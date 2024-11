¿Ambos pueden ganar? Israel y Hezbolá con metas distintas en juego

Hezbolá está preparando el terreno para reclamar la victoria en la lucha con Israel.

Israel lanzó la Operación Flechas del Norte contra Hezbolá el 23 de septiembre. La operación ha continuado durante seis semanas. Israel ha llevado a cabo numerosos ataques aéreos en Beirut, Tiro y Baalbek. En la frontera, las FDI han realizado operaciones limitadas en pueblos hasta uno o dos kilómetros de la frontera.

Mientras informes en Israel evalúan que Hezbolá podría haber perdido el 80% de su arsenal de cohetes y también haber perdido a 2,000 combatientes, Hezbolá muestra una cara valiente afirmando que Israel no ha logrado sus objetivos.

Esta es una diferencia importante en la medida de la victoria. Israel quiere devolver a los residentes al norte de Israel. Hezbolá asume que mientras no se vea obligado a cumplir con la Resolución 1701 de la ONU o desarmarse o mudarse al norte del Litani, entonces ha ganado.

¿Podrían tanto Israel como Hezbolá "ganar"? Posiblemente, porque sus objetivos son diferentes.

La agencia de noticias Tasnim de Irán tiene un artículo del domingo argumentando que Hezbolá continúa lanzando cohetes a Israel desde el sur del Líbano. Por lo tanto, según esta narrativa Irán-Hezbolá, Hezbolá está ganando.

El principal "eje de enfrentamientos", dice el artículo, tiene lugar a lo largo de una línea de pueblos como Meiss el-Jabal, Aitaron, Kfar Kela y Khaim. El humo se eleva mientras el fuego quema en un sitio dañado, en las secuelas de los ataques israelíes, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, 9 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/Haider Kadhim)

"Los sionistas, que no lograron alcanzar ninguno de sus objetivos después de semanas de intentar infiltrarse en Líbano por tierra en las áreas fronterizas de este país con Palestina ocupada, ahora afirman haber completado sus operaciones en el sur de Líbano, y hablan de una retirada inminente", afirma el informe.

El informe hace referencia a comentarios de un experto jordano en asuntos militares de la región, el Mayor General Faez al-Dawiri, en un análisis sobre cómo Israel podría anunciar pronto el fin de las operaciones en Líbano.

"La operación [de Israel] se ha llevado a cabo para obligar a Hezbolá a retirarse al otro lado del río Litani o para crear una zona de amortiguamiento en las fronteras", afirma el informe. "Israel no ha podido alcanzar sus objetivos de guerra en Líbano". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El informe dice que Hezbolá sigue presente en áreas del sur de Líbano. "Como en la Franja de Gaza, que ha sido completamente destruida, pero la resistencia allí sigue presente en todas las áreas y luchando contra los sionistas".

El informe continúa señalando que el experto militar jordano señaló "durante las últimas tres semanas, hemos presenciado una disminución en la intensidad de los conflictos en el terreno en las fronteras de Líbano y el retroceso de las fuerzas israelíes hacia la línea azul, lo que parece ser una pausa y un retroceso táctico, y se hizo cuando las fuerzas sionistas lograron sus objetivos en las áreas fronterizas de Líbano. Fallaron y se dieron cuenta de que necesitaban volver a leer la escena en el terreno".

El artículo señala que Hezbolá ha podido lanzar cohetes de alcance medio y largo que siguen amenazando a Tel Aviv, Haifa y la Baja Galilea.

"Las evaluaciones muestran que el ejército israelí no anunciará el fin de las operaciones terrestres en Líbano antes de llegar a un acuerdo político".

El informe también cita comentarios de Elías Hanna, un general retirado del ejército libanés. Él relató los acontecimientos en el terreno en el sur de Líbano y dijo que "el ejército sionista está tratando de sacar a los combatientes de Hezbolá, especialmente las fuerzas especiales Radwan, de las fronteras, pero se enfrenta a muchos problemas para lograr este objetivo".

El general libanés dijo que Israel había intentado destruir mucha infraestructura de Hezbolá cerca de la frontera. Dijo que "en la actualidad, las divisiones 164, 36, 91, 98 y 210 del ejército sionista están en las fronteras de Líbano y han hecho muchos esfuerzos para avanzar hacia las áreas libanesas, pero no han tenido éxito".

También señaló cómo Hezbolá continúa golpeando el centro y norte de Israel con misiles. Mencionó un reciente intento de Hezbolá de atacar un área en las "inmediaciones del Aeropuerto Ben-Gurion".

Por último, el oficial libanés dijo que Israel había intentado recientemente entrar en Bin Jbeil, en el sur de Líbano, "pero no ha tenido éxito hasta ahora, y por otro lado, la ciudad de Maroun al-Ras, en el sur de Líbano, está siendo testigo de una importante batalla decisiva entre Hezbolá y el ejército del régimen ocupante".

El mensaje general es claro. Irán y Hezbolá están preparándose para reclamar la victoria en Líbano si Israel dice que está poniendo fin a las principales operaciones allí.