Ministro de Relaciones Exteriores de Irán y Fuerza Quds refuerzan relaciones con Irak

El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, mantuvo conversaciones con el Asesor de Seguridad Nacional de Irak, Qasim al-Araji, en Teherán el domingo por la tarde, según los medios estatales iraníes. Se mostraron fotos de los hombres reunidos. Las reuniones se producen mientras se difunden en línea fotos que muestran al jefe de la Fuerza Quds, Ismail Qaani, reuniéndose con Araji en Teherán también.

Este es un avance importante, que ilustra cómo Irán busca mayores avances en Irak, tanto a través de la IRGC como a través de canales diplomáticos.

Araghchi y Araji se reunieron en medio de una cumbre conjunta de la Liga Árabe y la Cumbre Islámica que se celebra en la vecina Arabia Saudita. También tuvo lugar mientras milicias iraquíes afirmaban más ataques con drones a Israel. Irán e Irak emitieron un comunicado en el que expresan su deseo de una cooperación en seguridad más profunda.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní "dijo que la cooperación en seguridad entre los dos países es muy importante, argumentando que profundizar dicha cooperación conduciría al mayor desarrollo de las relaciones bilaterales, especialmente los lazos económicos", según la IRNA de Irán.

"Consideramos la seguridad de Iraq como la seguridad de Irán y esperamos que con la plena implementación del acuerdo de seguridad, se establezca una seguridad sostenible en las áreas fronterizas de los dos países", dijo Araghchi. Los hombres discutieron cómo el presidente iraní Pezeshkian había visitado recientemente Iraq. Los dos países están trabajando hacia un acuerdo bilateral.

El primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, observa mientras el asesor de Seguridad Nacional de Iraq, Qasim al-Araji, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, firman el acuerdo de seguridad que incluye la coordinación en la protección de las frontera (credit: IRAQI PRIME MINISTER MEDIA OFFICE/HANDOUT VIA REUTERS)

Irán tiene una profunda influencia en Iraq y también cuenta con un número de milicias respaldadas por Irán en Iraq que han estado llevando a cabo ataques contra Israel.

"Al-Araji además dijo que Iraq considera la seguridad de Irán como su propia seguridad, y cualquier acción contra Irán será respondida por el gobierno central en Bagdad y la Región del Kurdistán de Iraq", dijo la agencia de noticias estatal iraní. "Teherán y Bagdad firmaron su pacto de seguridad en 2023. Parte del acuerdo incluye desarmar a grupos terroristas separatistas que operan contra Irán", agregó IRNA.

Mientras tanto, Ali Asghar Khaji, asesor senior del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, está reuniéndose en Astaná, Kazajistán. Estaba allí para discutir sobre Siria. Astaná ha sido sede de conversaciones sobre el futuro de Siria durante más de cinco años. Irán usó las reuniones en Astaná para afirmar que Israel tiene "ambiciones expansionistas" en la región. "Khaji hizo estas declaraciones durante una reunión con Mustafa Yurdakul, negociador senior de Turquía, y su delegación en Astaná, Kazajistán, el lunes.

Las conversaciones de Astaná

Las discusiones formaron parte de la 22ª ronda de las conversaciones de Astaná sobre Siria", informó la IRNA. Irán resaltó el papel de Israel en Siria. El funcionario turco resaltó "los ataques aéreos israelíes en Siria". Ankara también llamó a Israel a detener la "agresión" en Siria, según la IRNA. "En una reunión separada, Khaji también habló con Alexander Lavrentiev, enviado especial de Rusia para Siria y jefe del equipo negociador ruso en Astaná", señaló el informe. Ha habido rumores en el último año de que el régimen de Siria podría normalizar los lazos con Ankara. Rusia respalda al régimen sirio, al igual que Irán.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán ha destacado la importancia de los lazos con Pakistán. Además, Irán recientemente tuvo una delegación en Líbano. Mohammadreza Raouf Shaibani, el representante especial del Ministro de Relaciones Exteriores de Irán para la región de Asia Occidental, regresó recientemente de Líbano, según informes. Shaibani también se reunió con Araghchi el domingo, aparentemente antes del viaje a Iraq. Informó al principal enviado iraní sobre lo que estaba sucediendo en Líbano.

"Señalando los éxitos y logros del movimiento de resistencia de Hezbollah y del pueblo libanés al enfrentar la agresión del régimen sionista, el informe destaca el peligro que representa el enfoque militar y de seguridad del régimen sionista para la estabilidad y seguridad de la región de Asia Occidental", señaló la IRNA.