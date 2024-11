¿Qué pasó con las promesas de Irán de vengarse Israel?

Antes de las elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre, se difundieron rumores en las redes sociales de que Irán podría atacar a Israel la noche de las elecciones.

Esto tendría sentido para Irán porque Estados Unidos estaría enfocado en la política interna, y Irán podría sentir que puede salir impune con un gran y complejo ataque multi-frontal contra Israel. Sin embargo, los iraníes no atacaron. A pesar de haber estado jactándose desde finales de octubre de que "retaliarían" contra Israel por los ataques aéreos de Israel sobre Irán.

Irán sabe que es el agresor. Atacó a Israel en abril. Atacó nuevamente el 1 de octubre, lanzando 180 misiles balísticos sobre Israel. Israel respondió con ataques de precisión en Irán el 26 de octubre.

Irán ha estado fanfarroneando sobre otra ronda de ataques a Israel desde finales de octubre. El régimen de Teherán no ha quedado completamente en silencio. Sin embargo, los rumores de un ataque el 5 de noviembre parecen haber desaparecido. Además, los rumores sobre un "enjambre de drones" lanzado desde Irak, Siria y Yemen también desaparecieron después de que se difundieran los rumores en los canales de la Guardia Revolucionaria en Telegram el 4 de noviembre.

La gente en Teherán no está completamente en silencio. El subcomandante de la IRGC, Ali Fadavi, emitió una declaración amenazante el 6 de noviembre. Sin embargo, no es el tipo de oficial del que se esperarían amenazas serias. Se esperaría más charla por parte de los iraníes. ¿Dónde se fue la charla? Los medios estatales iraníes parecen estar temporalmente enfocados en otros temas, como el acercamiento diplomático. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS)

Medios de Irán

¿Sobre qué están hablando los canales de medios de la IRGC como Tasnim en estos días? Tasnim tiene artículos sobre los misiles de largo alcance de Hezbollah. Recientemente, Hezbollah ha aumentado los disparos de cohetes apuntando a objetivos de largo alcance en Israel. También ha estado disparando grandes cantidades de cohetes en el norte.

La IRGC también está enfocada en una campaña contrainsurgencia en la provincia de Baluchistán en Irán, cerca de la frontera con Pakistán. Fadavi, a pesar de toda su fanfarronería, ha estado hablando sobre el uso de hospitales militares iraníes para servir a los ciudadanos de Irán.

En noviembre, Tasnim también publicó un artículo sobre un experto en misiles iraní, Hassan Assan Tehrani Moghaddam, y su historia en el desarrollo del misil balístico táctico Fateh para Irán. Moghaddam era un oficial militar iraní en las Fuerzas Aeroespaciales de la IRGC y arquitecto clave del programa de misiles balísticos de Irán.

Irán parece estar apoyándose en Hezbollah para llevar a cabo ataques. El medio pro-iraní al-Mayadeen declaró el 7 de noviembre: "A pesar de la constante inteligencia y actividad de la Fuerza Aérea Israelí, la resistencia [Hezbollah] ha aumentado el ritmo de sus operaciones cualitativas, que se enmarcan en la serie de operaciones 'Khaybar', dirigiendo ataques concentrados y estudiados a centros estratégicos y de seguridad israelíes, instalaciones y bases, hasta una profundidad de 145 km dentro de Palestina ocupada, utilizando misiles y drones cualitativos".

Esto hace referencia a recientes ataques de Hezbollah en Israel central utilizando misiles. Tal Inbar, un experto en tecnología de misiles, espacio y drones, publicó en redes sociales que Hezbollah había utilizado un Fateh 110 en su ataque dirigido a Israel central. El uso reportado del misil Fateh puede estar relacionado con el rol de Moghaddam en el programa de misiles que desarrolló este misil.

La pregunta que queda es si Irán atacará directamente a Israel. Axios había informado que Irán también podría golpear a Israel desde Iraq. Las milicias iraquíes respaldadas por Irán han estado en el centro de atención en las últimas semanas. Si Irán elige un ataque más pequeño utilizando intermediarios, demostrará que quiere reducir las tensiones en la región.

Puede que haga esto mientras observa cómo el presidente entrante de los Estados Unidos, Donald Trump, elige prepararse para su regreso al cargo. Irán probablemente ha visto informes de que Brian Hook, Representante Especial para Irán de Trump, fue suspendido en el primer mandato y está listo para regresar a la administración.

Los medios han informado que el antiguo enviado especial de Trump para Irán está haciendo un regreso a medida que se forma la nueva administración en transición, lo que probablemente señala una política estricta hacia Irán. "Brian Hook, un alto funcionario del Departamento de Estado durante la primera administración de Trump, se espera que lidere el equipo de transición de Trump en el Departamento de Estado, según tres fuentes familiarizadas con el asunto", informó CNN.

Irán podría ser reacio a crear una crisis, sabiendo que Hook y otros están regresando a la administración. Saben lo que sucedió la última vez cuando Estados Unidos mató a Qasem Soleimani. Irán tiene una memoria aguda, y saben que también intentaron atacar a funcionarios estadounidenses de la antigua administración de Trump. Irán sabe que los recuerdos no se desvanecerán en Washington con respecto a las transgresiones de Irán.