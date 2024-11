Líder de Hezbolá promete guerra prolongada tras reveses contra Israel

El nuevo Secretario General de Hezbollah, Naim Qassem, dijo el miércoles que Hezbollah apuntaría a Tel Aviv en respuesta a la eliminación por parte de Israel del portavoz del grupo, Mohammed Afif. Hezbollah ya había apuntado a Tel Aviv tras el asesinato de Afif el 17 de noviembre. Sin embargo, los comentarios de Qassem indican que el grupo terrorista todavía está considerando una respuesta al ataque israelí en Beirut que eliminó al jefe de propaganda de Hezbollah.

Los comentarios de Qassem sobre la necesidad de que Israel espere una "respuesta" al ataque indican que el nuevo líder de Hezbollah todavía está buscando manejar la guerra con Israel. Él reemplazó a Hashem Safieddine, quien se creía que sería el sucesor probable de Hassan Nasrallah. Nasrallah fue asesinado en septiembre y Safieddine fue asesinado en octubre. Qassem elogió a Safieddine en su discurso del miércoles.

Hezbollah está tratando de demostrar que está preparado para una larga guerra con Israel y que a pesar de las pérdidas, no está acorralado. Informes en Israel han retratado al grupo terrorista con sede en Líbano como sufriendo grandes pérdidas, incluyendo un 80% de su arsenal de cohetes. Según estimaciones de las FDI, Hezbollah también ha perdido más de 2,250 de sus miembros en combates en el sur del Líbano. Esto se suma a otros 500 muertos antes del comienzo de la Operación Flechas del Norte el 23 de septiembre. Hezbollah también ha perdido docenas de hombres en ataques aéreos en Beirut y el Valle de la Bekaa.

Qassem ha jurado que Hezbollah no abandonará Beirut y que seguirá haciendo que Israel "pague" por los ataques a personas como Afif. "Mencionó que si bien los ataques israelíes han sido severos, Hezbollah posee un grupo fuerte y capaz", señaló la agencia de noticias estatal de Irán, IRNA. "Después de dos meses de una guerra total de Israel contra Líbano, la Resistencia ha demostrado una notable resistencia".

El nuevo secretario general dijo que Hezbollah nunca será derrotado y está preparado para una larga batalla. También está preparado para un posible alto al fuego. "Hemos negociado con dos condiciones: un cese completo y comprensivo de la agresión y la preservación de la soberanía libanesa", mencionó.

El humo sale de un incendio en los suburbios del sur de Beirut, tras un ataque israelí, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, visto desde Baabda, Líbano, 21 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

Sin retroceder

Hezbollah promete continuar la lucha. "Permaneceremos en el campo de batalla y lucharemos, sin importar cuán altos sean los costos; por supuesto, el costo para el enemigo también será significativo. Cuando el enemigo no logra alcanzar sus objetivos, significa que hemos ganado".

¿Cuál es el punto de estas declaraciones? Primero, Qassem está retratando a Hezbollah como continuando gestionando la guerra. Quiere mostrar que el grupo terrorista no está en aprietos, que puede elegir cómo y cuándo responder, y que no enfrenta una crisis urgente.

Por un lado, esto podría ser propaganda; por otro lado, es importante considerar que a lo largo del conflicto, Hezbollah ha buscado crear una "ecuación" en su guerra. Esto significa que cada vez que Israel golpea cierto lugar, Hezbollah ha evaluado cómo responder de la misma manera. Antes del 23 de septiembre, Hezbollah generalmente apuntaba a áreas cercanas a la frontera. Solo extendía su fuego de cohetes cuando Israel llevaba a cabo ataques aéreos más profundos dentro de Líbano.

Después del 23 de septiembre, uno podría pensar que Hezbollah se quitaría los guantes. La estimación de las capacidades de Hezbollah, antes de eso, era que dispararía miles de cohetes al día contra Israel. Esta amenaza nunca se materializó. Se podría concluir que Hezbollah nunca tuvo esta capacidad desde el principio. Tenía 150,000 cohetes, pero no tenía los lanzadores capaces de lanzar miles al día. También se podría concluir que las pérdidas sufridas le impidieron mantener este alto ritmo de fuego. Una tercera interpretación podría ser que Hezbollah buscaba administrar sus recursos y no lanzar ataques a gran escala. Puede que nunca haya pasado a una postura de guerra total.

Uno pensaría que sufrir miles de pérdidas obligaría a Hezbollah a actuar. Sin embargo, el grupo coordina estrechamente con Irán, el cual tiene la impresión de que una guerra larga y lenta contra Israel es preferible a un conflicto corto. Teherán quiere que los hutíes, Hezbollah, milicias iraquíes, Hamas en Gaza y grupos en Cisjordania luchen lentamente contra Israel hasta que el estado judío se agote.

Con este fin, es probable que al grupo terrorista se le haya dicho que continúe con los ataques y la lucha pero esté preparado para retirarse lentamente de los pueblos cercanos a la frontera israelí, y preparar emboscadas. Hezbollah sigue disparando cohetes desde tan solo seis millas o diez kilómetros de la frontera israelí, lo que significa que continúa controlando la tercera línea de pueblos cerca de la frontera. Hezbollah sigue disparando entre 50 y 120 cohetes al día al estado judío. Esto muestra que Hezbollah quiere mantener una cantidad regular de fuego todos los días, ni demasiado ni muy poco. El discurso de Qassem fue sobre mantener este conflicto gestionado contra Israel.