A veces eliminarán una referencia que contiene contenido positivo sobre Israel o negativo sobre Hamas, y la reemplazarán por otras referencias que dicen lo contrario," añadió S., explicando que estos cambios suelen pasar desapercibidos por los editores, pero las herramientas de inteligencia artificial pueden detectarlos fácilmente. "Simplemente está en todas partes para ser encontrado," concluyó S.

Estos son solo simples ejemplos de un fenómeno generalizado en la versión árabe de Wikipedia. Sin embargo, parece que la capacidad de editar estas entradas está fuertemente restringida por las medidas internas de la comunidad de habla árabe de Wikipedia.

El exclusivo club de editores de Wiki en árabe

Wikipedia se presenta como un esfuerzo libre donde cualquiera puede contribuir al conocimiento común del mundo. El sitio web es propiedad de la Fundación Wikimedia, una ONG que, por principio, rara vez interfiere en el contenido y proceso de edición de entradas específicas, incluso cuando se enfrenta a historias de sesgo generalizado y desinformación.

Al enfrentar afirmaciones tan aparentemente ahistóricas, desinformación y calumnias antisemitas flagrantes, se esperaría que corregir y editar estas entradas fuera una necesidad y que Wikipedia fomentara estas correcciones. Sin embargo, fuentes que hablaron con The Jerusalem Post después de sus intentos de editar contenido en árabe contaron una historia diferente.

"Desafortunadamente, la Fundación Wikimedia Internacional y la Comunidad de Wikipedia en inglés no cederán en cuanto al sesgo anti-Israel inherente en el sitio web, ni bloquearán permanentemente a usuarios que estén registrados para trabajar sistemáticamente en incrustar conocimiento sesgado, a pesar de que esto es una clara violación del principio de neutralidad de Wikipedia," dijo la Dra. Shlomit Aharoni Lir, Investigadora en la Universidad Bar Ilan y Universidad de Haifa y miembro fundador de Forum Dvorah, quien realizó varios estudios sobre el sesgo en la enciclopedia gratuita.

"La Fundación podría implementar herramientas de inteligencia artificial para monitorear la neutralidad y transmitir el mensaje de cero tolerancia al sesgo, ediciones parciales. Pero desafortunadamente, no están dispuestos a escuchar nada al respecto," agregó Aharoni Lir, quien señaló que hace un año se publicó un artículo en una revista científica sobre un grupo de editores que trabajaban sistemáticamente para sesgar las entradas relacionadas con el Holocausto, y en este caso también, la Fundación no intervino.

"Wikipedia es, en principio, un proyecto diseñado para empoderar y democratizar el conocimiento y fomentar la participación pública en la escritura y compartición de información. Pero lamentablemente, se convirtió en un proyecto de propaganda. Dada la enorme popularidad del sitio y la recuperación de las entradas de Wikipedia por Google, esto equivale a envenenar las mentes de millones en todo el mundo," concluyó Aharoni Lir.

Shira Gutgold, una investigadora independiente en la Wikipedia en árabe, añadió: "El hecho de que la pancarta siga ahí arriba significa que Wikimedia lo aprueba. Que permitan el uso de sus activos de marca de esta manera, incluyendo su logotipo y el 'espacio virtual' utilizado por la pancarta fuera del contenido definido del artículo, significa un respaldo tácito. Esto es especialmente llamativo, ya que las organizaciones suelen ser muy protectoras de sus activos de marca y normalmente no permiten su uso de esta manera."

Gutgold también señaló otros desafíos. "Existen muchos problemas relacionados con la terminología, que son más pequeños pero aún así muy importantes. Hay un esfuerzo continuo y extenso para cambiar las referencias anteriores a las FDI como 'el ejército de ocupación (israelí)', y a veces se refiere a los 'civiles' como 'colonos'. Hay un intento de legitimar la masacre basada en el documento 'Nuestra Narrativa' de Hamás y de ocultar o minimizar cualquier daño causado a los civiles."

Finalmente, Gutgold advirtió sobre las implicaciones de dejar que estas narrativas pasen desapercibidas. "Wikipedia se utiliza en las universidades como punto de partida para cualquier investigación y es utilizada popularmente como un aparato de verificación de hechos casi automático. El próximo gran desafío también involucrará a la IA y a los modelos de lenguaje que los entrenarán. Este es un frente no menos importante que el campo de batalla físico."

Magde Qasim, un activista druso israelí y experto en redes sociales, agregó que cuando intentó editar alguna de la información engañosa en diferentes artículos, descubrió que su cuenta fue suspendida. "Corregiría asuntos muy pequeños; por ejemplo, algunas ciudades árabes dentro de Israel estaban escritas bajo Palestina. Así que lo cambié a Israel y pronto descubrí que fue cambiado de nuevo a Palestina. Terminaron bloqueando mi cuenta por dos años", añadió.

