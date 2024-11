EE.UU. impone sanciones a altos funcionarios de Hamás

Estados Unidos impuso el martes sanciones a seis altos cargos de Hamas, informó el Departamento del Tesoro de EE.UU., en una acción adicional contra la organización terrorista mientras Washington busca lograr un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza.

El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que las sanciones apuntaban a los representantes del grupo en el extranjero, a un alto cargo de la ala militar de Hamas, y a aquellos involucrados en apoyar los esfuerzos de recaudación de fondos para el grupo y el contrabando de armas hacia Gaza.

"Hamas sigue dependiendo de altos cargos que aparentemente mantienen roles legítimos y públicos dentro del grupo, pero que facilitan sus actividades terroristas, representan sus intereses en el extranjero y coordinan la transferencia de dinero y bienes hacia Gaza", dijo en el comunicado Bradley Smith, Subsecretario en funciones de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro.

"El Tesoro sigue comprometido a interrumpir los esfuerzos de Hamas por asegurar ingresos adicionales y responsabilizar a aquellos que facilitan las actividades terroristas del grupo."

Entre los objetivos se encuentra Abd al-Rahman Ismail abd al-Rahman Ghanimat, un miembro de larga data de la ala militar de Hamas que actualmente se encuentra en Turquía, según informó el Tesoro, acusándolo de estar involucrado en múltiples intentos y ataques terroristas exitosos.

Turquía baja a media asta la bandera de su embajada en Tel Aviv Israel después de que el país declare un día de luto por el líder de Hamás eliminado Ismail Haniyeh. 2 de agosto de 2024 (credit: AVSHALOM SASSONI)

EE.UU. advierte a Turquía sobre alojar a Hamas

Dos otros funcionarios basados en Turquía, un miembro basado en Gaza que ha participado en compromisos de Hamas con Rusia, y un líder autorizado a hablar públicamente en nombre del grupo y que anteriormente supervisaba los cruces fronterizos en Gaza también estaban entre los objetivos, según informó el Tesoro.

EE.UU. advirtió el lunes a Turquía sobre alojar a la dirigencia de Hamas, diciendo que Washington no cree que los líderes de una organización terrorista deban vivir cómodamente.

Ante informes de que algunos líderes de Hamas se habían trasladado de Qatar a Turquía, el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, no confirmó los informes, pero dijo que no estaba en posición de refutarlos. Afirmó que Washington dejará en claro al gobierno de Turquía que no puede haber un trato normal con Hamas.