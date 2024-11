Ministro iraní Abbas Araghchi refuerza vínculos con Qatar y Rusia

El Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y su homólogo catarí "se reunieron e intercambiaron puntos de vista" el miércoles, informaron los medios estatales iraníes.

Sus conversaciones siguieron a una importante reunión entre Araghchi y Mikhail Bogdanov, representante especial del presidente de Rusia para Asia Occidental y África.

En conjunto, las reuniones ilustran cómo Irán se está posicionando al trabajar con Qatar, aliado de Estados Unidos, y Rusia, mientras que Moscú ha insinuado una escalada importante en Ucrania.

Doha ha mantenido durante mucho tiempo estrechos lazos con Irán, mientras que Teherán respalda a Hamas, que está alojado en Qatar. Irán respaldó la masacre de Hamas el 7 de octubre y animó a sus otros aliados, Hezbollah y los hutíes, a atacar a Israel.

La relación Irán-Qatar es importante para gestionar varios asuntos regionales.

Doha tiene mucha influencia sobre Hamas. Según informes recientes, líderes de Hamas pueden haberse trasladado a Turquía debido a la presión estadounidense sobre los cataríes para que dejen de albergar a los terroristas.

Irán preferiría coordinarse con Doha en asuntos clave, incluyendo las opiniones de Teherán sobre un posible alto al fuego en Líbano.

Una fuente diplomática turca desestimó estos informes el lunes, diciendo que los líderes de Hamas solo habían visitado el país ocasionalmente.

El enviado especial de EE. UU. Amos Hochstein estuvo en Líbano el miércoles para negociar un alto al fuego, mientras que el Viceprimer Ministro de Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y Araghchi se reunieron en Teherán para discutir desarrollos bilaterales y regionales.

Araghchi se reunió con Bogdanov y "enfatizó la determinación de la República Islámica de Irán de fortalecer aún más la cooperación en campos bilaterales y multilaterales, al hacer referencia a las muy buenas relaciones entre Teherán y Moscú", informó la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA), la agencia de noticias oficial de Irán. "Bogdanov... viajó a Teherán para consultas con funcionarios iraníes [y] el martes por la noche se reunió y mantuvo conversaciones con Araghchi".

Acercamiento creciente

Irán y Rusia han estado acercándose en los últimos años, con el primero suministrando drones al segundo para atacar Ucrania. Esta semana, Washington dio su aprobación para que Kyiv use misiles suministrados por Estados Unidos para atacar dentro de Rusia, y la Casa Blanca también dijo que autorizaría minas terrestres para Ucrania.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insinuó que si Washington corta la financiación o el apoyo a Kiev, podría perder la guerra. Estos son tiempos tensos, y Rusia parece estar lista para escalar; ya, Estados Unidos y varios países europeos han cerrado temporalmente sus embajadas en Kyiv debido a una posible escalada por parte de Moscú.

En Irán, sin embargo, las cosas parecen más agradables. Araghchi destacó la importancia de buenas relaciones con Rusia, expresando "esperanza de que esta visita ayudaría a desarrollar aún más las relaciones bilaterales", informó la IRNA.

"También consideró que la situación de inseguridad e inestabilidad en la región de Asia Occidental es el resultado de las acciones agresivas del régimen sionista y advirtió contra la expansión del alcance de los conflictos a toda la región", dice el informe.

Irán también ha planteado recientemente la cuestión de las sanciones occidentales y lo que los medios iraníes llaman el "embargo a las aerolíneas y líneas marítimas de Irán". Teherán está cada vez más enojado con la Unión Europea, con Araghchi criticando a la UE en las reuniones con Moscú.

De esta manera, Irán se está posicionando para alimentarse de la ira de Rusia hacia Occidente y vincularse económicamente a Rusia y China.

"La UE y el Reino Unido, sin presentar evidencia alguna, han acusado a Irán de suministrar misiles balísticos a Rusia e impuesto sanciones a nuestras aerolíneas y líneas marítimas", dijo Araghchi en una publicación en X.

IRNA informó que Irán responderá a las "medidas poco constructivas en la sesión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Hablando en una llamada telefónica con el Director General del OIEA, Rafael Grossi, el miércoles, Araghchi discutió las interacciones entre los movimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán para consolidar los lazos con Rusia y Qatar y el OIEA tras el viaje de Grossi a Teherán, así como los desarrollos relacionados con la reunión de la Junta de Gobernadores".

Reuters contribuyó a este informe.