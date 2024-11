Israel golpea instalaciones nucleares de Irán, impactando su capacidad nuclear

El ataque israelí a finales de octubre en el complejo militar de Irán en Parchin obstaculizó significativamente la capacidad de Irán para desarrollar una bomba nuclear, en caso de que decida hacerlo, según dos altos funcionarios israelíes.

El equipamiento sofisticado destruido en el ataque era esencial para la formación y prueba de explosivos plásticos que encierran uranio en un dispositivo nuclear, crucial para iniciar una reacción en cadena nuclear. Este equipamiento fue previamente utilizado por Irán antes de congelar su programa nuclear militar en 2003.

Durante el último año, Irán ha retomado investigaciones relacionadas con armas nucleares, según funcionarios estadounidenses e israelíes, aunque no ha dado pasos concretos hacia la construcción de una bomba nuclear. Los funcionarios israelíes señalaron que si Irán decide desarrollar armas nucleares, necesitaría reemplazar el equipamiento destruido.

Creen que la inteligencia israelí o estadounidense probablemente detectaría cualquier intento de Irán de construir o adquirir tal maquinaria. "Este equipo es un cuello de botella. Los iraníes están atascados sin él", afirmó un alto funcionario israelí. Una imagen de satélite muestra las instalaciones de fundición de motores de cohetes de Khojir, tras lo que un investigador estadounidense dijo que fue un ataque aéreo israelí contra un edificio que formaba parte del extinto programa de desarrollo de armas nucleares de Irán, cerca de Teherán, Irán (credit: Planet Labs Inc/Handout via REUTERS)

La instalación Taleghan 2 dentro del complejo militar de Parchin se utilizaba antes de 2003 para probar explosivos necesarios para un dispositivo nuclear. Esta actividad se detuvo cuando Irán suspendió su programa nuclear militar. Además, el equipo destruido había estado almacenado en el sitio desde al menos 2003, según funcionarios israelíes.

Funcionarios estadounidenses e israelíes informaron que Irán reanudó actividades científicas en el último año que podrían servir como base para el desarrollo de armas nucleares, aunque también podrían presentarse como investigación civil. "Realizaron trabajos científicos que podrían sentar las bases para la producción de armas nucleares. Fue altamente secreto, solo conocido por una parte pequeña del gobierno iraní", dijo un funcionario estadounidense.

Ataque interrumpe el progreso nuclear de Irán

El equipo destruido en Taleghan 2 supuestamente no se estaba utilizando para estas actividades de investigación, pero sería crítico en futuras etapas si Irán decidiera construir una bomba nuclear. "Este es el equipo que los iraníes necesitarían si quisieran avanzar hacia una bomba nuclear. Ahora, no lo tienen, y encontrar una alternativa no será fácil. Observaríamos cualquier esfuerzo de este tipo", explicó un alto funcionario israelí.

Al planear un ataque de represalia después del masivo ataque de misiles de Irán el 1 de octubre, Israel seleccionó la instalación Taleghan 2 como objetivo. El presidente Biden solicitó al primer ministro Benjamin Netanyahu que no atacara los sitios nucleares iraníes para evitar desencadenar una guerra con Irán, según funcionarios estadounidenses. Sin embargo, dado que Taleghan 2 no formaba parte del programa nuclear declarado de Irán, Teherán no podía reconocer su existencia o los daños sufridos sin admitir haber violado el Tratado de No Proliferación Nuclear.

"El ataque envió un mensaje no tan sutil de que Israel tiene un acceso significativo a lo que está sucediendo en el sistema iraní, incluso con actividades mantenidas en secreto y conocidas solo por un grupo muy reducido en el gobierno iraní", señaló un funcionario estadounidense.