'Conspiración sionista': Teherán niega complot iraní para matar a Donald Trump

Estados Unidos ha acusado a un hombre iraní en relación con un presunto complot ordenado por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) para asesinar al presidente electo Donald Trump, informó el Departamento de Justicia el viernes.

En un comunicado, el departamento dijo que Shakeri había informado a las autoridades "que se le encargó el 7 de octubre de 2024 proporcionar un plan para matar" a Trump, dijo el departamento.

El departamento describió a Shakeri como un activo de IRGC que reside en Teherán. Dijo que emigró a Estados Unidos de niño y fue deportado en aproximadamente 2008 después de ser condenado por robo.

El departamento dijo que había acusado a otras dos personas en relación con su presunta participación en un complot para matar a un ciudadano estadounidense de origen iraní en Nueva York.

Funcionarios afiliados a Trump advirtieron que el intento de asesinato probablemente llevaría a más sanciones contra Teherán.

The spokesperson Esmaeil Baghaei, categorically dismissed allegations that Iran was involved in attempts to assassinate former and current US officials and described the claims as completely baseless and rejected. Baghaei highlighted that similar accusations have been made in… pic.twitter.com/hpVXYYHhdU