Voces de la prensa árabe: ¡Salvemos la UNRWA!

Al-Ahram, Egipto, 7 de noviembre

Los recientes eventos en nuestra región, marcados por el prolongado conflicto entre Israel y Hamas, han tenido repercusiones devastadoras para la causa palestina, consecuencias que deben ser abordadas sin demora.

La prioridad inmediata para las naciones árabes, a través de la ONU y la nueva administración de Estados Unidos, debería ser aliviar el impacto de la agresión israelí en la Franja de Gaza. Actualmente, alrededor de 2.5 millones de palestinos en Gaza necesitan desesperadamente refugio integral y asistencia de emergencia en todos los aspectos de la vida.

Incluso los campos palestinos dentro de la Franja han quedado sin ayuda, especialmente desde que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha sido impedida de operar en Cisjordania y Gaza.

Israel se ha opuesto a la presencia de esta agencia internacional, argumentando que debería ser fusionada en una única organización global de refugiados. Sin embargo, UNRWA es más que una organización de ayuda; apoya a alrededor de 6 millones de palestinos, financiando muchos campos tanto en la diáspora como en regiones vecinas a Israel, como Jordania, Líbano y Siria.

Desde su creación después de 1949, en paralelo al nacimiento del estado de Israel, la UNRWA ha sido vital. El objetivo de Israel de desmantelar la UNRWA busca suprimir el derecho al retorno de los palestinos. Israel ha justificado sus acciones afirmando que algunos miembros de la UNRWA están afiliados a Hamas, presentando una lista de 11 empleados de la agencia presuntamente miembros. Imagen de un cartel dañado en la sede de la UNRWA tras un ataque israelí en la ciudad de Gaza, el 12 de julio de 2024. (credit: Dawoud Abu Alkas/Reuters)

Incluso si tales afiliaciones fueran verificadas, no justificaría el desmantelamiento de esta organización crucial. Sin la UNRWA, la pobreza y la privación aumentarían considerablemente entre las familias palestinas, dejando a innumerables niños sin apoyo, ingresos o un hogar.

Es imperativo que las naciones árabes y la comunidad internacional colaboren para restablecer las operaciones de la UNRWA y brindar alivio a Gaza, ofreciendo esperanza a los millones que han sufrido debido a este conflicto, que muchos ven como genocida.

En Líbano, hay una necesidad apremiante de que el pueblo libanés reconstruya sus instituciones nacionales. Elegir un presidente y desplegar el ejército en la frontera ayudará a contrarrestar cualquier pretexto que Israel pueda explotar para involucrarse en una acción militar contra Hezbollah. Esta estrategia colocaría a Israel en una posición difícil frente a la nueva administración estadounidense y la comunidad internacional, exponiendo planes que pueden incluir la reocupación de territorios árabes y fomentar la inestabilidad en nuestra región. - Osama Saraya

Trump está de vuelta: Israel emocionado, Irán aprensivo

Al-Watan, Arabia Saudita, 4 de noviembre

Cada vez que un nuevo presidente asume el cargo, los intereses internos y externos cambian, alterando las políticas que definen su administración. A pesar de que Estados Unidos es un estado fundado en instituciones, a menudo prioriza los intereses sobre la continuidad en asuntos globales. Los valores y principios a veces surgen pero suelen ser opacados por intereses estratégicos.

George W. Bush dedicó sus mandatos a vengar los ataques del 11 de septiembre a través de su "guerra contra el terror" en Afganistán e Iraq. Barack Obama, que lo sucedió, comenzó retirándose de Iraq y buscó un acuerdo nuclear con Irán, solo para terminar su presidencia compensando a Israel por el daño percibido de ese acuerdo. Donald Trump abandonó rápidamente el acuerdo, aplicando sanciones a Irán y cumpliendo los deseos de Israel como reconocer a Jerusalén como su capital y apoyar sus reclamos sobre los Altos del Golán.

El presidente Joe Biden orquestó la retirada de Afganistán y pronto se enfrentó a la invasión rusa de Ucrania. Esto lo llevó a asumir una postura de guerra, mientras revivía la visión del acuerdo nuclear de la era Obama, solo para enfrentar problemas como los ataques del 7 de octubre, actuando firmemente sionista y a merced del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien apoyó abiertamente el regreso de Trump.

Las esferas orientales y occidentales están presentando visiones divergentes para América y el orden global. Trump está fortaleciendo lazos con populistas de extrema derecha europeos, como Viktor Orbán de Hungría, quien sugiere una posible tregua entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin sobre Ucrania, lo que preocupa a las capitales europeas temiendo un cambio en la alianza atlántica.

Trump parece estar de acuerdo en que Rusia retenga los territorios ocupados en Ucrania y se opone a la membresía de Ucrania en la OTAN, alineándose con las condiciones de Putin. Recientemente, Trump se dirigió vagamente a los árabes americanos en Michigan, instando aparentemente a Israel a "terminar el trabajo" con Hezbollah y Hamás, alineándose con Biden y los gobiernos occidentales. Informes sugieren que Trump le dice a Netanyahu que quiere que se resuelva el conflicto en Gaza si llega a asumir el cargo.

Los asesores de Trump afirman tener contacto regular con Netanyahu y lo instan a realizar ataques contra Irán antes de las elecciones, contrario a las preferencias de Biden. Inesperadamente, el líder supremo de Irán, Khamenei, surgió declarando una retaliación planeada antes de las elecciones en EE. UU. Se cuestionan los cálculos de Teherán, especialmente porque está preocupado por un resurgimiento de Trump en un momento vulnerable, tras los daños en su programa de misiles y las pérdidas de milicias.