Una cuarta fuente bien informada que prefirió permanecer en el anonimato confirmó que hay una diferencia sustancial entre las políticas de edición en la página en árabe y las de la página en inglés: "Los nuevos nombres de usuario no son definidos como editores, sino que se colocan en una especie de 'estado intermedio'. Cada una de sus ediciones va a una especie de 'cola de espera' que solo aquellos registrados como editores pueden aprobar. De lo contrario, no aparecerá en la entrada". La fuente añadió que hay alrededor de 1000 editores confirmados, que conforman un grupo cerrado, y solo ellos pueden hacer ediciones que sean aprobadas automáticamente.

Haciendo referencia a iniciativas coordinadas para revisar y reescribir información en Wikipedia, la fuente recordó que el pasado abril, hubo un caso en el que la Fundación Wikimedia bloqueó a varios editores que estaban involucrados en promover la censura en nombre del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica del régimen iraní, añadiendo que Wikimedia también debe hacer frente a este tipo de esfuerzos de la misma manera.

'Una gran crisis de gobernanza'

Ashley Rindsberg, responsable de la gran exposición de la feroz batalla que se está librando tras bastidores en Wikipedia, habló con el Post, afirmando que las relaciones entre Wikimedia y la Fundación Tides de tendencia progresista existen al menos desde 2015.

"Durante las últimas semanas he escrito sobre el cambio en la cultura interna de edición en Wikipedia. Las voces conservadoras fueron silenciadas durante las discusiones. Todo el ecosistema interno cambió después del 7 de octubre. El nivel de propaganda comenzó a aumentar entre el lado pro-palestino; la inundación es inimaginable", añadió Rindsberg.

Rindsberg también describió un aumento del contenido anti-Israel, como entradas tituladas "El sionismo como colonialismo de colonos", especialmente desde la Masacre del 7 de octubre. Según Rindsberg, esto también se reflejaba en las discusiones detrás de escena de las entradas, señalando a aproximadamente 40 editores que dedicaban su tiempo específicamente al contenido pro Palestina y a quienes considera que trabajaban en grupos y atacaban a otros editores de manera orquestada de facto. "La ferocidad de estos debates era asombrosa. Argumentaban en contra de la existencia de violaciones durante el festival Nova, afirmaban que los israelíes estaban violando a niños e incluso trabajaron para eliminar una imagen del clérigo palestino Hajj Amin Al-Husseini cuando visitó un campo de concentración. Están coordinando esfuerzos a pesar de que esto no está permitido formalmente en Wikipedia", agregó.

Para Rindsberg, la decisión tomada por la gestión de Wikipedia de permanecer inactiva sobre estos hallazgos es sorprendente. "Toda la ética de este sitio web es mantenerse neutral; de lo contrario, no tendríamos realmente una 'enciclopedia libre', sino más bien una máquina de propaganda en la que editores anónimos intentan influir en la mente de las personas, incluidas las posibilidades de intervenciones gubernamentales. Todos están utilizando la estructura y la ética de Wikipedia para ocultar lo que están intentando hacer.

"Wikipedia está enfrentando una gran crisis de gobernanza", agregó Rindsberg, señalando que aunque la administración puede saber lo que se está publicando sobre la actual cruzada anti-Israel en su sitio web, "aún no están completamente conscientes de la percepción pública de lo que Wikipedia es hoy en día. Hoy en día la gente sabe que Wikipedia se ha vuelto parcial y poco confiable", concluyó.

S., el trabajador de tecnología mencionado anteriormente, agregó: "Estas cosas no deberían ser ignoradas. Hay más de medio billón de hablantes nativos de árabe, y lo primero que ven cuando entran a Wikipedia es cómo Israel está cometiendo genocidio, bombardeando hospitales y escuelas, y actuando con una violencia inexplicable. La tendencia y la falta de neutralidad en Wikipedia en árabe (y también en inglés) contribuyen mucho a perpetuar el odio y el conflicto y a oscurecer la verdad.

"Dondequiera que mires, incluso en los temas más mundanos, encontrarás enemistad, prejuicios y una narrativa radicalmente parcial contra Israel. Incluso si no fuiste criado para odiar a Israel, lo obtendrás de esta manera y a través de estos lugares, esto es lo que verá cada niño árabe en Google, esto es lo que la IA les dirá de inmediato, y si no hacemos nada al respecto, solo empeorará".

Comentarios

Michal Wander Schwartz, CEO de Wikimedia Israel, comentó al Jerusalem Post: "Cada comunidad en Wikipedia opera de forma independiente y toma decisiones sobre políticas y contenido en el proyecto en su propio idioma. Desafortunadamente, la comunidad de Wikipedia en árabe ha decidido explotar los recursos de la marca Wikipedia para un uso político inapropiado. La comunidad de Wikipedia en hebreo y Wikimedia Israel manifestaron su protesta al respecto en los foros internacionales del movimiento Wikimedia, así como ante el comité ejecutivo de la Fundación Wikimedia, que desafortunadamente se abstiene de intervenir en la decisión de la comunidad árabe".

Wikimedia Global todavía no ha respondido a las solicitudes de comentarios del Post.