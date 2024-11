Irán posiciona a Siria como el eje de la "resistencia"

Irán se centra en apuntalar el régimen de Siria para que pueda seguir siendo una parte clave del "eje de resistencia" de Irán. Esto cobra más peso a medida que Israel lucha contra Hezbollah en Líbano y busca cortar a Hezbollah de las armas que fluyen desde Irán a través de Siria y de los recursos financieros que ayudan a Hezbollah a sostenerse.

Los medios estatales sirios informaron que más de treinta personas murieron en ataques israelíes cerca de Palmira esta semana. Se trataba de miembros del régimen sirio, así como de integrantes del "eje" iraní en la región.

Ali Akbar Velayati, asesor principal de asuntos internacionales del líder supremo de Irán, resaltó el papel fundamental de Siria en la resistencia contra las "fuerzas sionistas", según informaron los medios iraníes el jueves. Velayati hizo estos comentarios durante una reunión con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Bassam Sabbagh, quien está visitando Teherán esta semana.

Los iraníes discutieron sobre las "crecientes relaciones estratégicas entre Irán y Siria", según el informe. Velayati "declaró que tal cooperación tiene implicaciones significativas tanto a nivel regional como internacional."

Varias personas llevan sus pertenencias mientras cruzan del Líbano a Siria, huyendo de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, en el paso fronterizo de Masnaa, Líbano, 28 de octubre de 2024. (credit: REUTERS/MOHAMED ABD EL GHANY)

Pilares de la región

Velayati continuó diciendo que "Siria ha desempeñado un papel crítico en la lucha contra los sionistas y se erige como el eslabón principal en la cadena de resistencia." Siria forma parte del creciente poder de Irán en la región, que incluye lazos con milicias iraquíes, Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen. Esto le da a Irán un arco de aliados en toda la región.

Siria es la joya de la corona en muchos aspectos. A diferencia de Iraq, Yemen y Líbano, donde Irán tiene representantes, en Siria, el régimen está cerca de Irán. Por lo tanto, Siria sirve como un nexo para el tráfico de armas hacia Hezbollah y como una zona libre para el tráfico de drogas.

"El frente de resistencia debe ser fortalecido aún más. No hay otro camino que no sea a través de la unidad y la resistencia contra enemigos comunes," dijo Velayati.

"Velayati también elogió el liderazgo del presidente sirio Bashar al-Assad, llamándolo una fuente de orgullo para la República Árabe Siria en la confrontación contra la agresión sionista y liderada por Estados Unidos", informó la agencia de noticias estatal siria.

Los comentarios sobre el régimen de Siria surgen en medio de informes que indican que hay movimientos en marcha para plantear la posibilidad de reducir las sanciones a Damasco a cambio de que Siria evite el contrabando de armas a Hezbollah. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Rusia también está muy involucrada en Siria, y como tal, hay una interacción entre Irán y Rusia en Damasco sobre qué potencia tiene más influencia.