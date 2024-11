El juego de Qatar como mediador y anfitrión pone en riesgo a los rehenes

Después de hospedar a líderes de Hamas en comodidad durante más de una década, han surgido informes de que Qatar les ha pedido al grupo que se vaya.

Hamas era un grupo mucho más débil cuando se trasladó a Qatar en 2012. Creció exponencialmente más poderoso en Gaza, incrementando su arsenal de cohetes y sus amenazas a Israel mientras era hospedado por Doha.

Qatar también es un importante aliado no perteneciente a la OTAN de Estados Unidos, lo que significa que un aliado de Estados Unidos hospeda al grupo que masacró a más de 1,000 personas el 7 de octubre de 2023.

El 9 de noviembre, las historias sobre Qatar expulsando a Hamas cambiaron su enfoque hacia Doha, diciendo que podría terminar su papel como mediador en el acuerdo de rehenes.

Los rehenes han sido retenidos por Hamas en Gaza durante 400 días, y Doha se ha presentado como ayudando a que se lleve a cabo un acuerdo.

Ismail Haniyeh, máximo líder del grupo islamista palestino Hamás, se reúne con personas que ofrecen sus condolencias tras la muerte de tres de sus hijos en un ataque israelí en la ciudad de Gaza, en Doha (Qatar) el 11 de abril de 2024. (credit: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS)

Sin embargo, después del primer acuerdo en noviembre, no se han producido tales acuerdos. Los rehenes ancianos y los niños, como los niños Bibas, no fueron liberados.

Los EE.UU. y otros países no han logrado que sus ciudadanos sean liberados.

Esto plantea preguntas sobre si Doha ha estado ayudando en las negociaciones o asegurándose de que Hamas obtenga el acuerdo que Hamas desea.

Ahora que parece haber presión sobre Doha para expulsar a Hamas, Qatar está argumentando que ya no actuará como mediador, amenazando básicamente el destino de los rehenes porque un acuerdo sería aparentemente más difícil sin Doha en el medio.

Para entender cómo llegamos a este punto, vale la pena mirar hacia atrás en la historia.

Doha ha logrado posicionarse como indispensable al albergar al grupo que llevó a cabo el 7 de octubre y luego hacer parecer que tener a Hamas en Qatar de alguna manera ayudaría con un alto el fuego o un acuerdo de rehenes.

Uno podría preguntarse, si Hamas nunca hubiera estado en Qatar, ¿habría crecido lo suficiente como para ejecutar el 7 de octubre? Uno también podría preguntarse cómo ninguno de los servicios de inteligencia en la región tuvo alguna pista de que este ataque sin precedentes estaba a punto de ocurrir.

Si tener a Hamas en Doha era beneficioso, entonces, ¿por qué no previno la peor masacre de judíos desde el Holocausto? Si era beneficioso tener a Hamas en Qatar, entonces, ¿por qué no se moderó Hamas a través de la presión de Doha? ¿Por qué Qatar no condenó el 7 de octubre?

¿Por qué Doha no parecía sorprendida ni siquiera por el ataque de Hamas? Uno pensaría que la mayoría de los países que albergan a un grupo se sorprenderían si ese grupo cometiera una masacre de más de 1,000 personas.

La presencia de Hamas en Doha ha estado en el centro de atención durante años. Cada vez que se intentaba sacar a Hamas de Doha, había resistencia.

El argumento era que era mejor tener a un socio y aliado occidental albergando a Hamas porque esto facilitaría el diálogo con el grupo.

Además, el financiamiento fluía desde Doha hacia Gaza. Este financiamiento incluía dinero para la reconstrucción después de la guerra de 2014, y también incluía dinero que pagaba los salarios de Hamas.

La teoría era que el dinero calmaría a Hamas. Si el dinero se detuviera, Hamas iría a la guerra.

El problema con la teoría de tener a un aliado occidental albergando a un grupo terrorista extremista es que no hay evidencia de que tener a Hamas en Doha haya disminuido las posibilidades de guerra.