Teherán no predijo el consenso emergente para limitar su influencia regional, incluso recibiendo señales de aprobación de aliados como Rusia y China. Irán ahora anticipa una posible luz verde estadounidense para un ataque israelí a sus sitios nucleares, dudando de la efectividad de sus representantes en la defensa del régimen de los mulás desde lejos. - Abdulwahab Badrakhan

¿Se beneficiará el Norte de África de los resultados de las elecciones en EE. UU.?

Al-Arab, Londres, 4 de noviembre

El resultado de las elecciones en EE. UU. tiene importantes implicaciones globales, especialmente para el Medio Oriente en medio de los conflictos en Gaza y Líbano. Sin embargo, las naciones del Norte de África parecen desinteresadas, debido a sus sólidos lazos económicos y de seguridad con Europa. Esta relación limita su capacidad de asociarse con EE. UU. en diversas áreas, centrándose principalmente en la seguridad.

Sin embargo, una asociación más amplia con EE. UU. podría ser beneficiosa, especialmente mientras Europa lucha por apoyar al Norte de África en medio de sus propias crisis. Con las economías europeas tambaleándose, los países del Norte de África enfrentan limitaciones económicas, lo que los lleva a explorar nuevas asociaciones con EE. UU., China y Rusia, mientras mantienen sus lazos europeos.

El interés de Túnez en socios de Oriente como Rusia y China refleja una respuesta a un apoyo limitado de Europa, pero tales cambios no son soluciones sencillas. La alineación de Argelia con BRICS y las naciones del Magreb ilustra su navegación de intereses globales.

Los Estados Unidos podrían ser un socio valioso, pero las asociaciones implican desafíos y negociaciones. Históricamente, los Estados Unidos han considerado a África del Norte como secundaria a Europa, pero los cambios globales la han vuelto crítica para la seguridad internacional, lo que ha provocado un compromiso estadounidense para contrarrestar competidores como Rusia y China.

Los Estados Unidos buscan lazos estratégicos con países como Túnez, donde su papel ha estado más centrado en la seguridad. El estatus de "importante aliado no perteneciente a la OTAN" de Túnez en 2015 destaca el potencial para una cooperación más profunda, aunque las tensiones sobre el apoyo del Fondo Monetario Internacional y cuestiones de derechos humanos complican los lazos. La resistencia del presidente tunecino Kais Saied a la interferencia extranjera añade complejidad a las relaciones con los Estados Unidos, mientras que surgen críticas sobre la implicación de Washington en la agitación política de Libia.

Para una asociación más amplia más allá de la seguridad, Estados Unidos y las naciones del norte de África necesitan estrategias de compromiso mutuo, equilibrando las preocupaciones de derechos humanos e intereses estratégicos. – Mukhtar Al-Dababi

El Golfo ayudará a Líbano, pero no sin rendición de cuentas

Al Rai, Kuwait, 6 de noviembre

La próxima cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo en Kuwait mostrará una fuerte exhibición de unidad entre las naciones del Golfo, destacando un compromiso de priorizar los intereses nacionales, el bienestar humano y el desarrollo enfocado en el futuro. Mientras estos líderes trabajan en equilibrar las políticas exteriores para salvaguardar sus roles, enfatizan que el liderazgo debe permanecer dentro de la región.

Un enfoque significativo de la cumbre será la difícil situación actual de Líbano, agravada por las agresiones israelíes contra sus lugares culturales e históricos, revelando un desprecio por los valores de convivencia y pluralismo de Líbano. Líbano, tradicionalmente visto como un segundo hogar por los ciudadanos del Golfo, ahora busca apoyo de los estados del Golfo para la reconstrucción, con costos estimados en $15 mil millones. Sin embargo, la región del Golfo enfatiza hoy la toma de decisiones racionales sobre respuestas emocionales, subrayando la rendición de cuentas en los esfuerzos de reconstrucción.

La ayuda anteriormente no restringida a menudo llevaba a la corrupción arraigada, erosionando las estructuras estatales y mal utilizando fondos destinados para la reconstrucción. La élite política libanesa ha sido acusada de mala gestión financiera, acumulación de riqueza y de no cumplir con la transparencia y la reforma, dejando a muchos ciudadanos sin ahorros.

Se insta a los líderes del Golfo a proporcionar ayuda a Líbano, pero con condiciones para asegurar un uso efectivo. Líbano debe implementar resoluciones internacionales para mantener la estabilidad, establecer mecanismos diplomáticos y garantizar que el armamento esté únicamente en manos de su ejército y fuerzas de seguridad. Los esfuerzos de reconstrucción deben centrarse en construir un estado transparente y responsable, incluyendo la elección de un presidente que realinee las instituciones con las necesidades contemporáneas.

Además, la política exterior debe mantenerse comprometida con el contexto árabe y no estar subordinada a ningún eje único. A pesar de las hostilidades pasadas, se alienta a los estados del Golfo a ayudar a Líbano, enfatizando la supervisión directa de la reconstrucción a través de mecanismos similares al Fondo Kuwaití para el Desarrollo. Este sistema evitaría que las facciones políticas libanesas exploten la ayuda.

Aunque las naciones no son organizaciones benéficas, esta oportunidad de reconstruir Líbano después de la devastación no debería ser desperdiciada. Líbano merece un estado que satisfaga las aspiraciones de su pueblo. Ahora es el momento para que los libaneses aprovechen esta oportunidad para un futuro mejor. - Jassim Boodai