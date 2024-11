El dominio global de Irán: La yihad y el anhelo de democracia interna

En la compleja red de geopolítica contemporánea, Irán bajo el Ayatolá Ali Khamenei ha surgido como un imperio en la sombra, con su alcance que se extiende mucho más allá de las fronteras nacionales. A través de una combinación de ambición ideológica y una vasta red de intermediarios, la influencia de Irán se siente en lugares tan variados como Beirut, Gaza y los corredores de poder en las capitales occidentales.

Para Afshin Ellian, filósofo y profesor de derecho holandés-iraní, esta expansión del poder iraní no se trata solo de influencia territorial; es una cruzada ideológica que borra las fronteras nacionales de Irán a favor de una agenda religiosa más amplia. Ellian habló con The Jerusalem Post sobre los posibles riesgos y una estrecha ventana de oportunidad para el futuro democrático de Irán.

Para Ellian, la visión ideológica de Khamenei no es solo retórica, sino una convicción arraigada que trasciende las fronteras de Irán mismo. Él explicó: "La creencia de Ali Khamenei en la umma, la comunidad islámica global, no es solo retórica. Es una convicción arraigada que borra las fronteras nacionales de Irán, subordinando a su gente a una misión ideológica". Esta visión, argumenta Ellian, refleja la ambición más grande de Khamenei: construir un imperio en el que el pueblo iraní no sea más que peones en un juego geopolítico mucho más grande.

"La visión de Khamenei se extiende desde Teherán hasta Gaza y Damasco, llevando la ideología teocrática y la militancia a la puerta del Oeste. 'En la mente de Khamenei, su umma justifica cualquier sacrificio', explicó Ellian. 'Por eso no duda en apoyar a los representantes en Líbano, Siria o Iraq, incluso cuando los iraníes están sufriendo en las calles'. EL LÍDER SUPREMO IRÁN Ayatolá Alí Jamenei habla durante una reunión en Teherán el domingo. Cuando el ex líder supremo Jomeini dijo: ''Exportaremos nuestra revolución a todo el mundo hasta que el grito ''No hay más dios que Alá'' resuene en todo el mundo'', lo decía en serio, afirma el escritor. (credit: WEST ASIA NEWS AGENCY/REUTERS)

Ellian, quien ha vivido en el exilio desde 1989 en Holanda y está en la lista de asesinatos del régimen iraní, ha hecho de exponer las complejidades de la élite gobernante de Irán y ofrecer una visión de las luchas del pueblo iraní su trabajo de vida. Hablando desde un lugar de exilio y esperanza, Ellian argumenta que los problemas arraigados de Irán provienen de un imperio ideológico construido con ambiciones ilimitadas y representantes, carente de identidad nacional. Sin embargo, sostiene que el verdadero cambio radica en el potencial de una Irán democrática y secular.

'En el Medio Oriente, hay una línea que va desde Teherán hasta Bagdad, Damasco, Beirut y Tel Aviv', reflexionó Ellian. 'Irán de Khamenei no piensa en términos de nación; en cambio, su ummah se extiende más allá de Irán, abarcando a iraquíes, sirios, personas en Gaza, Líbano e incluso estudiantes en Occidente. Khamenei no reconoce fronteras'."

En su crítica de las ambiciones imperiales de Jhamenei, Ellian traza un paralelo histórico contundente. "Así como Hitler necesitaba a los judíos como un 'enemigo absoluto', la ummah de Khamenei no puede existir sin un adversario", afirma, comparando las tácticas de Khamenei con las de regímenes totalitarios pasados. Este concepto de un 'enemigo absoluto' es esencial para sostener el imperio ideológico, alimentando un imperio fantasma alimentado por la construcción de un enemigo ficticio.

Las acciones de Khamenei solo refuerzan el argumento de Ellian. Tras los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre, el elogio de Khamenei a los terroristas fue inequívoco: "Besaré las manos de quienes planearon los ataques", declaró Khamenei, una afirmación que Ellian interpreta como una peligrosa confirmación del yihad global. "La idea de que un líder besaría las manos de terroristas en lugar de priorizar el bienestar de sus propios ciudadanos dice mucho sobre la lealtad de Khamenei", comentó Ellian. "Esto es una traición al pueblo iraní".