De hecho, la guerra actual en Gaza es la peor en la historia de Gaza. Si Qatar hubiera sido verdaderamente útil, entonces la guerra se habría evitado o limitado.

Si Hamas hubiera sido alojado solo por Irán, ¿sería peor la guerra en Gaza? ¿Sería peor el 7 de octubre? Es difícil imaginar cómo.

La estrategia más amplia de Hamas

La organización de Hamas en Doha era parte de una estrategia global más amplia. Qatar también se posicionó como anfitrión de los Talibán para poder ser un conducto clave entre Estados Unidos y los Talibán.

También se posicionó como mediador con Irán debido a las buenas relaciones de Qatar con la República Islámica. Como tal, Doha se convirtió en el intermediario de muchos acuerdos en la región y a nivel mundial.

Las relaciones de Doha han sido destructivas en el pasado. Por ejemplo, su alojamiento de los Talibán allanó el camino para su regreso en 2021, y los Talibán han restringido los derechos de las mujeres en Afganistán.

Es probable que, después de haber logrado devolver a los Talibán al poder, Qatar creyera que también podría llevar a Hamas al poder en Cisjordania.

Qatar no parece ser un mediador neutral. A menudo parece preferir grupos más radicales, como Hamas, los Talibán o grupos vinculados a la Hermandad Musulmana.

Sin embargo, Doha también sabe cómo ser flexible. Durante la crisis del Golfo, cuando Arabia Saudita y otros estados árabes rompieron relaciones con Qatar, resistió la tormenta hasta que pudo reconciliarse con Riad. También se ha reconciliado con El Cairo.

Qatar es un aliado cercano de Turquía, y ambos países comparten intereses en general. Ambos son oficialmente aliados de Occidente, pero también están dispuestos a colaborar con los enemigos de Occidente.

Ambos creen que esta política independiente les beneficia más que simplemente estar del lado de Occidente. Equilibrar relaciones con Occidente y otros países, como Irán, puede hacer que el "mediador" sea indispensable para ambas partes.

Ahora, informes indican que en lugar de expulsar a Hamas, Doha podría estar amenazando con poner fin a su papel como mediador.

Esto aparentemente presenta a Israel y a Estados Unidos con lo peor de ambos mundos. Hamas podría permanecer en Qatar, y Doha no mediaría.

La verdadera historia probablemente sea más compleja. Qatar ha insinuado en el pasado que cualquier presión que reciba de Washington, o incluso críticas a su rol en el Congreso, podrían perjudicar las conversaciones sobre rehenes.

En esencia, Doha se posicionó como mediador al albergar a Hamas y luego intentó presionar a los países para que lo utilizaran como mediador.

Este no es un lugar neutral para estar cuando la mediación es el negocio. No es altruista; está albergando a propósito a Hamas para poder convertirse en el mediador y para que los países tengan que pasar por Doha para lograr que las cosas se hagan.

Los informes de que se pidió a Hamas que se fuera podrían ser un globo sonda, y la decisión de Doha de luego afirmar que está terminando su papel como mediador podría estar diseñada para enviar un mensaje a Israel y a Estados Unidos de que si hay alguna presión sobre Doha, entonces Catar se retirará, y las conversaciones de rehenes y ceses al fuego terminarán.

Esto luego se utilizaría para presionar a Israel afirmando que ningún otro país intervendría como mediador.

Las elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre también podrían jugar un papel aquí. Los informes indican que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que termine la guerra en Gaza.

Doha podría estar señalando a la próxima administración que no será amenazada con presionar a Hamas para que termine la guerra y que cualquier intento de sacar a Hamas de Doha resultará en una guerra más larga.

Por supuesto, Estados Unidos y otros podrían descubrir este farol. Sin embargo, el objetivo general de Qatar es mantener la pelota en su campo y asegurarse de que sea la opción principal en la región siempre que haya conflictos.