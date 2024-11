Irán y Siria fortalecen alianza en medio de tensiones globales

El Ministro de Relaciones Exteriores sirio, Bassam al-Sabbagh, voló a Irán esta semana, donde se reunió con su homólogo iraní, el Ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi.

La reunión entre los dos hombres fue reportada en los medios estatales iraníes, pero inicialmente no proporcionó muchos detalles, excepto que discutieron "varios temas". Después de reunirse, Irán dijo que continuaría brindando un fuerte apoyo a Damasco.

Esto es significativo ya que Irán es un partidario clave del régimen sirio. Con una nueva administración estadounidense asumiendo el cargo, la República Islámica y Siria podrían estar considerando qué viene a continuación. También saben que Rusia podría intensificar su acción contra Ucrania en los próximos meses.

Rusia es un importante partidario del régimen sirio, y recientemente envió un representante, junto con Irán y Turquía, a Astaná, Kazajstán, para discutir sobre Siria. Ha habido rumores durante el último año de que Turquía y el régimen sirio podrían normalizar sus relaciones, y si bien esto satisfaría a Moscú, es posible que no satisfaga tanto a Irán.

Al-Sabbagh se encuentra en Teherán en su primera visita desde que asumió su cargo en septiembre, destacaron los medios iraníes. Araghchi también asumió recientemente su cargo, lo que significa que ambos hombres son nuevos en sus roles. "Los dos ministros de Relaciones Exteriores discutieron temas de interés mutuo y desarrollos regionales clave", señaló el informe.

Araghchi enfatizó que Irán y Siria fortalecerían la cooperación y que tuvieron una "conversación muy buena y positiva" sobre la región, en la que discutieron sobre Gaza y Líbano. Siria sirve como conducto para el tráfico de armas iraníes hacia Hezbollah.

También hay algunas tensiones en la frontera de los Altos del Golán porque Siria ha estado afirmando que Israel está realizando trabajos de ingeniería y otras labores cerca de la línea divisoria.

Irán condenó el "belicismo" de Israel tras la reunión.

"El ministro de Relaciones Exteriores iraní enfatizó que Irán ha demostrado su estrategia al régimen sionista y a cualquiera que amenace al país, agregando que Irán no permitirá que ninguna agresión en su suelo quede sin respuesta", reportaron los medios estatales iraníes.

Irán también se está preparando para enfrentar una nueva ronda de máxima presión cuando la administración Trump asuma el cargo, aunque el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que esta presión no funcionaría.

El enviado sirio dijo que Damasco se opone a los "ataques de Israel a Palestina, Líbano, Siria y la misión diplomática iraní en Damasco". Esto último hace referencia a un ataque en abril de 2024, al cual Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel.

Irán también enfrenta otros problemas en este momento. Condenó a la Unión Europea y dijo que se opondría a cualquier sanción de la UE o del Reino Unido. Irán también parece preocupado por los movimientos de Israel en la región.

Los medios estatales iraníes recientemente informaron que "el Ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, aparentemente se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos durante una visita secreta reciente al país árabe del Golfo Pérsico", según IRNA.

Araghchi también comentó sobre cómo las preparaciones de Irán para la guerra podrían llevar a más paz. Este extraño comentario ilustra cómo Irán podría estar retrocediendo de la amenaza de atacar a Israel. Está diciendo que se puede lograr la paz preparándose para la guerra. Paz a través de la fuerza. Hizo los comentarios a comandantes de la IRGC, informaron los medios iraníes.

Las reuniones iraníes con el ministro de Relaciones Exteriores de Siria también llegaron cuando Ynet informó que "Israel propuso que algunas sanciones de Estados Unidos deberían levantarse del presidente sirio Bashar Assad a cambio de su participación en la prevención del flujo de armas a Hezbollah a través de la frontera siria con Líbano, informó el diario libanés Al Joumhouria el martes".

Esto es potencialmente un desarrollo significativo, e Irán y Siria podrían estar observando de cerca los lazos entre Israel y Rusia. También saben que miembros de Hamas se han trasladado a Turquía y podrían estar preguntándose cómo Turquía aprovechará ese desarrollo con Washington. La región está claramente en juego, e Irán quiere asegurarse de reforzar su posición en Siria.