Los iraníes comunes a menudo han sido cautelosos de salir a las calles debido a la naturaleza opresiva del régimen. Sin embargo, estallidos esporádicos de disturbios civiles sí ocurren, notablemente el Movimiento Verde iraní de 2009, un movimiento político que surgió después de las elecciones presidenciales iraníes del 12 de junio de 2009 y duró hasta principios de 2010 y la Revuelta de Ciro el Grande de 2016, una protesta pro-monarquía iraní que tuvo lugar en el Tumba de Ciro el Grande en el Día de Ciro el Grande, que llevó a protestas que pedían un cambio de régimen.

Quizás la resistencia más famosa que ha golpeado a la República Islámica desde la caída del Sha ocurrió hace dos años. También estallaron protestas en Irán en septiembre de 2022 después de la muerte de Mahsa Amini, una mujer kurda iraní de 22 años que falleció en custodia policial después de ser arrestada por la Patrulla de Guía por presuntamente violar la estricta ley de hiyab del país. Las protestas, inicialmente desencadenadas por la muerte de Amini, pronto se convirtieron en un movimiento más amplio contra las políticas opresivas del gobierno, especialmente su control sobre los derechos y libertades de las mujeres. En respuesta, el gobierno iraní implementó medidas severas, incluidos cortes de internet, restricciones en redes sociales y el uso de gases lacrimógenos y munición real para reprimir a los manifestantes. Para la primavera de 2023, las protestas habían disminuido en gran medida, pero el régimen gobernante seguía firmemente en control.

En la búsqueda de un imperio impulsado por la umma, el liderazgo de Khamenei ha confiado en gran medida en dos entidades: el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y un sofisticado aparato de inteligencia. "El IRGC ha perfeccionado el arte de la subversión, la inteligencia y la coerción", dice Ellian, añadiendo que Khamenei ha hecho que sus oficiales de inteligencia estudien manuales de la KGB soviética, inculcándoles técnicas de control ideológico y represión. "Están entrenados no solo para vigilar a Irán, sino también para infiltrarse en comunidades en el extranjero, difundir su mensaje, reprimir a los disidentes y proteger los intereses del régimen donde sea que se encuentren". EL LÍDER SUPREMO DE IRÁN, el ayatolá Alí Jamenei, ha ganado miles de millones de dólares gracias al control de la economía iraní, según Sazegara. Aquí, Jamenei habla durante una reunión en la exhibición de logros de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC en Teherán en 2023. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

La influencia del IRGC se extiende a los rincones más oscuros del crimen global, especialmente en el tráfico de drogas. Se sabe que opera rutas de comercio de heroína y metanfetaminas en colaboración con carteles internacionales, financiando sus actividades paramilitares y sus grupos terroristas.

“El IRGC se ha convertido en una de las mayores redes de tráfico de drogas en el mundo”, declaró Ellian. “Las ganancias de drogas como la heroína, cultivada en Afganistán, alimentan a Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza e incluso facciones terroristas más allá del Medio Oriente”. A través de estas actividades, el imperio de Khamenei se autofinancia, perpetuando un sistema en el que las vidas y el bienestar de los iraníes se sacrifican en aras de las ambiciones regionales de Khamenei.

Mientras tanto, la joven población de Irán crece cada vez más frustrada. Afshin Ellian pinta un vívido cuadro de desilusión generalizada en Irán, donde los ciudadanos ven las obsesiones ideológicas de Khamenei como una traición a la nación misma. “Esta insatisfacción ha encontrado voz en organizaciones como el Frente 7 Aban (Solidaridad por la liberación de Irán) nombrado en honor al séptimo día del mes persa Aban o Día de Ciro”, dice Ellian. “Estos disidentes están clamando por un Irán secular y democrático que se preocupe por los suyos, no por un imperio religioso”.

"Los iraníes están cansados de financiar a los intermediarios de Jamenei-Hezbollah, Hamas y otros grupos que desvían recursos de las escuelas y hospitales iraníes", dijo Ellian al Post. "Nuestra gente quiere una agenda centrada en Irán, sin interferencias en otros países".

La rechazo del pueblo iraní a las intervenciones extranjeras es evidente, según Ellian. "Los iraníes ven las alianzas de Jamenei como una traición. Cuando Hamas atacó a Israel, muchos iraníes reaccionaron con furia, preguntándose, '¿Por qué deberíamos sufrir por Gaza o Líbano? Mi vida es por Irán, no por los sueños transnacionales de Jamenei: Ni Gaza ni Líbano, Mi Vida por Irán'.

Con la salud de Jamenei en declive y la cuestión de la sucesión en el aire, Ellian ve una oportunidad para el cambio. "Existen varios contendientes, pero ninguno de ellos ofrece esperanza al pueblo", dijo al Post. Figuras como el hijo de Jamenei, Mojtaba, se aferran a la misma visión imperial, asegurando que las ambiciones transnacionales del régimen continúen incluso después de la partida eventual de Jamenei. Sin embargo, la incertidumbre en torno a la salud de Jamenei podría abrir una ventana para la reforma, si Occidente elige actuar de manera decisiva en apoyo a los disidentes iraníes.

La obsesión del régimen por proteger y extender la umma no morirá con Khamenei”, agregó Ellian, sin embargo. “Aunque su ausencia podría generar la suficiente incertidumbre para crear espacio para el cambio”.

Ellian cree que esto podría ser una oportunidad para que Occidente apoye a los disidentes iraníes de formas sin precedentes. Al apoyar herramientas tecnológicas que evitan la censura, permitiendo que los manifestantes se movilicen sin temor a la vigilancia, la oposición iraní podría ganar un impulso crucial. “El pueblo iraní necesita una red de apoyo para superar el abrumador poder del IRGC”, dice. “Son capaces de una valentía increíble, pero la valentía por sí sola no es suficiente contra un régimen tan arraigado como este”.

¿Qué está en juego para Khamenei?

Ellian considera que las apuestas ante el fallecimiento o sucesión de Khamenei son increíblemente altas. “El régimen no es una fortaleza invencible”, dice, “pero exige a las potencias occidentales entender que la verdadera amenaza del régimen iraní no es solo nuclear. Es una cruzada ideológica, una que se extiende desde Teherán hasta Líbano y Europa”. Ellian advirtió que el alcance de Irán se extiende a universidades internacionales, mezquitas y centros comunitarios en Occidente. “La inteligencia iraní ha alimentado células durmientes, conexiones con el crimen organizado y grupos estudiantiles leales a la línea de Khamenei. Los líderes occidentales deben ser conscientes de que el imperio invisible de Khamenei ya está dentro de sus fronteras”.

Para aquellos en el exilio como Ellian, un Irán secular representa esperanza y un regreso a una antigua herencia cultural que valora la justicia, la cooperación y la paz. "Los iraníes anhelan un futuro que celebre la identidad persa en lugar de la ideología islamista", afirma. Y símbolos de ese orgullo cultural, como el Príncipe Heredero Reza Pahlavi, han recibido un significativo apoyo popular dentro del país, incluso entre aquellos que prefieren una república en lugar de una monarquía. "El Príncipe Pahlavi representa menos el poder político y más un símbolo unificador, alguien que encarna lo que realmente quieren el pueblo iraní".

Reza Pahlavi destaca como un símbolo de unidad para esta nueva visión de Irán. Aunque algunos disidentes prefieren una república, Ellian señala que Pahlavi trasciende la política. "No es visto como una figura ávida de poder, sino como una fuerza unificadora, un emblema de la resistencia iraní. Su visita a Jerusalén en 2021 fue simbólica, ya que muchos iraníes apoyaron su acercamiento a Israel, como una señal de amistad, no de hostilidad, y una visión fresca para el futuro.

Ellian cree que esta visión podría convertirse en realidad con el apoyo occidental. Insta a los líderes mundiales a ayudar a los iraníes cortando las sofisticadas redes de vigilancia de Teherán, permitiendo que las protestas crezcan. "Los iraníes son valientes pero carecen de apoyo. Su movimiento ganaría fuerza si pudieran comunicarse libremente durante las protestas sin temor a ser arrestados de inmediato. El coraje civil nace del saber que no estás solo".

Ellian también advirtió sobre el alcance global de la guerra ideológica de Irán, que se extiende a redes de crimen organizado y grupos estudiantiles en Occidente. "Los secuaces de Irán no solo residen en el Medio Oriente, se infiltran en Europa y América del Norte, apuntando tanto a disidentes como a comunidades judías. Las organizaciones estudiantiles respaldadas por Irán y las conexiones con carteles representan una amenaza de seguridad significativa".

A pesar de estos obstáculos, la fe de Ellian en el pueblo iraní sigue siendo inquebrantable. "Irán es como fuego bajo la ceniza", dijo. "La gente está enojada y es resistente. Con el apoyo adecuado, podemos crear un Irán laico, pacífico y democrático que fomente la cooperación en lugar del conflicto. El futuro de Irán debería ser sobre cooperación, amistad y democracia", concluyó. "Cuando llegue ese día, no solo será una victoria para el pueblo iraní, sino un triunfo para el mundo".